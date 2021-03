"Nữ đại gia Long An" đòi gả bạn thân, MC Quyền Linh vào chốt 1 câu "đứng hình"

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 05:05 AM (GMT+7)

Dòng bình luận của “MC quốc dân” khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, hot girl Sam đã chia sẻ ảnh chụp cùng một cô bạn Hàn Quốc của mình và hóm hỉnh cho biết: “Làm mai liền, đăng kí lẹ nè!”. Trong ảnh, người bạn gái vòng tay ôm vai Sam một cách thân thiết. Nhan sắc một chín một mười của hai người đẹp khiến fan trầm trồ.

MC “Sàn đấu ca từ” còn đăng dòng trạng thái bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt, với mong muốn có thể tìm cho bạn một mối duyên ưng ý trên mạng xã hội.

Bài viết của Sam nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những anh chàng đang xếp hàng điểm danh hài hước như “Chị ơi em đã sẵn sàng”, “Em để sẵn giấy đăng ký kết hôn ở đây”…, thì tâm điểm gây chú ý chính là sự xuất hiện của MC Quyền Linh trong đội ngũ bình luận. Diễn viên “Đồng tiền xương máu” để lại một câu khiến ai nấy đều “đứng hình”: ““Bạn muốn hẹn hò” đang đợi nha”.

Thì ra, MC Quyền Linh muốn “cướp” nghề làm mai của đàn em thân thiết, rủ bạn gái Sam tham gia “Bạn muốn hẹn hò”. Thế là một công đôi việc, nam MC 6X sẵn tiện PR cho show của mình luôn. Đúng là có thâm niên trong nghề mai mối, Quyền Linh vừa ngỏ lời đã nhanh chóng nhận được nhiều lời đăng ký tham gia chương trình và mong muốn được “ông mai” mát tay giới thiệu ngay cho cô nàng xinh đẹp trong hình. Cánh mày râu thi nhau bình luận: “Cho em tham gia “Bạn muốn hẹn hò” với ạ”, “Làm mối cho cháu, chú Linh ơi”, “Em đăng ký chị Sam được không anh?”...

Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990 tại Long An, được biết đến với danh xưng hot girl đời đầu của showbiz Việt. Người đẹp sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn ngây thơ, nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả qua các vai diễn phim truyền hình, sitcom, phim điện ảnh, cũng như là MC dẫn dắt nhiều chương trình gameshow nổi tiếng.

Ở tuổi 30, Sam sở hữu nhiều bất động sản giá trị, xế hộp hạng sang, quần áo túi xách hàng hiệu đắt đỏ. Người đẹp tiết lộ ước tính khối tài sản lên đến hơn 50 tỷ đồng từ khi mới 27 tuổi. Chính vì vậy mà đồng nghiệp đặt cho cô biệt danh “nữ đại gia của showbiz Việt” hay “hot girl 50 tỷ”.

Xinh đẹp, ngọt ngào và thường xuyên được gán ghép với các đồng nghiệp nam nhưng đến nay Sam vẫn là một quý cô độc thân đích thực của Vbiz.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-dai-gia-long-an-doi-ga-ban-than-mc-quyen-linh-vao-chot-1-cau-dung-hinh-5020...Nguồn: http://danviet.vn/nu-dai-gia-long-an-doi-ga-ban-than-mc-quyen-linh-vao-chot-1-cau-dung-hinh-5020212635358643.htm