Nhiều nghệ sĩ quyền lực bỏ phiếu cho bà Harris làm tổng thống Mỹ

Tối 4/11 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra lời kêu gọi vận động tranh cử cuối cùng tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Sự kiện quy tụ loạt ngôi sao quyền lực hàng đầu nước Mỹ, bao gồm bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey, Ricky Martin, will.i.am, Fat Joe và Lady Gaga.

Tại buổi tranh cử, Lady Gaga hát God Bless America và Edge of Glory. Cô nói với hàng nghìn người tụ tập ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia rằng "đất nước đang trông cậy vào mọi người".

Lady Gaga và Katy Perry hát tại buổi vận động tranh cử của bà Harris.

"Phụ nữ ở đất nước này hơn nửa đời người không có tiếng nói. Họ là những người nuôi dạy con, gắn kết gia đình. Chúng ta ủng hộ đàn ông khi họ đưa ra quyết định nhiều rồi. Vào ngày mai, phụ nữ phải tự đưa ra quyết định", Lady Gaga nói.

Nữ ca sĩ nói thêm rằng cô là người phụ nữ kiên cường, bền bỉ. Cô muốn bỏ phiếu cho "người sẽ trở thành tổng thống cho toàn người dân Mỹ" là bà Kamala Harris của đảng Dân chủ.

Bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey sau đó xuất hiện, đi cùng với 10 cử tri lên sân khấu kêu gọi ủng hộ Phó Tổng thống Harris: "Chúng ta bỏ phiếu cho sự chữa lành thay vì thù hận. Tôi tin rằng nếu các bạn bỏ phiếu cho bà Harris, bà ấy sẽ làm hết sức phục vụ chúng ta".

Bà hoàng truyền hình cho rằng bà Harris nên là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ bước lên bục phát biểu trên nền ca khúc Freedom. Bà Harris sử dụng bài hát của Beyoncé trong phần lớn chiến dịch tranh cử.

Phó tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quyền tự do cho người Mỹ và đấu tranh cho tương lai tự do, có cơ hội và phẩm giá cho tất cả người dân. "Chúng ta có tin vào tự do không? Chúng ta có tin vào lời hứa của nước Mỹ và sẵn sàng chiến đấu không? Nếu có, chúng ta sẽ chiến thắng", bà Harris nói trong buổi vận động tranh cử cuối cùng.

Bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey ủng hộ bà Harris.

Ông hoàng nhạc Latin Ricky Martin nhấn mạnh sức mạnh lá phiếu của người Mỹ gốc Latin. Nam ca sĩ khuyến khích đám đông "bỏ phiếu cho nền dân chủ Mỹ" sau khi thể hiện hai ca khúc hit Livin' la vida loca và La Copa de la Vida (nhạc chủ đề World Cup 1998).

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ xuất hiện ở thành phố Pittsburgh (cũng thuộc tiểu bang Pennsylvania) cùng Katy Perry vận động cử tri bỏ phiếu. Katy Perry hát hai bản hit Dark Horse và Part of Me, kêu gọi bầu cử cho bà Harris.

"Tôi làm mẹ từ bốn năm trước. Con gái Daisy là lý do tôi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Bà sẽ bảo vệ quyền phụ nữ, tương lai cho con gái và cả gia đình tôi. Hãy cùng chung tay đưa bà Kamala Harris trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ", Katy Perry nói.

Tính đến ngày 4/11, đội hình đứng về phía bà Kamala Harris toàn nghệ sĩ có quyền lực tại Mỹ. Trong đó phải kể đến Taylor Swift, Beyoncé, Bon Iver, John Legend, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez, Cher, James Taylor, Tamar Braxton, Christina Aguilera...

Theo Rolling Stone, cuộc vận động tại bang Pennsylvania là nỗ lực cuối cùng trong chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris. Trong cuộc thăm dò của New York Times ngày 4/11, ông Trump đang "rượt đuổi sát nút" bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]