Những vụ gây sốc trên thảm đỏ LHP Cannes

Trang Daily Mail ngày 21-5 thông tin về việc có một phụ nữ mặc đầm dạ hội bước lên thảm đỏ buổi ra mắt phim "Acide" của nhà làm phim Just Philippot.

Người phụ nữ chưa rõ danh tính này trông lịch sự, bình thường cho đến khi đột ngột dừng ở bậc thang, lấy túi máu giả giấu trong người đưa lên đầu và làm vỡ nó. Lực lượng an ninh lập tức tiếp cận đưa cô rời khỏi thảm đỏ.

Đây không phải lần đầu LHP Cannes đối mặt tình huống như thế. Tại buổi khai mạc và dự công chiếu phim mở màn "Everybody Knows" tại Cannes, người đẹp Hình Tiểu Hồng - Quán quân khu vực châu Á của giải Hoa hậu Quý bà Trung Quốc năm 2014, gây xôn xao khi té ngã trên thảm đỏ. Những bức ảnh của cô lan truyền lập tức dẫn đến làn sóng chỉ trích của công chúng.

Nhiều người cho rằng Tiểu Hồng cố tình ngã ngay thời điểm ban tổ chức livestream để gây chú ý ở nơi mà quá nhiều người đẹp, cô bị nhạt nhòa.

Hình Tiểu Hồng bị tố cố tình té ngã

Hình Tiểu Hồng lên tiếng đáp trả, bác bỏ cáo buộc cố tình té ngã. Tuy nhiên, cô không thuyết phục được công chúng và vẫn đối mặt nhiều chỉ trích.

Trong buổi ra mắt phim "How to Train Your Dragon 2" tại The Palais des Festivals thuộc khuôn khổ Cannes 2014, minh tinh America Ferrera đang cùng đồng nghiệp thoải mái tạo dáng trước ống kính máy ảnh thì "kẻ quấy rối thảm đỏ" Vitalii Sediuk lén lút bò dưới chân và chui vào đầm khiến cô hốt hoảng.

Họ kéo gã ra

Lực lượng an ninh nhanh chóng lôi Vitalii Sediuk ra ngoài nhưng cũng không tránh khỏi ồn ào, lộn xộn một góc thảm đỏ. America Ferrera cố lấy lại bình tĩnh và cùng với đồng nghiệp hoàn tất phần chụp ảnh.

Vitalii Sediuk thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ những sự kiện đình đám và bày nhiều trò gây chú ý.

Nguồn: https://nld.com.vn/van-nghe/nhung-vu-gay-soc-tren-tham-do-lhp-cannes-20230522144309664.htmNguồn: https://nld.com.vn/van-nghe/nhung-vu-gay-soc-tren-tham-do-lhp-cannes-20230522144309664.htm