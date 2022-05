Nữ DJ Đà thành hốt hoảng khi bị lửa táp thẳng mặt, CEO Hậu Giang bỏng nặng cấp 2

Có những sự cố trên sân khấu khiến sao Việt gặp chấn thương và bị ám ảnh.

Các sao khi đang biểu diễn đã gặp phải nhiều sự cố liên quan tới lửa. Một vài tình huống chỉ là sự cố nhẹ, nhưng cũng có những trường hợp trầm trọng xảy ra khiến các nghệ sĩ suýt mất mạng.

Mới đây, clip biểu diễn của DJ Mie tại một sự kiện âm nhạc lớn ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo đó, người đẹp Đà thành lần đầu tiên cầm micro hát live bài hát Lý thuyết là vậy, do chính cô tự sáng tác. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, Mie vô tình tiến lại gần máy phun lửa ngay đúng thời điểm lửa được bắn ra. May mắn, vì đứng ở khoảng cách an toàn nên bóng hồng “Rap Việt” không có thương tích. Sau vài phút hốt hoảng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả.

DJ Mie hốt hoảng khi đứng gần máy phun lửa

Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn video ca sĩ Phan Duy Anh gặp sự cố nguy hiểm với lửa. Cụ thể, khi tiến đến gần rìa sân khấu để giao lưu với người hâm mộ, giọng ca “Từng yêu” đã bị lửa phụt thẳng vào mặt. Trong clip, có thể thấy cả gương mặt nam ca sĩ bị bao trùm bởi lửa, đồng thời một phần tóc cũng bốc khói. Duy Anh hoảng sợ, lùi nhanh về sau theo phản xạ. Sau khi sự cố xảy ra, nam ca sĩ nén đau tiếp tục phần trình diễn của mình. Sự việc của anh lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Duy Anh gặp sự cố bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng

Trên trang cá nhân, sau khi đến bệnh viện để kiểm tra lại, Duy Anh thông báo tình hình sức khỏe khá ổn định, chỉ bị cháy lông mi, lông mày, tóc mái và bỏng nhẹ phần da mắt. Chủ nhân hit “Từng yêu” cho biết đây là sự cố bất ngờ không mong muốn nên hi vọng mọi người đừng chỉ trích ban tổ chức show. Người hâm mộ thở phào khi thấy nam ca sĩ không bị thương nặng. Nhiều bình luận cho rằng Duy Anh nói riêng và nghệ sĩ nói chung cần kiểm tra sự an toàn của sân khấu trước khi biểu diễn để tránh sự cố tương tự.

Khả Như đến giờ vẫn còn ám ảnh với lửa

Vào năm 2017, Khả Như khiến dân mạng lo lắng khi bị bỏng mặt vì tập luyện cho một tiết mục trong liveshow của Kiều Minh Tuấn. Theo lời nữ diễn viên, sự cố xảy ra vì cô nhầm lẫn giữa xăng và dầu hỏa khi thổi lửa. Ngọn lửa bùng lên và táp vào mặt cô. Kết quả, cô bị bỏng cấp độ 2 và phải nhập viện, dừng hoạt động một thời gian. Từ đó, người đẹp Hậu Giang bị ám ảnh với “bà hỏa”.

Trong một lần trò chuyện cùng khán giả, Khả Như kể về lần tham dự sự kiện thời trang. Khi đó, cô bước lên sân khấu giao lưu với khán giả thì thấy nghệ sĩ múa lửa đang minh họa cho phần văn nghệ. Diễn viên “Trạng Quỳnh” cảm thấy sợ hãi dù đã tự trấn an và chỉ nhìn thoáng qua. “Ngọn lửa dường như cứ ám ảnh tôi, dù tôi cố né nhưng vẫn thấy nó đang chạy theo mình, cuốn mình vào nó. Tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ. Biên tập của chương trình đã kịp thời kéo tôi vào bên trong cánh gà. Sau đó tôi vẫn không định thần được, chân tay cứ lạnh toát, mồ hôi cứ tuôn ra và ngất xỉu. Về đến nhà tôi bị sốt mấy ngày. Tôi biết mình đã bị chứng ám ảnh sau sự cố về lửa. Bây giờ nhận lời tham gia các hoạt động nghệ thuật, mà nghe đến có lửa tôi lại thấy hoảng”, Khả Như nhớ lại.

