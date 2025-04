Nam ca sĩ huyền thoại 'Mưa bụi' được mệnh danh 'Lê Minh Việt Nam', tuổi U60 ốm đau sống cô quạnh trong nhà trọ

Ca sĩ Sỹ Ben đình đám "Mưa bụi" xuất thân từ nghề cơ khí

Cách đây hơn 30 năm, ca sĩ Sỹ Ben là người nổi tiếng đình đám khi xuất hiện trong album băng nhạc "Mưa bụi", đắt giá với các show diễn trong và ngoài nước. Ca sĩ Sỹ Ben tên thật là Lợi Thọ Sanh (sinh năm 1967) là người Việt gốc Hoa. Sỹ Ben từng tiết lộ, sinh ra và lớn lên trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Trước khi đi hát, ông làm nghề cơ khí - nghề truyền thống của gia đình.

Hồi nhỏ, Sỹ Ben hay ôm đàn guitar hát. Sau đó có tham gia cuộc thi ca hát ở quận 5, tới các tàu du lịch ở Bến Nghé để hát. Nhờ chất giọng trầm ấm, Sỹ Ben liên tục ghi dấu ấn qua nhiều bản nhạc quen thuộc với thế hệ 7X, 8X, 9X như: "Bến Thượng Hải", "999 đóa hồng", "Người đến từ Triều Châu",... Thời điểm đó, anh còn kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ đình đám như: nghệ sĩ cải lương Tài Linh, cố nghệ sĩ Minh Thuận... Khoảng những năm 90, Sỹ Ben kết hợp với nhạc sĩ Minh Tâm ra mắt "Mưa bụi", khiến tên tuổi vụt sáng.

Sỹ Ben kết hợp với Tài Linh thành cặp đôi song ca nổi tiếng một thời. Ảnh internet

Theo tiết lộ của Sỹ Ben, show đầu tiên đi hát là 4 đêm ở Rạch Giá (Kiên Giang), vé 4 đêm đều được bán hết, thậm chí còn thiếu. Cát xê 1 show khoảng 2 cây vàng, tương đương 6 triệu đồng thời đó. Đến đầu năm 2000, anh trở thành nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến, phát hành loạt album ca nhạc độc quyền, bán chạy với số lượng lớn.

Ca sĩ Sỹ Ben đắt show cả trong và ngoài nước, dần chuyển sang hát song song nhạc Hoa lời Việt và nhạc Việt. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều chương trình lớn như: Ấn tượng Sài Gòn, Giai điệu Á châu, biểu diễn tại các sân khấu hoành tráng như Nhà hát Hòa Bình, Đầm Sen, Trống Đồng,... Có thể nói, Sỹ Ben người được mệnh danh là "Lê Minh Việt Nam" từng là "hiện tượng âm nhạc" Việt Nam thời đó.

Sỹ Ben người từng được mệnh danh là "Lê Minh Việt Nam", "ông hoàng nhạc Hoa". Ảnh internet

Sỹ Ben từng bị nhiều nghệ sĩ, ông bầu tố cáo lừa đảo

Khi sự nghiệp đang ổn định, khoảng năm 2002-2003, Sỹ Ben quyết định sang Mỹ định cư. Trong thời gian này, anh vẫn cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc. Bẵng đi một thời gian, tên tuổi Sỹ Ben đã xuất hiện trở lại, không phải nổi tiếng về âm nhạc mà là lùm xùm liên quan đến làm ăn, bán nhà. Một số người bày tỏ bức xúc việc vợ chồng Sỹ Ben đã lợi dụng tình cảm của anh chị em nghệ sĩ để lừa đảo.

Năm 2010, nhiều bầu sô biểu diễn, đạo diễn, ca sĩ, diễn viên múa đã đến Báo CATPHCM tố cáo Sỹ Ben. Trong đó có ông bầu Hoàng Tuấn (bầu của ca sĩ Đan Trường), đạo diễn Nguyễn Xuân Phước (Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu), MC Phương Lan… Họ đã bỏ ra hàng trăm cây vàng để mua nhà của Sỹ Ben, nhưng kết cục người thì mua phải nhà thuê, hay bốn người cùng mua một căn nhà...

