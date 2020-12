Năm 2020, “Vũ điệu rửa tay” do Quang Đăng sáng tạo được lan tỏa và nổi tiếng khắp thế giới. Quang Đăng được WHO mời đồng hành lan tỏa “Vũ điệu bỏ thuốc” để kêu gọi mọi người bảo vệ sức khỏe trước tác hại do khói thuốc gây ra.