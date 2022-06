Những "nữ cướp biển" quyến rũ nhất Hollywood khiến fan nam không thể rời mắt

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 04:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Điểm danh dàn "mĩ nhân biển khơi" trên màn ảnh.

Bông hồng nước Anh Keira Knightley

Diễn xuất từ khi mới 13 tuổi và sau đó được công chúng biết đến qua bộ phim thể thao Bend it like Beckham (2002), cho đến nay, Keira Knightley là một trong những người đẹp xứ sương mù thành công nhất tại Hollywood. Mĩ nhân 8x sở hữu nhiều bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao như Kiêu hãnh và định kiến (Pride and Prejudice - 2005), Chuộc lại lỗi lầm (Antonement - 2007), Nàng Karenina (Anna Karenina - 2012), Người giải mã (The Imitation Game - 2014), cũng như các đề cử danh giá từ Oscar, Quả Cầu Vàng. Nhưng bộ phim giúp tên tuổi Keira Knightley được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi nhất chính là Cướp biển vùng Caribbean.

Cô vào vai Elizabeth Swann, một tiểu thư quý tộc nhưng đã nhanh chóng bị cuốn vào hành trình của những tên cướp biển, một trong các nhân vật chính của loạt phim đình đám này.

Elizabeth Swann là vai diễn giúp Keira Knightley được mọi đối tượng khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Cô đào bốc lửa xứ Tây Ban Nha Penélope Cruz

Được biết đến như "Người đẹp ma thuật xứ Tây Ban Nha", Penélope Cruz Sanchez là một trong những nữ diễn viên Latin nổi bật nhất Hollywood. Cô từng bốn lần được đề cử Oscar về diễn xuất, một lần được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Chuyện tình ở Barcelona (Vicky Cristina Barcelona - 2008). Bên cạnh tài năng, người đẹp sinh năm 1974 còn nổi tiếng vì phong cách gợi cảm và khỏe khoắn của mình.

Trong Cướp biển vùng Caribbean: Suối nguồn tươi trẻ (2011), cô vào vai Angelica, tình cũ của Jack Sparrow và cũng là con gái của tên cướp biển Râu Đen khét tiếng.

Penélope Cruz và Johnny Depp trong Cướp biển vùng Caribbean 2011

Chủ nhân Oscar 2009 Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất theo đuổi phong cách trưởng thành, gợi cảm

Nữ hoàng phim màu Maureen O'Hara

Sở hữu mái tóc đỏ bẩm sinh từ khi chào đời, cùng với nhan sắc nổi bật và sự duyên dáng, Maureen O'Hara vẫn luôn là là tâm điểm của mọi sự chú ý. Bà được biết đến là một trong những nữ diễn viên thành công nhất Hollywood suốt giai đoạn thập niên 40 cho đến thập niên 60. Maureen O'Hara đã hợp tác với những đạo diễn vĩ đại nhất trong lịch sử như Alfred Hitchcok hay Tom Ford. Đặc biệt, bà nổi tiếng với những vai nữ chính sôi nổi, khôn ngoan và quả cảm trong dòng phim viễn Tây hoặc phim phiêu lưu. Suốt cuộc đời mình, Maureen O'Hara chưa từng được đề cử Oscar. Dù vậy, bằng sự tỏa sáng không thể phủ nhận trên màn ảnh, bà vẫn được ưu ái gọi bằng biệt danh "Nữ hoàng phim màu". Một năm trước khi Maureen O'Hara qua đời, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh đã trao tặng bà giải Oscar Danh dự cho những cống hiến to lớn đối với điện ảnh.

Maureen O'Hara là nàng thơ của điện ảnh Hollywood từ thập niên 40 cho đến thập niên 60.

Nữ diễn viên vào vai thuyền trưởng cướp biển trong bộ phim Against All Flags (1952). Phim kể về một sĩ quan người Anh cải trang thâm nhập vào sào huyệt cướp biển, nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình với nữ thuyền trưởng cướp biển xinh đẹp.

Một cảnh trong phim Against All Flags.

Nàng Bondgirl Mĩ đầu tiên Jill St.John

Bắt đầu diễn xuất từ năm 6 tuổi, Jill St.John đã có một bộ sưu tập các vai diễn đáng nể. Bà xuất hiện trong hơn 20 phim điện ảnh và hơn 40 phim truyền hình. Vai diễn được biết đến nhiều nhất của bà là Tiffany Case, người đẹp buôn lậu đá quý trong James Bond: Diamonds are forever (1971) Bà cũng là nữ diễn viên người Mĩ đầu tiên vào vai "Bondgirl".

Jill St.John vào vai chính trong The King's Pirate (1967). Bộ phim kể về một sĩ quan hải quân Anh thâm nhập vào căn cứ của những tên cướp biển khét tiếng ngoài khơi Madagascar.

Jill St.John trong James Bond (trái) và trên phim trường The King's Pirate (phải)

"Chân dài" đa tài Clara Paget

Vốn là một người mẫu chuyên nghiệp, Clara Paget bén duyên diễn xuất khi lọt vào mắt nhà tìm kiếm tài năng tại một bữa tiệc hóa trang. Cô đã có một số vai diễn phụ và được khán giả quốc tế biết nhiều qua vai nữ sát thủ Vegh trong Fast and Furious 6.

Cô là một trong các diễn viên chính của loạt phim Những cánh buồm đen (Black Sails - 2014), phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ 18, kể về những tranh đấu lãnh địa của cướp biển tại Bahamas, một quốc gia vùng Caribbean. Clara Paget vào vai Anne Bonney, một nữ cướp biển có thật trong lịch sử.

Clara Paget trong tạo hình cướp biển của phim Black Sails và phong cách đời thường.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-34nu-cuop-bien34-quyen-ru-nhat-hollywood-khien-fan-nam-khong-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhung-34nu-cuop-bien34-quyen-ru-nhat-hollywood-khien-fan-nam-khong-the-roi-mat-c47a5883.html