Nữ diễn viên lọt thỏm giữa rừng hoa tiền fan tặng

Ngày 25/11, Orm Kornnaphat tham dự lễ tốt nghiệp tại Khoa Kinh tế Chương trình giảng dạy quốc tế Đại học Srinakharinwirot. Bên cạnh vẻ rạng rỡ, diễn viên thu hút sự chú ý vì có hơn 2.500 người hâm mộ đến chúc mừng cô. Các fan không chỉ mang hoa tươi mà còn chuẩn bị những bó hoa bằng tiền mặt xếp thành các hình độc đáo như chú chó, dòng chữ, hay chồng tiền cao chất đầy trên kệ. Loạt ảnh Orm lọt thỏm giữa những bó hoa "xa xỉ" khiến mạng xã hội dậy sóng. Ước tính tổng giá trị quà tặng ngày hôm đó lên đến 5.112.869 baht (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Orm Kornnaphat giữa các bó hoa tiền do người hâm mộ tặng. Ảnh: ORM

Đặc biệt, một cuộc diễu hành với xe hoa cũng được tổ chức như một phần trong lễ mừng tốt nghiệp, tạo nên không khí vô cùng sôi động. Tại khu vực tổ chức fanmeeting đặc biệt, Orm đã dành thời gian giao lưu, trò chuyện, gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ.

Trước sự quan tâm quá lớn từ người hâm mộ, Orm cho biết: "Số tiền mà khán giả tặng, tôi sẽ giữ và dùng cho mục đích thiện nguyện khi có cơ hội. Giống như lúc có lũ lụt, tôi cũng quyên góp. Tôi tin rằng chúng ta không thể chỉ nhận mà còn phải biết cho đi, để cùng nhau lan tỏa lòng tốt".

Những hình ảnh trong lễ tốt nghiệp của nữ diễn viên 'gây sốt' mạng xã hội Thái Lan. Ảnh: ORM

Năm 2023 có thể xem là năm thành công rực rỡ của Orm Kornnapat khi cô đóng chính trong bộ phim truyền hình Jai Son Rak: The Secret of Us cùng diễn viên Ling Ling Kong, Orm và bạn diễn trở thành cặp đôi "Ling-Orm" đình đám, thu hút lượng lớn người hâm mộ cả trong và ngoài nước.

Orm Kornnapat (sinh năm 2002) không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh mà còn được biết đến là người thừa kế đời thứ ba của Công ty TNHH Setthachon, doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh lớn tại Thái Lan. Cô là con gái của nữ diễn viên Koi Narumon Phongsuphap và ông Pantaphong Settharattanaphong. Công ty gia đình cô đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm, xuất khẩu các mặt hàng đông lạnh sang Mỹ, Úc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

Orm gia nhập làng giải trí bằng cách quay một quảng cáo hàng không và qua tuyển chọn đã trở thành một trong những diễn viên chính trong loạt phim truyền hình dành cho giới trẻ Hotel Star, phát sóng vào năm 2019. Năm 2020, cô chính thức ký hợp đồng với Channel 3, sau đó quay bộ phim truyền hình thứ hai New Defense of the Homeland. Từ năm 2021, cô đã tích lũy được nhiều tác phẩm phim truyền hình như: The Pearl, The Third Eye, The Hunting Game và Zero to Hero. Trong số đó, Orm nổi tiếng với vai diễn cô con gái mafia lạnh lùng bị bỏ rơi "Anya" trong The Hunt for Evil.

Không chỉ tỏa sáng trong sự nghiệp nghệ thuật, Orm còn được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp kinh doanh và chăm làm từ thiện.

Nhan sắc xinh đẹp của 'tiểu thư tài phiệt' Orm Kornnapat. Ảnh: Instagram nhân vật

(Theo Thairath)

