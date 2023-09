Nam diễn viên bị bắt tại Liên hoan phim Venice vì tấn công tình dục

Mới đây, thông tin nam diễn viên Tây Ban Nha Gabriel Guevara bị bắt tại Liên hoan phim Venice vì cáo buộc tấn công tình dục khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Gabriel Guevara bị bắt tại Liên hoan phim Venice

Trước đó, Gabriel Guevara đã chia sẻ thông tin tham dự Liên hoan phim Venice trên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Nhiều người dự đoán anh sẽ được vinh danh là Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất nhưng thay vào đó, anh lại bị còng tay 1 ngày trước khi nhận giải.

Theo tờ The Hollywood Reporter, Guevara đã có lệnh truy nã quốc tế vì cáo buộc tấn công tình dục ở Pháp. Vụ bắt giữ ban đầu được tờ nhật báo La Nuova Venezia của Venice đưa tin. Sau đó, trang The Post Internazionale cho biết cảnh sát Venice xác nhận việc bắt giam tài tử 22 tuổi.

Tòa phúc thẩm sẽ ra phán quyết về trường hợp của Gabriel Guevara trước khi thủ tục dẫn độ bắt đầu. Hiện tại, không có thêm thông tin chi tiết nào về vụ bắt giữ hay các cáo buộc liên quan đến tài tử này.

Liên hoan phim Venice cũng lên tiếng trên tài khoản Twitter chính thức sau khi thông tin nam diễn viên bị bắt gây xôn xao mạng xã hội. "Ban tổ chức muốn khẳng định rằng sự hiện diện của diễn viên Tây Ban Nha Gabriel Guevara tại Venice - người mà một số tờ báo đưa tin đang bị bắt giữ - không có liên quan đến bất kỳ sự kiện hoặc tác phẩm nào trong Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80", đại diện Liên hoan phim chia sẻ.

Gabriel Guevara (22 tuổi) đã trở nên nổi tiếng với vai Cristian Miralles Haro trong mùa đầu tiên của Skam Spain, bộ phim dành cho thanh thiếu niên, vào năm 2018. Sau đó, anh tiếp tục đóng vai chính trong loạt phim Bosé và gây tiếng vang lớn với My Fault. Ngoài ra, nam diễn viên còn đóng vai chính trong How To Screw It All Up và You Are Nothing Special.

3 đạo diễn vướng cáo buộc về tình dục vẫn có phim tranh giải tại Liên hoan phim Venice khiến khán giả phản đối

Liên hoan phim Venice lần thứ 80 năm 2023 đang diễn ra tại tại đảo Venice Lido (Ý). Bên cạnh vụ việc của Gabriel Guevara, Liên hoan phim năm nay vướng tranh cãi khi để tác phẩm của 3 đạo diễn vướng cáo buộc về tình dục tham gia tranh giải. Cụ thể, các đạo diễn Roman Polanski, Woody Allen và Luc Besson bị khán giả chỉ trích vì bê bối tình dục.

Năm 2017, Roman Polanski bị nữ diễn viên Renate Langer đâm đơn tố cáo vị đạo diễn này cưỡng bức khi cô mới 15 tuổi. Ông phủ nhận 6 tội danh, chỉ nhận tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Sau khi xin giảm án bất thành, ông rời Mỹ trốn sang Pháp. Năm 2002, bộ phim The Pianist của ông đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất, Đạo diễn, Diễn viên nam chính và Biên kịch xuất sắc nhất, ông cũng không có mặt.

Năm 1992, Woody Allen bị cáo buộc lạm dụng tình dục con gái nuôi Dylan Farrow khi cô bé mới 7 tuổi. Kết thúc phiên tòa, đạo diễn này được tuyên vô tội.

Năm 2018, Luc Besson bị một nữ diễn viên tố cáo ông đã cưỡng bức cô nhưng phía luật sư của ông bác bỏ. Ông quay trở lại Liên hoan phim Venice sau khi được tuyên bố trắng án.

