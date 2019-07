Mỹ nhân Hàn Quốc lao đao vì lộ ảnh nóng, video gợi dục

Chủ Nhật, ngày 28/07/2019 12:45 PM (GMT+7)

Không chỉ bị tố phát tán video nhạy cảm, Yoon Ji Oh còn từng bị khởi kiện vì tội phỉ báng và lừa đảo.

Theo Dispatch, một người đàn ông giấu tên (gọi tắt là A) đã gửi đơn tố cáo Yoon Ji-oh lên Sở cảnh sát Gangnam (Hàn Quốc). A cho rằng nữ diễn viên đã có hành động không đúng đắn khi hoạt động trên BJ AfreecaTV. Cụ thể trong số 3 tập được phát sóng trực tiếp, nữ diễn viên này đã có hành động khoe vòng 1, nội y một cách lộ liễu trong video.

Nữ diễn viên Yoon Ji Oh

Ở 2 video phát hành vào ngày 15.7.2017, Yoon Ji Oh được A miêu tả là mặc đồng phục tiếp viên hàng không Korean Air, để lộ ngực và cả nội y của mình. Trong một video khác chiếu vào ngày 17.7.2018, A cho biết: “Cô ta diện một trang phục một mảnh hở hang và lộ cả ngực”.

Trong quá khứ, Yoon Ji Oh cũng từng gây tranh cãi khi mặc quần áo hở hang và nhảy múa trong chương trình của đài SNS.

Yoon Ji Oh bị tố cáo cố tình khoe nội y và vòng 1 khi trong video được phát sóng BJ AfreecaTV

Những hành động của Yoon Ji Oh đã vi phạm Điều 13 Đạo luật trừng phạt tội phạm tình dục tại Hàn Quốc. Theo quy định thì những người phát tán các video quấy rối, nhục mạ các phương tiện thông tin đại chúng với mục đích kích thích, thỏa mãn ham muốn tình dục của chính họ hoặc của người khác, có thể bị kết án lên tới 2 năm tù và phạt 5 triệu won (gần 99 triệu đồng). Nếu bị phán có tội, Yoon Ji Oh sẽ phải đối mặt với những mức án này.

Ngoài ra, nữ diễn viên từng bị nhà văn Kim Soo Min khởi kiện vì tội lừa đảo và phỉ báng danh dự. Không những vậy, luật sư Park Hoon cũng cáo buộc cô nàng vì tội lừa đảo khi gây quỹ quyên góp tiền.

439 người quyên góp tiền đã kiện và yêu cầu Yoon Ji Oh phải bồi thường thiệt hại với lý do: "Chúng tôi đã bị Yoon Ji Oh lừa đảo. Cô ấy lợi dụng lòng tốt của chúng tôi."

Nếu như bị kết án, Yoon Ji Oh có thể bị phạt 2 năm tù và 5 triệu won (gần 99 triệu đồng).

Yoon Ji Oh cũng từng bị cáo buộc phỉ báng danh dự của cựu thủ tương Hàn Quốc Hong Joon Pyo.

Hiện tại, Yoon Ji Oh vẫn lấy lý do đang không ở Hàn Quốc để từ chối lệnh triệu tập của phía cảnh sát. "Bây giờ thật khó để tôi trở về Hàn Quốc ngay lập tức", đồng thời khẳng định những video mặc quần áo hở hang đã được đăng tải là do có người ngụy tạo bằng phần mềm.

Yoon Ji Oh sinh năm 1987, được biết đến với vai trò là diễn viên nhưng không mấy nổi bật. Cô gây chú ý khi là nhân chứng duy nhất dám đứng ra lên tiếng về cái chết mờ ám của nữ diễn viên phim Vườn sao băng - Jang Ja Yeon. Yoon Ji Oh cho biết cô là bạn thân và đã từng nghe tâm sự của Jang Ja Yeon. Cô cũng đã từng thấy danh sách 31 "ông lớn" lạm dụng nữ diễn viên quá cố.

Yoon Ji Oh là nhân chứng duy nhất trong vụ cái chết mờ ám của nữ diễn viên phim Vườn sao băng

Thế nhưng ngay sau đó, Yoon Ji Oh đã bị tố ngược là nói dối. Trong một cuộc trò chuyện trên Kakao Talk với Kim Soo Min, Yoon Ji Oh đã thừa nhận chưa bao giờ gần gũi đàn chị Jang Ja Yeon. Yoon Ji Oh còn bị tố là lợi dụng cái chết của Jang Ja Yeon để tạo sự chú ý và quấy rối tình dục ông Cho.

Cả phía Yoon Ji Oh và Kim Soo Min đều lên tiếng tố cáo nhau nhưng phía cơ quan điều tra chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.