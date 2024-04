Nghệ sĩ sẽ ra sao nếu bị “cấm sóng” mạng xã hội vĩnh viễn?

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt ca sĩ Nam Em 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong dư luận. Ngoài ra, cơ quan chức năng kiến nghị xem xét, xử lý ngăn chặn đối với 2 tài khoản Facebook và TikTok của người đẹp này.

Trên các diễn đàn về giải trí, nhiều cư dân mạng tỏ ra ủng hộ việc “cấm sóng” Nam Em trên các nền tảng mạng xã hội. Theo khán giả, "Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015” đã lặp lại những hành vi xấu xí, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giới nghệ sĩ trong suốt thời gian dài.

“Đề nghị cấm sóng. Rất nhiều hành động của người này đã và sẽ là gánh nặng của xã hội”; “Nên chặn tài khoản của cô này, đây là cách để cô ấy không còn cơ hội xuất hiện, làm sạch môi trường mạng”… là những bình luận của khán giả.

Trao đổi với chúng tôi, nhà báo S.P cho biết, mạng xã hội là công cụ để nghệ sĩ đưa hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật của mình đến gần với công chúng. Nhiều nghệ sĩ còn kiếm được thu nhập “khủng” nhờ nhận quảng cáo sản phẩm, livestream bán hàng… thông qua trang cá nhân có nhiều người theo dõi.

“Mạng xã hội gần như là công cụ miễn phí để nghệ sĩ xây dựng hình ảnh, duy trì tên tuổi với công chúng. Thông qua việc đăng tải hình ảnh, hoạt động của mình… cũng là cách nghệ sĩ tương tác với khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, nếu một nghệ sĩ nào đó bị “cấm sóng”, xem như họ bị cắt đứt liên lạc với mọi thứ, coi như giải nghệ”, nhà báo S.P nhận định.

Theo nhà thơ Nguyễn Phong Việt, trong thời đại công nghệ như hiện tại, việc nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội không chỉ phục vụ cho công việc quảng bá, thông tin về các sản phẩm, dự án nghệ mà còn là cách để họ chia sẻ những quan điểm về làm nghề, cách sống, những vấn đề của xã hội… Do đó, chắc chắn nếu nghệ sĩ bị cấm xuất hiện trên mạng xã hội là một thiệt thòi rất lớn, mà ở đây chính là thiệt thòi liên quan đến công việc và lợi ích của nghệ sĩ.

Những trường hợp như ca sĩ Nam Em sẽ là bài học sâu sắc đối với các nghệ sĩ khác về quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

“Chúng ta đã có Luật an ninh mạng, do đó các nghệ sĩ cần phải tuân thủ một cách nghiêm túc. Dù mạng xã hội là ảo thì đó vẫn là một phần đời sống của chúng ta hôm nay. Thế nên việc cẩn trọng với các phát ngôn, nói năng có chừng mực, chia sẻ những câu chuyện phải có sự rõ ràng về nguồn gốc… đều là việc nghệ sĩ phải biết để ứng xử có văn hóa. Còn không chính bản thân nghệ sĩ sẽ tự làm xấu đi hình ảnh của mình, mất đi sự ủng hộ của người hâm mộ, đó là chưa kể nếu vi phạm Luật an ninh mạng thì có thể liên quan đến pháp luật ở nhiều mức độ vi phạm khác nhau”, nhà thơ Nguyễn Phong Việt nêu quan điểm.

