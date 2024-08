Nhà sản xuất 'Tân Tây Du Ký' mất đột ngột khi vừa kết hôn

Theo Osen, khi Lee Ju Hyeong trên đường về nhà vào đêm muộn sau buổi làm thêm hôm 22/8, chiếc taxi chở anh đâm vào một chiếc xe buýt đang đỗ, sau đó đâm vào một chiếc xe khác tại một ngã tư ở quận Sangam, Seoul. Lee Ju Hyeong tử vong ngay sau cú va chạm.

Lee Ju Hyeong, nhà sản xuất của nhiều show lớn tại Hàn. Ảnh: Nate

Coupang Play, công ty quản lý của Lee Ju Hyeong, xác nhận sự ra đi của nhà sản xuất xấu số: "Sự thật là Lee Ju Hyeong đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường đi làm về vào ngày 22/8". Lễ tang của anh sẽ được tổ chức vào 24/8.

Lee Ju Hyeong mới kết hôn, vợ hiện mang thai con đầu lòng, em bé dự sinh tháng 12.

Cái chết đột ngột của Lee Ju Hyeong khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh sốc. Trên mạng xã hội, nhiều người bạn của nhà sản xuất nhận xét anh là người "siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao hơn bất kỳ ai khác đối với công việc của mình và luôn cố gắng hết sức".

Lee Ju Hyeong gia nhập đội ngũ sản xuất của tvN vào năm 2016, làm việc trong các chương trình nổi tiếng như 3 Meals A Day, New Journey to the West, The Great Escape và Comedy Big League... Sau đó, anh chuyển đến Borderless Film, một công ty sản xuất trực thuộc Coupang Play, vào năm 2023.

