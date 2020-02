Nữ diễn viên phản ứng bất ngờ khi bị khán giả "chửi thẳng mặt" giữa đường

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 17:04 PM (GMT+7)

Từng nhận tin nhắn khiếm nhã từ những khán giả quá khích, nữ diễn viên tiết lộ nhiều đồng nghiệp cũng gặp trường hợp tương tự.

Với những khán giả là fan phim truyền hình, năm 2019 có thể được xem là một năm thành công với Dương Cẩm Lynh khi cô phủ sóng ở nhiều khung giờ phim Việt.

Gần đây, Dương Cẩm Lynh tiết lộ từng bị khán giả chửi thẳng mặt khi gặp ngoài đường, giữa nơi đông người hoặc những tin nhắn khiếm nhã cũng không thiếu. Đó là thời điểm cô tham gia bộ phim "Ải mỹ nhân" vai bà Tư với tính cách nhân vật rất độc ác.

Đáp lại những tình huống này, nữ diễn viên cho biết: "Đầu tiên tôi sẽ cảm ơn họ, vì nhờ có những khán giả tâm huyết như vậy nên mới có những nhân vật, vai diễn sống mãi với thời gian. Đồng thời, tôi cũng giải thích cho họ hiểu, bởi vì lúc này chúng ta không còn đứng trong không gian của bộ phim ấy nữa, mà đang tương tác trực tiếp với nhau. Tôi sẽ khéo léo hướng họ sang những đề tài thực tế trong cuộc sống".

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh đang gây chú ý khi góp mặt trong "Tiệm ăn dì ghẻ". Bộ phim đang đi đến những tập cuối với những tình huống gay cấn giữa các mối quan hệ. Đặc biệt là cái kết của nam - nữ chính do Dương Cẩm Lynh và Bình An thủ vai. Trong phim, nam diễn viên luôn là người đối đầu, ganh ghét đàn chị, nhưng ở loạt ảnh hậu trường ê-kíp vừa tiết lộ lại hoàn toàn khác.

Dương Cẩm Lynh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình.

Lần đầu hợp tác cùng hai nam diễn viên kém mình nhiều tuổi là Bình An và Huỳnh Anh, Dương Cẩm Lynh cũng làm cho khán giả tò mò khi bà mẹ một con có những cảnh tình cảm, thân mật với đàn em. Từng nhận xét Huỳnh Anh hôn rất giỏi, khi đã gần đi đến cuối chặng đường, Dương Cẩm Lynh vẫn dành lời khen không ngớt cho diễn xuất của Huỳnh Anh. Cô cho biết tuy cách biệt tuổi tác nhưng hai chị em lại rất ăn ý và không có sự gượng gạo nào khi làm việc chung.

Tuyết Ngọc (Dương Cẩm Lynh) và hai nam diễn viên trẻ nhắng nhít trong loạt ảnh hậu trường.

Về phần nam diễn viên Bình An, tuy không có nhiều tương tác với Dương Cẩm Lynh như Bình An nhưng qua quá trình làm việc nhiều ngày cùng nhau, nữ diễn viên cũng đánh giá cao năng lực của anh chàng này. Được biết trong bộ phim này, Bình An vào một vai phản diện, vì quá nhập tâm vào nhân vật, anh đã chịu không ít "gạch đá" từ người xem khi vẫn nhầm lẫn Bình An và nhân vật Phillip trong phim. Nói về vấn đề này, bà mẹ một con cho biết may mắn ở vai diễn này cô không bị phản ứng quá gay gắt nhưng trước đó đã không ít lần đối mặt với những tình huống trớ trêu như Bình An.

Khán giả đã quen với những vai diễn thư sinh, lãng tử của Bình An nên khó chấp nhận khi anh vài vai diễn này.

Nữ diễn viên cũng hồi hộp không kém khán giả khi đã gần đến tập cuối.

Nói thêm về cái kết của "Tiệm ăn dì ghẻ" trước sự tò mò và nhiều đồn đoán của khán giả về cái kết của mỗi nhân vật, nữ diễn viên quyết không thể bật mí vì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, nói về tình huống khép lại "Tiệm ăn dì ghẻ", Dương Cẩm Lynh chia sẻ: "Thực ra cái kết này đã được sửa rất nhiều lần sao cho hài hòa nhất có thể. Lúc đọc kịch bản là cái kết khác, khi ra hiện trường, sau nhiều lần sửa đổi lại thành cái kết khác. Biết trước thì xem lại mất vui, cứ để khán giả phỏng đoán xem kết thúc bộ phim có đúng như trong tưởng tượng của mọi người không sẽ hay hơn".

