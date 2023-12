Nghệ sĩ toàn diện nhất ở "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" 2023

Tập 7 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 lên sóng mang đến 6 tiết mục biểu diễn mãn nhãn đến khán giả. Bên cạnh đó, những màn biểu diễn xuất sắc của các "chị đẹp" cũng nhận về sự quan tâm của người xem.

Trong đó, tiết mục Chị Ngã Em Nâng của Lan Ngọc - Quỳnh Nga - Trang Pháp - Diệp Lâm Anh - Uyên Linh cũng chứng tỏ độ máu lửa khi mang vũ đạo xoay vòng lộn nhào vào tiết mục. Được biết, Trang Pháp đã đưa ra ý kiến mở màn tiết mục với một đoạn sử dụng Acapella để gây ấn tượng về vocal.

Giọng ca Down Bad For You còn thể hiện được thể hiện kỹ năng thanh nhạc và bắn rap bằng tiếng Tây Ban Nha. Đoạn rap này do chính cô viết. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 còn khẳng định khả năng biểu diễn bùng nổ khi thực hiện màn vũ đạo mạnh mẽ, đầy quyến rũ trên nền đoạn drop sôi động. Mặc dù không phải là đội trưởng, khán giả dễ dàng thấy được sức ảnh hưởng của cô qua tiết mục này.

Trang Pháp thực hiện hoàn hảo phần biểu diễn với động tác có độ chắc và thần thái cuốn hút, làm chủ sân khấu của mình.

Cố vấn Denis Đặng đánh giá màn trình diễn của đội Trang Pháp không thua kém gì một concert thật sự bởi cách sắp xếp vũ đạo quá thông minh. Những "chị đẹp" của các đội còn lại cũng đồng tình rằng đây là một màn trình diễn ấn tượng về mọi mặt.

Tuy nhiên, may mắn đã không đến với đội của Trang Pháp khi họ trở thành một trong hai đội rơi vào vòng nguy hiểm. Trang Pháp đã rơi nước mắt khi phải nói lời chia tay với “Cá Sấu Chúa" Quỳnh Nga, một người bạn mà cô rất yêu quý trong cuộc chơi này.

Giọt nước mắt trong hậu trường của Trang Pháp khiến nhiều người xúc động. Tuy nhiên, không ít khán giả nhận định rằng Trang Pháp chính là nghệ sĩ nữ mạnh nhất tham gia mùa giải đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023.

Khán giả so sánh Trang Pháp với Cindy Wang - người lên ngôi vô địch Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 bản Trung.

Khán giả T.H nhận định: "Giờ chương trình loại Trang Pháp là bao nổi trên mặt báo, bao phủ sóng. Không biết bả có đang bung hết kỹ năng chưa chứ sợ bung sớm quá về sau bị cạn ý tưởng, không bất ngờ nữa. Hiện tại thì quá sáng luôn rồi".

Từ cô nữ sinh trong Nhật Ký Vàng Anh, Trang Pháp thoát khỏi mác hotgirl nhưng loay hoay giữa những lựa chọn: ca sĩ, người nổi tiếng hay chỉ là tác giả. Mỗi lần có cơ hội vụt sáng, Trang Pháp lại gặp trục trặc hoặc chọn cách lui sóng, tiếp tục sống ẩn dật.

Chính vì vậy, khán giả chờ đợi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 chính là nơi để Trang Pháp có thể tỏa sáng, thể hiện khả năng all-rounder (toàn diện - PV) của mình về tất cả các khâu để sản xuất ra một phần trình diễn trên sân khấu.

Visual sáng sân khấu của Trang Pháp cũng là một điểm nhấn đặc biệt.

