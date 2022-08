"Nàng thơ 9X" khó thở, đột ngột ngất xỉu khi quay phim hành động "nặng đô"

Đại diện của người đẹp 9X đã thông tin thêm về tình hình của cô sau khi nhập viện.

Chiều 3/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee đã bị thương ở mặt khi quay phim "Gyeongseong Creature”, phải đi cấp cứu. Cô có thể phải phẫu thuật.

Rất nhanh sau đó, đại diện 9Ato Entertainment - công ty quản lý Han So Hee đăng thông báo cho biết: "Han So Hee bị thương ở mặt khi quay một cảnh hành động cho bộ phim 'Gyeongseong Creature'. Nữ diễn viên đã đến phòng cấp cứu ngay lập tức. May mắn, vết thương không quá nghiêm trọng. Cô ấy sẽ không cần phải phẫu thuật".

Bên này cũng cho biết thêm: "Han So Hee bị thương không liên quan đến các cảnh quay hành động trong phim. Tất cả nhân viên trên phim trường đều tỏ ra lo ngại cho Han So Hee vì vết thương trên mặt có thể để lại sẹo. Hiện tại, nữ diễn viên quyết định tạm thời nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tiếp tục quay cảnh mới".

"Gyeongseong Creature" là phim kinh dị về sinh vật vào mùa Xuân năm 1945. Vào thời điểm tăm tối nhất của thời đại, hai người trẻ tuổi duy nhất sống sót phải chiến đấu với quái vật sinh ra từ lòng tham. Nữ chính Han So Hee có rất nhiều cảnh hành động nặng đô, bởi đây là câu chuyện về những người chiến đấu ác liệt trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thế nên, việc nữ diễn viên gặp chấn thương có khả năng cao xảy ra. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng lo ngại, bởi vết thương có thể làm ảnh hưởng đến ngoại hình, thể trạng của "nàng thơ 19+" này và quá trình quay của phim.

Trước đó, vào tháng 1/2021, trong quá trình quay "Undercover", Han So Hee tự mình thực hiện tất cả các phân cảnh hành động nguy hiểm mà không dùng đến diễn viên đóng thế. Không lâu sau đó, nữ diễn viên bị chấn thương xương sườn khi diễn. Vào cuối ngày, ngôi sao 9X khó thở, đột ngột ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Hầu hết những bộ phim nữ diễn viên sinh năm 1994 tham gia đều có cảnh nóng, viral khắp mạng xã hội

Han So Hee được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ làng giải trí xứ Kim chi. Hai năm gần đây, người đẹp "tấn công" điện ảnh và liên tục có cảnh nóng trong: "The world of the married", "My name", "Nevertheless",... Danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng thế hệ mới" cũng dần gắn liền với người đẹp này.

Ngoài đời, cô nàng được yêu mến khi sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, sexy. Nhờ tài năng diễn xuất đa dạng nhiều loại vai và luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất các cảnh quay, sao nữ này ngày càng được các nhà làm phim săn đón, công chúng yêu mến.

