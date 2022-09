Người đẹp 19 tuổi sợ hãi khi đóng cảnh nhạy cảm với bạn diễn U50

Thứ Năm, ngày 15/09/2022 10:08 AM (GMT+7)

"Cảnh đầu tiên tôi đọc khi nhận kịch bản chính là cảnh thân mật với một người đàn ông 47 tuổi", nữ diễn viên chia sẻ trên Daily Mail.

Mới đây, bộ phim "House of the Dragon" (tiền truyện "Game of Thrones") nhận được sự quan tâm của khán giả khi có nhiều cảnh quay nóng bỏng. Trong phim Emily Carey vào vai Alicent Hightower thời còn trẻ. Cô kết hôn với Vua Viserys do Paddy Considine thủ vai và có rất nhiều phân cảnh táo bạo như ân ái lúc nửa đêm. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên sinh năm 2003 cho biết cô vô cùng lo lắng, sợ hãi khi đóng cảnh nóng với nam diễn viên hơn mình 30 tuổi.

Cảnh quay trong phim "House of the Dragon"

Không những thế, Emily cũng chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện với đàn anh trước đó. "Cảnh quay đó khiến tôi thực sự lo sợ bởi thời điểm đó tôi chưa gặp Paddy lần nào. Tôi không biết anh ấy sẽ vui vẻ hợp tác cho cảnh quay này không. Cảnh đầu tiên tôi đọc khi nhận kịch bản chính là cảnh thân mật với một người đàn ông 47 tuổi, thực sự sợ hãi và lo lắng", nữ diễn viên chia sẻ.

Emily cũng cho biết cô ấy đã xem "Game Of Thrones" để chuẩn bị cho vai diễn của mình nhưng một số phân cảnh nhạy cảm vẫn khiến cô bối rối: "Nhờ người hướng dẫn, tôi như thoát khỏi bế tắc. Tôi đã có thể xử lý tốt cảnh quay và tuyệt nhất là không cảm thấy khó xử khi quay cảnh nhạy cảm".

Dakota Johnson không thoải mái khi đóng cảnh nóng trong "50 sắc thái"

Emily Carey không phải là người duy nhất cảm thấy khó khăn khi thực hiện những cảnh quay táo bạo. Dù có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Dakota Johnson cũng bị choáng ngợp trước cảnh nóng khi đóng phim "50 sắc thái". Theo đó, nữ diễn viên suýt bị gãy cổ khi đóng những cảnh tình tứ mạnh bạo. Chưa kể cảm giác tay chân bị trói, bị bịt mắt và bị đánh bởi “mấy thứ lạ lùng” khiến cô cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.

Nữ diễn viên Jenna Fischer cũng bày tỏ thái độ không mấy thích thú khi nhắc đến cảnh nóng trong bộ phim "Walk Hard”. Lý do bắt nguồn từ việc đạo diễn không hề đưa cho cô kịch bản có cảnh nóng và cô phải đóng cảnh nhạy cảm này với bạn diễn John C. Reilly ngay đầu gặp mặt bạn diễn.

Trong bộ phim "The Town" Blake Lively đóng cặp với Ben Affleck và đã phải quay cảnh nóng ngay ngày đầu tiên đến trường quay. "Trường quay khi ấy rất gượng gạo. Đó còn là ngày đầu tiên của tôi, nên tôi nghĩ nó dùng để phá vỡ bầu không khí ở đó", nữ diễn viên từng chia sẻ với truyền thông. Nhiều đạo diễn để các diễn viên bất ngờ khi quay cảnh nóng bởi họ lo lắng việc biết hay biên đạo các cảnh này sẽ làm mất đi tính chân thật, tự nhiên.