Sau ồn ào năm đó, Sỹ Ben gần như "biệt tích" khỏi showbiz Việt trong một khoảng thời gian dài. Đến khi sự việc chìm vào quên lãng, nam ca sĩ có trở lại hoạt động nhưng không được báo chí chú ý. Danh tiếng Sỹ Ben không được như xưa, ngoại hình cũng thay đổi khá nhiều, hiếm ai còn nhận ra bản sao của Lê Minh một thời.

Dù nổi tiếng nhưng ca sĩ Sỹ Ben cũng dính đến một số lùm xùm trong chuyện mua bán bất động sản. Ảnh TL

Ca sĩ Sỹ Ben U60 sống cơ cực trong căn nhà trọ, chống chọi với bệnh tật

Năm 2023, giới nghệ sĩ tại TP.HCM có tiết lộ, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ Sỹ Ben khi đang phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tràn dịch màng phổi. Anh được một người anh em kết nghĩa đứng ra chăm sóc, lo chữa trị vì không có người thân. Lúc đó, Sỹ Ben túng quẫn, được nhiều đồng nghiệp quyên góp gần 73 triệu đồng hỗ trợ. Anh nói có lúc suy sụp, nghĩ quẩn vì tuổi trung niên sống cô độc, cuộc sống khó khăn và bệnh tật bủa vây...

Tháng 3 vừa qua, khán giả từng yêu mến giọng hát "Bến Thượng Hải" không khỏi xót xa khi xem vlog ghi lại hình ảnh YouTuber Khương Dừa đã tới thăm, chia sẻ với ca sĩ Sỹ Ben, chàng ca sĩ hào hoa "Mưa bụi" thuở nào. Theo video đăng tải, ca sĩ Sỹ Ben đang sống một mình trong phòng trọ cấp 4 diện tích khoảng hơn 10m2 với nhà vệ sinh, nhà tắm, khu nấu ăn và rửa bát nằm ngay trong phòng. Ban đêm, ngủ trên gác xép - chỉ kê vừa 1 tấm nệm, xung quanh chất đầy quần áo, đồ dùng. Giá thuê khoảng 1,3 triệu/tháng.

Sỹ Ben U60 sống trong căn nhà trọ chật hẹp, chống chọi với bệnh tật. Ảnh FB Khương Dừa

Theo tiết lộ của Sỹ Ben, từ nhiều năm nay sống bằng cát xê hát đám cưới, có khi vài tháng mới có show, mỗi show khoảng 2-3 triệu đồng. Thu nhập chỉ đủ trả tiền thuê phòng và sinh hoạt phí, không đảm bảo việc điều trị bệnh. Gần đây, không được ai mời hát nên chạy xe ôm cho bạn bè, người quen kiếm 100-200 nghìn đồng/ngày trang trải cuộc sống. Có lần phải vay mượn thêm để đón tiền nhà.

Sau giai đoạn nợ nần chồng chất do kinh doanh thua lỗ thời trẻ, Sỹ Ben hiện tại không còn khoản tích cóp hay tài sản nào giá trị ngoài chiếc xe máy cũ do con gái nuôi tặng. Từng vươn lên đỉnh cao trong âm nhạc, giờ đây khi ở tuổi 58, sức khỏe Sỹ Ben yếu, bệnh tiểu đường mỗi lúc một nặng do không điều trị thường xuyên. Không ai còn nhận ra gương mặt "Lê Minh Việt Nam", giọng hát thổn thức bao trái tim người hâm mộ ngày nào.

Ca sĩ Sỹ Ben trình diễn ở Ngôi sao miệt vườn - Ảnh: FBNV

Gần đây, ca sĩ Sỹ Ben biểu diễn ở sân khấu Ngôi sao miệt vườn do YouTuber Khương Dừa tổ chức, nhận được sự ủng hộ của bà con. Dẫu thù lao ít ỏi, cuộc sống còn nhiều khó khăn song Sỹ Ben U60 vẫn đam mê ca hát ở những nơi được mời, thậm chí là hát chương trình từ thiện, ghi hình đăng lên mạng xã hội...