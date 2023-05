Những màn trình diễn thảm họa của làng nhạc thế giới

Trang Daily Mail vừa tổng hợp màn trình diễn thảm họa của những ngôi sao của làng nhạc thế giới, nhân sự cố gần đây của Lionel Richie.

Mặc dù ca sĩ 73 tuổi không mắc phải lỗi trình diễn nghiêm trọng nào nhưng nhiều khán giả đánh giá việc này đáng thất vọng. Một số người so sánh màn trình diễn của ca sĩ gạo cội này như người đang hát karaoke trong các quán rượu.

Lionel Richie bị chỉ trích vì trình diễn đáng thất vọng trong đêm nhạc gần đây

Trước Lionel Richie, năm 2016, danh ca Mariah Carey cũng từng gây sốc tại đêm nhạc chào mừng năm mới tại Quảng trường Thời đại ở New York - Mỹ. Sau khi hoàn thành ca khúc đầu tiên "Aude Lang Syne" (bị cho là hát nhép), loạt sự cố xảy ra với Mariah Carey. Cô bị bao bọc bởi vũ công và biển người, bắt đầu phàn nàn mình không thể hát khi giai điệu ca khúc "Emotions" vang lên. Cô bối rối và chẳng thể hát theo, đành đi loanh quanh sân khấu để nói chuyện với khán giả.

Mariah Carey gây sốc khi hát nhép

Trước sự lúng túng tăng cao, Mariah Carey tiếp tục tâm sự lạc đề với khán giả. Ở ca khúc cuối cùng "We belong together", trông Mariah Carey hát tốt hơn nhưng bất ngờ là khi đến khoảng 1/3 bài hát, cô buông micro thì lời bài hát vẫn vang lên. Sau đó, cô vẫn cố hát nhép hết ca khúc.

Sự thất vọng lan tràn nhanh chóng trên trang mạng xã hội Twitter. Một số người bày tỏ sự phẫn nộ vì thần tượng mình hát nhép... Mariah Carey sau đó cũng bày tỏ sự buồn bã trên Twitter với lời nhắn: "Chúc mọi người khỏe mạnh và hạnh phúc năm mới! Vậy là, tôi sẽ trở thành tâm điểm của năm 2017".

Mariah Carey biện hộ rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo một kế hoạch đã định sẵn. Trước mọi chỉ trích, người phát ngôn của cô lên tiếng khẳng định ca sĩ này không hát nhép mà do lỗi kỹ thuật. Ngoài ra, máy phóng đại chữ cũng không hoạt động tốt. Tất cả khiến phần trình diễn trở nên thảm họa. Trước biện hộ này, phía công ty kỹ thuật bác bỏ cáo buộc.

Ca sĩ Ashlee Simpson bị phát hiện hát nhép do phát nhầm bài hát khi cô xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live năm 2004.

Lẽ ra, Ashlee Simpson hát bài "Autobiography" nhưng khi đưa micro lên miệng thì ca khúc "Piece of Me" vừa hát xong trước đó phát ra. Cô bối rối nhìn xung quanh vài giây trước khi tập trung vào vũ đạo. Cuối cùng, cô rời sân khấu giữa chừng bài hát.

Ashlee Simpson lộ hát nhép

Màn trình diễn bị chỉ trích và Ashlee Simpson sau đó đổ lỗi cho nhạc công chơi nhầm bài hát và cô không biết làm gì nên đành nhảy. Đại diện chương trình giải thích đó là đĩa nhạc nền giúp làm "dày giọng" cho Ashlee Simpson khi hát trên sân khấu.

Ca sĩ Billie Joe Armstrong của ban nhạc Green Day cũng có màn trình diễn tệ hại do hành vi bạo lực tại lễ hội âm nhạc iHeartRadio 2012. Khi ban nhạc Green Day đang trình diễn say mê thì Billie Joe Armstrong phát hiện tiết mục của họ bị cắt sóng sớm do xung đột lịch trình.

Billie Joe Armstrong không khống chế được cơn giận của mình

Ngay sau đó, anh ta la hét, dùng những từ ngữ thô tục trước khán giả và đập vỡ cây đàn guitar của mình. Ban tổ chức phải vội vã ngắt tiếng micro của ca sĩ này. Hành động gây sốc này khiến ban nhạc Green Day phải xin lỗi khán giả.

Ca sĩ Fergie của nhóm Black Eyed Peas đã "tè ra quần" trong buổi diễn cùng nhóm vào năm 2005. Cô gọi rằng đó là khoảnh khắc kém thu hút nhất trong cuộc đời cô.

Sau này, khi nhắc lại sự cố xấu hổ trên sân khấu của mình, Fergie kể rằng đã vội vã lên sân khấu và không đủ thời gian để sử dụng nhà vệ sinh trước đó.

Fergie và sự cố xấu hổ

"Chúng tôi đến sân khấu muộn lại còn gặp cảnh tắc đường nên mọi thứ vội vã. Khi đến sân khấu, chúng tôi phải bắt đầu buổi diễn ngay. Tôi hát ca khúc đầu tiên và phát điên lên. Tôi chạy, nhảy với tất cả sự hưng phấn trong cơ thể và trời ơi…, tôi ước rằng nó không xảy ra. Tôi thấy thật xấu hổ!" - Fergie bày tỏ.

