Nữ diễn viên hài gạo cội bị tẩy chay vì công khai quấy rối tình dục

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 13:43 PM (GMT+7)

Hiện các chương trình giải trí nữ diễn viên tham gia đều phải tạm ngừng phát sóng.

Mới đây, Naver vừa có thông báo chính thức trên tờ MBN về việc đóng bảng tin Naver TV TALK của các chương trình có sự tham gia của Park Na Rae như I Live Alone, Where is My Home, Amazing Saturday - Doremi Market và The House Detox, nhằm bảo vệ cô khỏi những lời mắng chửi và công kích trên mạng xã hội. Hiện nữ diễn viên đang bị công chúng tẩy chay vì nhiều lời nói, hành động quấy rối tình dục đồng nghiệp khác giới.

Các chương trình có mặt Park Na Rae hiện đều ngừng lên sóng

Khi tham gia chương trình giải trí Hey Na Rae, nữ diễn viên đã cố tình nhắc đi nhắc lại câu nói về quần lót và bộ phận sinh dục nam của Kai (thành viên nhóm EXO) từng nói trước đó, với thái độ đùa cợt, kèm theo các bình luận, hành động phản cảm. Trong một tập khác, Park Na Rae đưa ra nhiều lời bình phẩm mang tính khiêu dâm về một búp bê nam mặc đồ lót, kèm theo đó là động tác tay khá nhạy cảm khi thay đồ cho búp bê.

Hành động phản cảm của Park Na Rae trước ống kính

Hành động của người đẹp khiến nhiều người có mặt tại trường quay kinh ngạc và đỏ mặt, có người còn cho rằng, đây là hành động cấm trẻ em và nên xếp vào loại 25+. Cộng đồng mạng đều rất phẫn nộ và yêu cầu Park Na Rae rút khỏi các chương trình truyền hình, đồng thời gỡ bỏ các video có mặt của nữ diễn viên.

Trước làn sóng tẩy chay của dư luận, Park Na Rae đã phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã sai khi có các hành động gây cười lố bịch, xử lý thiếu chuyên nghiệp và đăng tải video có nội dung không phù hợp. Nữ diễn viên thậm chí còn bật khóc và hy vọng được cho cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Nữ diễn viên bật khóc xin tha thứ

Tuy nhiên, công chúng hiện tại vẫn chưa tha thứ cho nữ diễn viên và vẫn tiếp tục “ném đá”, tấn công tinh thần cô. Không những vậy, có người còn gửi khiếu nại lên sở cảnh sát Seoul Gangbuk, tố cáo Park Na Rae có hành vi quấy rối tình dục. Hiện nữ diễn viên đang bị cảnh sát điều tra về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên, phát tán tài liệu khiêu dâm.

Park Na Rae là một trong những diễn viên hài đình đám xứ kim chi, ra mắt vào năm 2006 và nhanh chóng phủ sóng màn ảnh nhỏ với hàng loạt các chương trình truyền hình. Tính đến nay, Park Na Rae đã sở hữu nhiều giải thưởng danh giá với vai trò là diễn viên, MC, người sản xuất chương trình,…. Đặc biệt, người đẹp còn xuất bản sách và là nữ diễn hài Hàn Quốc đầu tiên phát hành phim hài đặc biệt trên Netflix với tựa đề Park Na Rae: Glamour Warning.

Park Na Rae là một trong những nữ diễn viên hài ăn khách nhất nhì Hàn Quốc

Tuy nhiên, trước bê bối hiện nay, Park Na Rae có nguy cơ mất toàn bộ sự nghiệp đã gây dựng 15 năm qua, đồng thời có thể đối mặt với án tù một năm hoặc nộp phạt 10 triệu won (hơn 200 triệu đồng) theo luật pháp Hàn Quốc.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-dien-vien-hai-gao-coi-bi-tay-chay-vi-cong-khai-quay-roi-tinh-duc-5020215513...Nguồn: http://danviet.vn/nu-dien-vien-hai-gao-coi-bi-tay-chay-vi-cong-khai-quay-roi-tinh-duc-502021551342281.htm