Nữ hoàng phim nóng từng mua bảo hiểm ngực 6 tỷ, nhường tài sản cho vợ cũ người tình, giờ thế nào?

Diệp Tử My có lẽ là người táo bạo nhất nhì giới giải trí khi quyết định mua bảo hiểm cho vòng 1 của mình.

Diệp Tử My là cái tên không xa lạ với khán giả truyền hình vì cô từng là nữ thần trong lòng nhiều chàng trai thập niên 90. Sở dĩ Diệp Tử My nổi tiếng như vậy là vì cô được biết đến qua dòng phim nóng của Hong Kong. Nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của người đẹp này.

Nhường tài sản cho vợ cũ, con riêng của người tình

Khác với nhiều mỹ nhân phim nóng khác, Diệp Tử My có nguyên tắc của riêng mình. Cô tham gia dòng phim tai tiếng nhưng lại ít gặp bê bối. Dù dính tới scandal cũng chỉ là 1 hoặc 2 ồn ào không đáng có. Cũng vì thế mà cô vẫn là nữ thần của nhiều người.

Diệp Tử My ở tuổi trung niên không còn là nữ hoàng phim nóng.

Được biết, Diệp Tử My gặp và yêu bác sĩ chỉnh hình Lữ Tích Chiêu. Vị bác sĩ này sống cùng cậu con trai sau khi ly hôn. Cả hai nhanh chóng đến với nhau. Cũng vì tình yêu này mà Diệp Tử My dần dần biến mất khỏi làng giải trí. Vì Lữ Tích Chiêu từng 1 lần đò nên ông và Diệp Tử My quyết định không đăng ký kết hôn thêm lần nữa và cũng không có thêm con.

Diệp Tử My từ bỏ tất cả để ở bên bác sĩ Lữ Tích Chiêu.

Cặp đôi sống chung không đăng ký kết hôn cũng không có con.

Nhiều người thấy tiếc cho Diệp Tử My khi cô từ bỏ tất cả vì người tình.

Có thông tin từng có đạo diễn chi 10 triệu đô Hong Kong (29 tỷ đồng) để mời Diệp Tử My tái xuất nhưng cô từ chối. “Trước kia suốt ngày phải khoe ngực, rất khó chịu. Cuộc sống của tôi hiện tại rất hoàn mỹ, không phải bay tới bay lui, tham gia họp báo, cũng không phải thức đêm quay phim. Rất thoải mái”, Diệp Tử My chia sẻ.

Sau này, khi Lữ Tích Chiêu qua đời vì bệnh tim, Diệp Tử My sống độc thân một mình. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp cô dắt chó đi dạo. Hơn thế, dáng vẻ của Diệp Tử My cũng không còn như xưa. Người đẹp ngực khủng năm nào giờ gầy gò hơn trước. Diệp Tử My nhạt phai nhan sắc và chấp nhận sống như một người bình thường.

Diệp Tử My không nhận một đồng sau khi người tình qua đời.

Được biết, phần lớn tài sản của người tình, Diệp Tử My đều nhường lại cho con riêng và vợ trước của Lữ Tích Chiêu. “Tôi tự đầu tư cũng không thiếu tiền”, nữ hoàng phim nóng chia sẻ. Hành động của cô khiến không ít người nể phục vì nữ diễn viên không hề nảy lòng tham với khối tài sản khổng lồ của Lữ Tích Chiêu.

Diệp Tử My giờ sống một mình một bóng.

Cô không còn vẻ ngoài nổi trội như trước kia.

Nữ hoàng phim nóng từng bảo hiểm vòng 1 hơn 6 tỷ đồng

Sinh năm 1966, Diệp Tử My lớn lên trong một gia đình bình thường. Năm 20 tuổi, cô đã tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ và nhanh chóng gây chú ý vì vóc dáng nổi trội, gương mặt đẹp. Nhiều người nhận định Diệp Tử My có thân hình bốc lửa với vòng 1 "khủng".

Diệp Tử My từng là nữ diễn viên được đánh giá cao.

Chính vì lợi thế ngoại hình mà Diệp Tử My sớm có cơ hội phát triển. Cô được mời tham gia nhiều tác phẩm với các vai diễn khác nhau và không thiếu những cảnh nhạy cảm. Các bộ phim mà Diệp Tử My tham gia gần như đều khiến cô phải khoe được lợi thế vóc dáng của mình.

Khán giả biết đến Diệp Tử My trong các phim như Bá vương hoa, Kinh thiên long hổ đấu, Thánh bài... Cô được khán giả yêu thích và nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo Hong Kong. Tuy nhiên, lúc này có người cho rằng cô đụng "dao kéo", một số khác lại khẳng định nữ diễn viên đẹp tự nhiên.

Diệp Tử My sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng.

Diệp Tử My chính thức bước vào hàng ngũ nữ hoàng phim nóng sau khi tham gia bộ phim Nhục bồ đoàn. Thậm chí cô còn được đặt cho danh hiệu là Đệ nhất nữ hoàng phim cấp 3 vì thân hình không thể nóng bỏng hơn của bản thân. Từ sau đó, Diệp Tử My quyết định đã bỏ ra 2 triệu Nhân dân tệ (hơn 6 tỷ đồng) để mua bảo hiểm cho vòng 1. Đây là chuyện hiếm có lúc bấy giờ nhưng lại khiến cô trở thành nhân vật ngày càng nổi tiếng.

Diệp Tử My đã bảo hiểm vòng 1 của mình hơn 6 tỷ.

Được biết, dù đóng phim cấp 3 nhưng Diệp Tử My chưa từng lộ cơ thể 100%. Cô có những nguyên tắc riêng và chỉ khoe ở mức độ vừa phải. Diệp Tử My cho rằng khỏa thân làm cho phong độ của người phụ nữ bị hạ thấp, mất đi vẻ đẹp bí ẩn. Đây là điểm khiến các vị đạo diễn dần dần không ưa cô.

Diệp Tử My dù đóng phim nóng nhưng có nguyên tắc của riêng mình.

Cô khẳng định đóng phim cấp 3 nhưng không bao giờ khỏa thân.

Diệp Tử My cho biết nếu khỏa thân sẽ là hạ thấp người phụ nữ.

Dù không thực sự có tác phẩm kinh điển nhưng Diệp Tử My lại sở hữu lượng fan khủng nhờ lợi thế cũng như nguyên tắc của riêng mình. Cô từng được Trần Lập Cường, trợ lý của chủ tịch Ngân hàng Hoa Kỳ si mê một thời gian dài. Tuy nhiên, chính người đàn ông này đã từng vu khống Diệp Tử My là nguyên nhân khiến mình rút tiền ngân hàng trái phép. Sau này, khi sự thật được điều tra ra, Trần Lập Cường phải ngồi tù.

