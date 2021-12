Những khoảnh khắc "sặc mùi tiền" của Ngọc Trinh gây tranh cãi dữ dội

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021

Chân dài Trà Vinh làm dân tình nổ ra nhiều tranh cãi từ hành động đến phát ngôn.

Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng vì hình ảnh người mẫu với những bộ trang phục gợi cảm, mẫu nội y nóng bỏng mà còn là tâm điểm từ phát ngôn tới khoảnh khắc “đậm mùi tiền”. Trong số đó không ít lần chân dài Trà Vinh này “chơi lớn” và gây nên tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, Ngọc Trinh và trợ lý Thúy Kiều cùng hội bạn mở trò bịt mắt hốt tiền vào một chiếc nồi. Ngoài những tờ tiền Việt Nam đồng, còn có những tờ ngoại tệ. Cuộc chơi này gây nên nhiều tranh cãi cho rằng quá xa xỉ. Có những bình luận nhận xét: “Đúng là người giàu chơi game phải khác”.

Vào tháng 3 năm nay, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm khi thanh lý kho đồ hiệu, trong đó có cả việc “bán rẻ” kim cương giá hàng tỷ đồng. Cuộc mua bán cho thấy tài sản lớn của cô nàng nhưng lại làm dân tình nổ ra nhiều tranh cãi. Nhiều chủ shop “tố” Ngọc Trinh lấy hình ảnh của người khác để đăng bán và bán giá cao dù nói “thanh lý rẻ”. Hàng loạt bức hình “đậm mùi tiền” toát lên từ tủ đồ gồm túi xách, trang sức kim cương, đồng hồ… được đăng tải trên Fanpage có 2 triệu người theo dõi. “Hầu hết mỗi món chỉ có một nha mọi người. Trinh có thói quen sưu tầm nên cơ bản là đồ mới 100%. Phần nhiều là đồ được tặng nhưng không xài đến nên vẫn còn đủ box card nhưng không bill. Còn đồ like new (như mới) là Trinh đã xài thì có khi chỉ còn đồ nha, trợ lý Thúy Kiều không cho giữ phụ kiện á", cô viết. Việc Ngọc Trinh thanh lý nhẫn hàng hiệu, kim cương như “mớ rau” với những lý do bất ngờ.

“Đại hội thanh lý” hàng hiệu của Ngọc Trinh bị cư dân mạng “soi” không ngớt. Thậm chí có nhiều món đồ hàng chục tỷ đồng vừa rao xong, có người vào hỏi đã báo “bán hết rồi” khiến cộng đồng mạng nghi ngờ đây là một màn khoe đồ trá hình.

Việc Ngọc Trinh thường xuyên xuất hiện với những tủ đồ hàng hiệu đã quá quen thuộc. Vậy nhưng khi “đập hộp”, cô nàng từng gây tranh cãi không ít. Video mở một món đồ hiệu có giá trị đến hàng trăm triệu đồng chẳng còn xa lạ với Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Năm 2019, chân dài này chi tới gần 10 tỷ đồng cho 4 video “đập hộp” hoành tráng. Tuy nhiên, cách ném hàng hiệu không thương tiếc trong một video của Ngọc Trinh chia sẻ vào tháng 2/2020 lại khiến người xem thấy “nóng mặt”.

Trong video, Ngọc Trinh không ngần ngại ném cả hộp đựng và món đồ hiệu một cách không thương tiếc sang một bên để giới thiệu những đồ khác. Những chiếc túi LV, Prada, Goyard bị người đẹp quăng không tiếc tay. Một số ý kiến cho rằng Ngọc Trinh không biết nâng niu những mặt hàng đắt đỏ mình bỏ tiền ra sắm. Số khác cho rằng với người có sở thích mua sắm, hành động như vậy là vô tư.

Không chỉ gây sốc với những lần trưng diện đồ hàng tỷ lên người, gà cưng của Vũ Khắc Tiệp còn làm người ta phải bình luận không ngớt với những ý kiến trái chiều mỗi khi đưa ra phát ngôn liên quan tới tiền. Điển hình như một lần Ngọc Trinh khẳng định quan điểm cá nhân: “Tôi nghĩ đơn giản thôi, tuổi trẻ của phụ nữ ai nói những người vì tiền thực dụng cũng được, còn hơn ở bên hay yêu đương ngu ngốc những người đàn ông mà không có một cái gì - không tiền, không sự nghiệp, cuối cùng còn bị cắm sừng. Tiền là an toàn, đàn ông thì không. Các anh nghe - chịu thì chịu, không chịu thì chịu". Đương nhiên, với câu nói này cô nàng chịu không ít nhận xét cho rằng thực dụng nhưng cũng không ít fan lên tiếng bênh vực.

Còn nhớ năm 2018, khi chi 1,4 tỷ đồng để sắm những món đồ mới, người đẹp Trà Vinh này gây tranh cãi với phát ngôn: “Tôi mua sắm không phải vì tôi cần mà chỉ đơn giản là vì tôi muốn”. Ngay dưới bài viết là những bình luận chỉ trích: “Không cần mà chỉ là để mua cho vui thôi chứ gì. Ăn nói nghe không lọt tai tí nào. Bỏ cái thú vui đấy đi làm được bao nhiêu việc khác”. Một số người bênh vực Ngọc Trinh với quan điểm mình tự xài tiền của mình, không xin của ai. Ngọc Trinh từng tuyên bố, với những món đồ dưới 1,2 tỷ đồng, cô có thể sắm không suy nghĩ. Cô chỉ lăn tăn khi giá từ 4 tỷ đồng trở lên.

Ngọc Trinh cũng không ngại gây sốc khi đăng hình ảnh một đôi giày của một nhãn hàng với giá 3,8 triệu đồng nhưng phần gót giày có hình bộ phận sinh dục nhạy cảm của nam giới. Sau khi đăng tải, hình ảnh và câu chữ của người mẫu này bị chỉ trích vì làm ảnh hưởng đến những fan nhỏ tuổi.

