Nhạc sĩ Lê Minh Sơn “kể chuyện một giấc mơ” chạm đến trái tim khán giả

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 19:33 PM (GMT+7) Chia sẻ

Không kịch bản, không dàn dựng,... show nhạc mới do nhạc sĩ Lê Minh Sơn sản xuất chỉ có cảm xúc nghệ thuật thăng hoa.

“Chuyện kể 1 giấc mơ” là show âm nhạc đầu tiên mở màn cho những chương trình nghệ thuật mang phong cách độc đáo của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Đây là một sự kiện văn hóa tôn vinh những nhạc sĩ tài hoa cùng loạt ca khúc sống mãi trong lòng người nghe, tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn tiết lộ, ê-kíp làm chương trình không đặt ra những kịch bản mà muốn tạo ra một sân chơi âm nhạc gần gũi, đầy ngẫu hứng cho những tâm hồn đồng điệu. Mỗi người khi đến với show diễn đều được thể hiện lòng yêu âm nhạc theo cách riêng của mình: chân thành, phóng khoáng nhưng không kém phần nhiệt huyết sục sôi.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn tâm sự, khán giả đến với chuỗi chương trình này không chỉ nghe nhạc, ngắm nhìn các ca sĩ mà còn thể hiện sự trân trọng của mình đến sự cống hiến của những nghệ sĩ chân chính

Lựa chọn nhóm nhạc G2M “mở hàng” tại show diễn đặc biệt này, nhạc sĩ Lê Minh Sơn muốn gửi gắm lòng tự hào về những thế hệ nhạc sĩ - ca sĩ trẻ, lớp nghệ sĩ kế cận tuyệt vời với phong cách sáng tác hiện đại, văn minh nhưng biết cách “dẫn dụ” khán giả vào những miền cảm xúc đa chiều, nhân văn.

G2M - “Gác 2 âm nhạc” với 2 chàng trai trẻ Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Huy Hoàng là hai “tay ngang” rẽ lối vào làng nhạc. Nguyễn Tiến Đạt thể hiện cá tính và con người mình qua những giai điệu mộc mạc, ca từ giản dị đến từ trải nghiệm cá nhân nhưng mang đầy ẩn ý. Không bó buộc bản thân vào khuôn mẫu nào mà tự do, phóng khoáng ngay cả trong thể loại anh chọn: Pop, Rock Ballad, Country… Anh đã sáng tác hơn 20 ca khúc và được giới trẻ đón nhận. 9 ca khúc do Tiến Đạt sáng tác được G2M thể hiện bằng chất giọng mượt mà, say đắm lòng người.

G2M với hai chàng trai Nguyễn Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Huy Hoàng trình diễn tại “Chuyện kể 1 giấc mơ”

Mỗi ca khúc G2M mang đến chương trình là một câu chuyện mang hơi thở cuộc sống. “Xóm nghèo” được viết trong những đêm Tiến Đạt đi diễn độc hành về khuya, qua những con phố vắng ngắt hiu hắt chỉ còn mấy đứa trẻ ăn xin vạ vật bên hè, vài cụ già ngồi lặng lẽ sau gánh hàng rong ế ẩm. Từng nốt nhạc, lời ca đều như chạm đến những góc sâu thẳm trong trái tim người nghe. Hay như “Quả mận” được viết từ chính những gì gần gũi nhất với đời thường.

MCM Show là một chương trình nghệ thuật do nhạc sĩ Lê Minh Sơn tổ chức sản xuất với định hướng trở thành hệ sinh thái bảo vệ tác quyền âm nhạc trên Internet đầu tiên tại Việt Nam - cung cấp những tác phẩm âm nhạc có tác quyền cho các nhà phân phối. Ngoài ra, để góp phần phát triển hoạt động sáng tác trong kỷ nguyên Internet, đơn vị này sẽ đồng hành cùng các nhạc sĩ, ca sĩ tổ chức đêm nhạc vinh danh tác giả, đào tạo, ươm mầm tài năng âm nhạc.

