Ngoài đời quá đỗi gợi cảm nhưng khi "nhập ngũ", Dương Hoàng Yến khác biệt

Chủ Nhật, ngày 06/12/2020 08:25 AM (GMT+7)

Dương Hoàng Yến trong "Sao nhập ngũ" chắc chắn sẽ là một hình tượng “rất khác”.

Tham gia làng giải trí đã lâu, Dương Hoàng Yến được nhận xét là nữ ca sĩ có phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ. Cô dần chuyển hướng sang gợi cảm hơn. Tháng 8 năm nay, nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến còn "gây sốt" cộng đồng mạng với hình ảnh nữ cảnh sát xinh đẹp khi xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội. Với nụ cười rạng rỡ, trong bộ đồng phục của cảnh sát giao thông, cô khiến fan nam tình nguyện nộp phạt. Vậy nhưng khi tham gia "Sao nhập ngũ 2020", Dương Hoàng Yến sẽ là một hình ảnh rất khác.

Bước vào mùa 3 của "Sao nhập ngũ", Dương Hoàng Yến gia nhập "tiểu đội nữ siêu quậy" cùng với Diệu Nhi, Nam Thư, Kỳ Duyên, Hậu Hoàng, Đỗ Khánh Vân.

Đơn vị trải nghiệm lần này là Lữ đoàn đặc công 429, với nhiều nội dung trải nghiệm đòi hỏi cả thể lực, mưu trí và sự kiên trì, tuy nhiên với “tiểu đội nữ” năm nay, dàn cast 2020 chắc chắn sẽ không làm khán giả “thất vọng”.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến – cô gái nhỏ bé có giọng hát “đỉnh của chóp” ngọt ngào và sâu lắng, được biết đến với giải triển vọng của cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2008, Dương Hoàng Yến luôn nỗ lực hết mình trong sự nghiệp, năm 2019 cô đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình khi liên tiếp có 2 bản Hit là "Không Phải Em Đúng Không?" và "Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn", bên cạnh đó cô còn lấn sân sang diễn viên khi đóng vai Thị Kiều trong phim điện ảnh Pháp Sư Mù của đạo diễn Huỳnh Lập. Dương Hoàng Yến trong Sao nhập ngũ chắc chắn sẽ là một hình tượng “rất khác” khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chị cả Nam Thư cùng những cô nàng của "tiểu đội nữ"

Chị cả trong 6 nghệ sỹ trải nghiệm lần này chính là “Kiều nữ làng hài” – Nghệ sỹ Nam Thư. Trên màn ảnh, Nam Thư luôn giữ hình tượng người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, chau chuốt và đôi chút “khó gần”, thế nhưng đời thường Nam Thư lại là “bà chị” ra dáng, luôn chăm lo cho các “em” trong tiểu đội, thẳng thắn chia sẻ cảm xúc và sẵn sàng giải quyết các khúc mắc, chính điều này đã khiến cô luôn được cả tiểu đội yêu mến và coi như “Chị Cả” thực thụ. Trong chương trình “Sao nhập ngũ” Nam Thư sẽ được biết đến với những góc nhìn khác, chân thực và gần gũi hơn với khán giả.

Diệu Nhi thực hiện mục tiêu "nhập ngũ" trước năm 30 tuổi

Nghệ sỹ - diễn viên hài Diệu Nhi – cây hài giải trí được nhiều người mong đợi trong Sao nhập ngũ 2020, Diệu Nhi chia sẻ, tham gia “nhập ngũ” là một trong những mục tiêu của cô trước khi tròn 30 tuổi. Từng tham gia và thành công với nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh “Gái già lắm chiêu”, “Yêu nữ siêu quậy”, “Anh trai yêu quái”… Diệu Nhi được biết đến với hình ảnh cô gái nhí nhảnh, gây hài, lý lắc, vô lo vô nghĩ, vậy nhưng ít ai biết Diệu Nhi ngoài đời lại là một cô gái chỉn chu, ít nói và thẳng thắn.

Ngoài ra là những cái tên "hot" trong dàn cast của năm nay như hoa hậu Kỳ Duyên (áo vàng), Khánh Vân của "Mắt biếc" (áo đen, giữa) , Hậu Hoàng (áo trắng)

Hậu Hoàng – đây có lẽ sẽ là một cái tên khiến khán giả năm nay phải ngạc nhiên, thân hình nhỏ bé nhưng cô lại quyết định tham gia chương trình “Sao nhập ngũ” bởi với cô đây sẽ là một trải nghiệm không phải ai cũng có cơ hội được trải qua và thực hiện những thử thách mà không phải khi nào cũng được tự do lựa chọn. Mặc dù sở hữu kênh Youtube với 6,8 triệu lượt đăng ký theo dõi kênh và hơn 2 tỷ lượt xem từ các video nhạc chế do chính bản thân là nhân vật chính, vậy nhưng Hậu Hoàng lại là một người khá “nhút nhát” trước ống kính máy quay và luôn “thận trọng” với từng lời phát ngôn của bản thân. Chính vì lý do này nên “Sao nhập ngũ” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà Hậu nhận lời tham gia.

Đỗ Khánh Vân – Trà Long trong “Mắt biếc” được nhiều khán giả quan tâm và nhớ tới bởi ngoại hình và tính cách dễ thương chứ không phải một hotgirl với những scandal không đáng có. Khánh Vân nhận lời tham gia chương trình không một chút do dự. Cô “bật mí” khi xem "Sao nhập ngũ" các mùa trước cô thấy rất ngưỡng mộ các chị đi trước và đặc biệt thích được trải nghiệm các nội dung khó để thêm phần hiểu hơn về những khó khăn, khổ cực của bộ đội mà đặc biệt là “nữ quân nhân”. Cô nàng cũng không giấu nổi sự vui thích khi nhìn thấy bản thân mình “cool ngầu” hết nấc trong bộ quân phục của bộ đội đặc công.

Hoa hậu Kỳ Duyên – cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng tinh thần ngày đầu nhập ngũ “bình tĩnh” nhất. Với kinh nghiệm đã từng tham gia chương trình “ Cuộc đua kỳ thú” chắc chắn Kỳ Duyên dù nhỏ tuổi nhất nhưng sẽ là cái tên “đáng gờm” nhất trong “Sao nhập ngũ – Nữ chiến binh” lần này.

Trải qua hơn 10 mùa phát sóng, khán giả chắc hẳn không còn lạ lẫm khi nhìn thầy hình ảnh các nghệ sỹ khác biệt giữa đời thường và nghệ sỹ trong quân ngũ. Tuy nhiên, sự trở lại của một mùa nghệ sỹ nữ sau 3 năm lên sóng, chắc chắn sẽ khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. “Sao nhập ngũ – Nữ chiến binh” sẽ chính thức lên sóng trên kênh TH QPVN từ thứ 7 ngày 5/12/2020 & sẽ phát sóng lúc 8h00 chủ nhật trên kênh VTV3.

