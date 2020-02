Người đẹp bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu vì lộ ảnh ngực trần là ai?

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 04:10 AM (GMT+7)

Portia-Valis Volkova đoạt danh hiệu Hoa hậu Kensington và đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Anh. Tuy nhiên, một tài khoản nặc danh đã gửi những bức ảnh ngực trần của cô cho ban tổ chức, vì vậy, cô bị buộc phải dừng lại.

Portia-Valis Volkova đoạt danh hiệu Hoa hậu Kensington và lọt top 12 người đẹp tài năng, top 15 người đẹp bãi biển khi tham gia hoa hậu Anh. Tuy nhiên, khi bước vào vòng chung kết, Volkova bất ngờ bị loại vì ban tổ chức cuộc thi nhận được những bức ảnh ngực trần của cô do một tài khoản nặc danh gửi.

Portia-Valis Volkova đoạt danh hiệu Hoa hậu Kensington

Những bức ảnh này được chụp từ khi cô còn làm người mẫu, nhưng từ năm 21 tuổi, Portia-Valis Volkova đã không còn làm nghề này nữa, và người đẹp cho rằng đây là một hành động cố ý chơi xấu cô.

Volkova chia sẻ: “Sau đó, tôi đã làm nhiều công việc khác và còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi không xấu hổ về bất cứ việc gì mình từng làm, tôi nghĩ thật kinh khủng khi ai đó phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực chỉ vì quá khứ của họ”.

Portia-Valis Volkova chia sẻ, đó là những bức ảnh khi cô làm người mẫu

Việc làm này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sự nghiệp của Volkova. Cô bị tước danh hiệu hoa hậu Kensington và bị buộc phải rời các tổ chức liên quan tới cuộc thi.

Portia-Valis Volkova sinh năm 1994, từng là người mẫu ảnh. Cô chụp ảnh bìa cho nhiều tạp chí với phong cách ăn mặc gợi cảm táo bạo. Trên trang cá nhân, Volkova cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sexy của mình.

Ngoài ra, Volkova còn là một ca sĩ Opera được đào tạo bài bản từ năm 12 tuổi, sau đó cô còn theo học nhạc cụ và được đào tạo kỹ năng diễn xuất, nhảy. Portia-Valis Volkova là thành viên của ban nhạc She Must Burn.

Volkova từng tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trên thế giới như: Edinburgh Fringe Festival, Adelaide Cabaret Festival, The Sheldonian Theatre, Oxford and The Hippodrome in London’s West End….

Volkova cũng là một diễn viên và tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm nổi tiếng

Portia-Valis Volkova còn là một diễn viên, năm 17 tuổi từng đảm nhận một vai diễn trong vở nhạc kịch Giông tố. Volkova cũng từng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh nổi tiếng Trò chơi vương quyền - mùa 6 (Game of Thrones - Season 6).

Mặc dù bị loại nhưng Volkova để lại ấn tượng tốt với ban giam khảo và ban tổ chức

Tuy không thể đi đến chặng cuối cùng nhưng Portia-Valis Volkova đã để lại ấn tượng khá tốt với ban giám khảo của cuộc thi. Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối vì Volkova đã rất cố gắng và biểu hiện rất tốt, nhưng quy định của cuộc thi buộc cô phải dừng bước.

Bản thân Portia-Valis Volkova cũng chia sẻ: "Tôi không hề hề trách cứ ban tổ chức, họ chỉ làm theo quy định.”

“Tôi thực sự vui vì đã gặt hái được nhiều điều từ sau cuộc thi và tôi vô cùng cảm kích ban tổ chức mặc dù họ không thể giúp tôi ở lại.”

