Nguyễn Phi Hùng xúc động khi nhắc về bản hit làm nên tên tuổi cách đây 20 năm

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 05:00 AM (GMT+7)

Nam ca sĩ tiết lộ, mỗi lần hát lại ca khúc như được gặp lại nhiều khán giả, những người yên mến anh từ 20 năm về trước

Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân, chủ đề Thời thanh xuân không chỉ mang đến tiết mục mãn nhãn mà còn làm khán giả đong đầy cảm xúc hoài niệm. Chương trình với những tiết mục thể hiện tuổi thanh xuân đầy tình yêu và sức sống mãnh liệt.

Nguyễn Phi Hùng xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp, anh sở hữu chất giọng ấm áp, nội lực cùng ngoại hình điển trai. Vì vậy, khi dấn thân vào sự nghiệp ca hát, Nguyễn Phi Hùng nhanh chóng tạo được ấn tượng với khán giả. Những bài hát Nhớ gấp ngàn lần hơn, Dáng em, Chân tình, Nỗi lòng xa xứ... giúp tên tuổi của Nguyễn Phi Hùng được đông đảo mọi người biết tới hơn.

Nguyễn Phi Hùng sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp, giàu nội lực

Trong chương trình, nam ca sĩ sẽ tái hiện lại bản hit nổi tiếng của anh cách đây 20 năm mang tên Nhớ gấp ngàn lần hơn. Đây có thể nói là bài hát đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, một bước đệm lớn để anh thành công rực rỡ đến hôm nay.

Nguyễn Phi Hùng tái hiện bản hit "Nhớ gấp ngàn lần hơn" trên sân khấu

Nhắc về ca khúc Nhớ gấp ngàn lần hơn, Nguyễn Phi Hùng không giấu được sự xúc động. Anh tiết lộ, mỗi lần hát lại ca khúc như được gặp lại nhiều khán giả, những người yên mến anh từ 20 năm về trước. Ca khúc thấp thoáng dáng dấp, tình cảm của những người đàn ông dành cho người yêu, người vợ.

Nam ca sĩ xúc động khi nhắc tới bản hit một thời

“Những sinh viên, khán giả ngày trước yêu mến ca khúc đều đã trưởng thành, thành công. Họ nhắc ca khúc như một thời thanh xuân rất đẹp. Tôi cảm thấy may mắn khi được kết hợp với nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh thời điểm đó. 20 năm trôi qua nhưng tôi cảm thấy chỉ mới chớp mắt. Thanh xuân chẳng phải là độ tuổi hay thời gian, thanh xuân thực sự chính là cảm xúc của chúng ta”, anh nói.

Trong tình yêu, Nguyễn Phi Hùng thú nhận dù ít bày tỏ nhưng tình cảm như những con sóng chực trào bùng lên nhưng không thể nào thổ lộ: “Đôi lúc, tôi cứ say mê công việc mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình. Nếu tôi tìm được người đồng cảm, hiểu được đặc thù của công việc của nghệ sĩ thì sẽ tránh được giận hờn, đổ vỡ trong tình yêu. “Nhớ gấp ngàn lần hơn” như một sự xoa dịu để cho những người đàn ông và chính bản thân tôi tìm được một điểm tựa, một sự an ủi, còn chuyện đổ vỡ trong tình yêu, mọi thứ đều do duyên số, tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là một sự may mắn ”.

Nam ca sĩ chia sẻ, bài hát "Nhớ gấp ngàn lần hơn" cũng là điểm tựa cho chính mình

Ở độ tuổi 40, Nguyễn Phi Hùng không vội lập gia đình mà tập trung vào sự nghiệp và những chuyến du lịch. Những bức ảnh trong những chuyến đi gần đây được anh chia sẻ đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi thời trang năng động, giản dị cùng vẻ ngoài điển trai, trẻ trung khiến Nguyễn Phi Hùng giống như chàng trai 18 tuổi.

Ở tuổi 40, Nguyễn Phi Hùng vẫn độc thân và tập trung cho sự nghiệp

Nhan sắc “lão hóa ngược” của Nguyễn Phi Hùng khiến không chỉ các chị em trầm trồ mà nhiều đấng mày râu cũng phải mơ ước. Hỏi về bí quyết “dưỡng nhan”, Nguyễn Phi Hùng cho biết anh thường xuyên tập yoga để giữ sức khỏe. Ngoài ra nhảy múa là bộ môn giữ dáng chuẩn và đem lại năng lượng tích cực cho anh mỗi ngày. Những ngày tránh dịch Covid-19, nam ca sĩ dành thời gian chăm sóc nhà vườn ở Củ Chi (TP.HCM). Anh cũng quay những video chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, làm bếp, được nhiều khán giả ủng hộ.

Nhan sắc "lão hóa ngược" của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân, Nam Cường – “chàng ca sĩ trai ngày ấy chúng ta từng theo đuổi” sẽ thể hiện Liên khúc Mong đợi ngậm ngùi, Bốn mắt anh yêu, Cô bé kính cận.

Nam Cường mang đến chương trình liên khúc các bài hit một thời

Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc về tuổi học trò Xe đạp ơi, bộ đôi ăn ý Hà Thúy Anh – Triệu Long sẽ song ca bài Yêu..., tất cả sẽ mang nhiều rung động cho khán giả.

Cặp đôi Hà Thúy Anh - Triệu Long

Vở hài kịch vui nhộn mang tên Tình già có nhau sẽ do các nghệ sĩ hài trẻ Tâm Anh, Cẩm Hò, Đoàn Thanh Phượng, Tuấn Kiệt biểu diễn. Với nhiều chi tiết hài hước, tiết mục hài sẽ đem đến cho khán giả những tràng cười không ngớt cùng những giây phút lắng đọng về những mối "tình già" trong cuộc sống.

Tiết mục hài kịch của nhóm SON

Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021 tập 3 với không gian gợi lại những ký ức của ngày xưa, những câu chuyện lãng mạn, những tiết mục của một thời thanh xuân sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 4/3/2021 trên THVL1.

