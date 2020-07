"Nữ hoàng cảnh nóng Việt" có 3 con với 3 người đàn ông khác nhau tiết lộ sốc trên sóng truyền hình

Có 3 con với 3 người đàn ông khác nhau, “Nữ hoàng cảnh nóng” Kiều Trinh vạch trần thói xấu của đàn ông Việt.

Kiều Trinh sinh năm 1976, được mệnh danh là “nữ hoàng cảnh nóng” khi luôn đảm nhận các vai diễn ngập tràn cảnh táo bạo trong các bộ phim nổi tiếng như Mùa len trâu, Rừng đen, Bi ơi, đừng sợ… Bên cạnh đó, cô còn được chú ý khi là một trong những nghệ sĩ nữ lận đận đường tình duyên của showbiz Việt. Ở tuổi 40, Kiều Trinh có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau.

Tham gia Chuyện cuối tuần, Kiều Trinh cho biết, cô chỉ đăng kí kết hôn duy nhất một lần khi 18 tuổi, tuy nhiên, cô sống thêm với 2 người đàn ông khác và sau đó đều có con với họ. Những mối tình thoáng qua của Kiều Trinh là khoảng 1-2 mối, và nó thường kết thúc ngay khi cô cảm thấy không hợp.

Kiều Trinh khẳng định, cô không phải là người đào hoa, hay yêu đương lăng nhăng. Các mối tình của cô đều là sự chín chắn, và sâu sắc. Cũng chính bởi vậy mà sau khi kết thúc một cuộc tình, Kiều Trinh không tìm ngay người khác để quên hay thay thế, cô luôn đặt niềm tin vào người đàn ông nào đó thì mới “đi đường dài” với họ. Thường khoảng vài năm sau khi cuộc tình cũ đi qua, cô mới mở lòng cho một mối quan hệ mới: “Cũng chính vì thế mà 3 con của tôi tuổi tác cách nhau rất xa. Con gái đầu của tôi – Thanh Tú năm nay 23 tuổi, con thứ 2 năm nay 10 tuổi, con thứ ba gần 4 tuổi. Nếu vì cô đơn mà tìm ngay người khác để tựa thì tôi đã không đẻ con xa nhau như thế”.

Nói về việc lận đận trong tình duyên, Kiều Trinh từng suy nghĩ, dằn vặt bản thân khá nhiều. Khi kết hôn lần đầu và có con, lúc ấy cô 18 tuổi. Sau đó cuộc hôn nhân tan vỡ nhanh chóng, Kiều Trinh từng cho rằng lỗi lầm thuộc về mình vì khi đấy cô nhỏ tuổi quá. Chính vì thế, gần chục năm sau, khi đến với người đàn ông thứ hai, cô đã tự thay đổi bản thân, nghĩ những gì mình làm sai ở cuộc hôn nhân trước thì giờ mình sẽ không như vậy nữa. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến cô “làm hư” người đàn ông này: “Anh ấy độc tài, gia trưởng. Còn tôi thì khi đó như một con rối, chỉ biết gọi dạ bảo vâng. Tôi cuối cùng đành phải thừa nhận, tại sao mình lại phải như thế, mình phải là mình chứ. Vì thế, tôi quyết định chia tay để trở lại mạnh mẽ”.

Lần thứ ba, Kiều Trinh tâm sự, khi cô và người đàn ông này chưa xác định lâu dài thì cô bất ngờ đón nhận tin vui sắp làm mẹ. Với Kiều Trinh, cô tin vào lộc trời và nghĩ rằng con cái là một món quà nên muốn giữ lại con dù khi đó, cuộc sống của cô còn khó khăn và cô sẽ phải tiếp tục làm mẹ đơn thân.

Trải qua quá nhiều lần lận đận, Kiều Trinh tự rút ra bài học cho bản thân, đó là vì cô sống cho người khác quá nhiều, luôn chấp nhận thiệt thòi, còn người đàn ông bên cạnh cô thì không có được những phẩm chất đó. Kiều Trinh cũng đúc rút ra được những “tính xấu” của đàn ông Việt, đó là rất ít khi chia sẻ việc nhà với vợ mà thường coi đó là trách nhiệm của riêng người phụ nữ: “Đàn ông Việt rất khác đàn ông ngoại quốc ở việc gánh vác trọng trách gia đình. Đa phần họ đều để mặc phụ nữ một mình làm hết. Bản thân phụ nữ Việt luôn phải gắn với 4 chữ “công dung ngôn hạnh” rồi được ba mẹ dạy phải giữ chồng, chăm sóc gia đình nên rất khổ. Trong khi nếu ra nước ngoài, đàn ông họ san sẻ, làm việc nhà gần hết cho vợ”.

Tuy vậy, Kiều Trinh cũng không hẳn đổ lỗi cho mọi đàn ông trong những cuộc chia tay, cô vẫn thừa nhận, phụ nữ cũng có lỗi 50%, bản thân cô thì quá mạnh mẽ: “Nhiều khi tôi ước mình có thể khóc thì chắc có khi lại được đàn ông che chở, đỡ vất vả hơn”.

Rất may, ba mẹ của Kiều Trinh luôn ủng hộ và động viên con gái. Mỗi lần Kiều Trinh từ TP HCM về thăm nhà, không bao giờ ông bà hỏi cô có chuyện gì mà chỉ hỏi cô vui hay buồn. Bản thân cô luôn giấu cha mẹ mọi chuyện, sợ mọi người buồn. Kiều Trinh cho biết, cô cảm thấy may mắn vì ba mẹ không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm cũng như cuộc sống riêng tư.

Về con gái Thanh Tú hiện 23 tuổi, Kiều Trinh tâm sự, về ngoại hình, Thanh Tú nhẹ nhàng, mềm mại hơn cô nhưng về tính cách, Thanh Tú lại “lì” hơn mẹ rất nhiều. Khi Kiều Trinh biết tin có con gái thứ ba, cũng chính Thanh Tú là người ở bên, động viên cô phải mạnh mẽ lên để sinh thêm em. Với Thanh Tú, cô luôn trò chuyện, nói chuyện cùng con như hai người bạn.

Với con gái thứ ba, Kiều Trinh tiết lộ, khi mang bầu, biết tin sắp có thêm con gái, cô đã rất mừng vì thấy con gái thường tình cảm, biết yêu thương gia đình. Hiện tại, con gái cô đã bộc lộ rõ năng khiếu nghệ thuật, thích son phấn, tuy nhiên, cô xác định sẽ định hướng cho con, để không bé nào đi vào con đường của mình.

Cuối cùng, Kiều Trinh khẳng định, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại đã hạnh phúc và không còn muốn có thêm một người đàn ông nào bước vào cuộc đời mình nữa: “Nếu tôi có thêm một người đàn ông nữa chắc sẽ lập kỷ lục nhưng giờ tôi không muốn. Dù rằng khó nói trước điều gì nhưng với tôi hiện tại như thế này là hạnh phúc. Tôi có gia đình, sáng thức dậy thấy ba và con trai khỏe mạnh – đó là hai người đàn ông hiện tại quan trọng nhất của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng có 2 con gái, như vậy là quá đủ”.

