Nam ca sĩ có thân hình quá khổ, là "thần đồng âm nhạc" thập niên 90 giờ ra sao?

Thứ Hai, ngày 26/08/2019 07:54 AM (GMT+7)

Anh chàng rapper này không chỉ gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào mà còn bởi thân hình mũm mĩm vô cùng dễ thương nổi suốt thập niên 1990 với cái tên đáng yêu Tý Đô hoặc Đô Đô.

Không chỉ được biết đến là chàng rapper có thân hình mũm mĩm, Vương Khang còn được biết đến là nhạc sĩ, đạo diễn cho nhiều gameshow truyền hình, các show diễn đình đám của nghệ sĩ. Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, đầu 9X, Vương Khang là giọng ca quen thuộc khi thường xuất hiện bên cạnh nhóm H.A.T, Bảo Thy, Yến Trang... trong vai trò rapper.

Những ca khúc có sự kết hợp của anh chàng béo này như Cổ tích anh và em của nhóm HAT, nhạc game Audition với liên khúc Sorry, Please tell my why của Bảo Thy hay Chính là em, Ta là ta của Yến Trang,… từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng. Cặp đôi Vương Khang – Bảo Thy từng gây sốt một thời với nhạc game Audition.

Anh chàng rapper này không chỉ gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào mà còn bởi thân hình mũm mĩm vô cùng dễ thương và từng là thần đồng âm nhạc những thập niên 90 với cái tên đáng yêu Tý Đô hoặc Đô Đô. Được biết, Tý Đô sinh ra trong gia đình “con nhà nòi” bố là bội độ Quân khu 7, mẹ là Phó trưởng đoàn Đoàn ca nhạc Điện ảnh TP. HCM. Cậu bé Tý Đô Vương Khang đã theo mẹ trong các đêm biểu diễn từ khi còn ẵm ngửa, tập hát từ khi tập nói và bắt đầu biểu diễn từ năm 3 tuổi.

Ít ai biết Vương Khang nổi tiếng từ khi còn khá nhỏ.

4 tuổi, anh đã được biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, góp mặt trong trích đoạn Phạm Công – Cúc Hoa cùng Lý Hùng, Diễm Hương, đóng phim Nước mắt học trò, Cơn lốc cuộc đời và được rất nhiều khán giả yêu mến. Vương Khang hồi nhỏ được biết đến là Thần đồng âm nhạc Tý Đô. Tuy nhiên sau những thành công đó, Vương Khang lại khá trầm lắng trong hoạt động giải trí, anh ít xuất hiện hơn trong các sản phẩm âm nhạc.

Mãi đến năm 2015, sau gần 10 năm từ những ca khúc đình đám một thời khi kết hợp cùng các ca sĩ tuổi teen, Vương Khang mới quay trở lại và tiếp tục được nhiều khán giả yêu mến, đón nhận sau chương trình Gương Mặt Thân Quen 2015, Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015.

Thế nhưng, lại một lần nữa anh chàng béo này biến mất sau các chương trình và không còn được nhắc tới nhiều nữa. Chia sẻ về điều này, Vương Khang cho biết, anh đang hoạt động nghệ thuật với vai trò là đạo diễn - công việc phía sau sự thành công của người nghệ sĩ.

Anh tham gia chương trình truyền hình thực tế là vì muốn có cơ hội khám phá bản thân mình. Trong tương lai anh sẽ tập trung nhiều hơn để phát triển kinh doanh và dồn thời gian vào công việc đạo diễn. Anh lui về đứng sau thành công của các nghệ sĩ với vai trò Tổng đạo diễn. Có thể nói, ở vai trò nào Vương Khang cũng đảm nhận rất tốt, không chỉ ở vai trò ca hát, vai trò nhạc sĩ, mặc dù lựa chọn công việc ở sau ánh đèn sân khấu, ở sau sự thành công của người nghệ sĩ nhưng anh vẫn luôn được mọi người nhắc tới là vị đạo diễn đa tài.

Dù không còn theo đuổi con đường ca hát nhưng Vương Khang vẫn gắn bó với nghệ thuật qua vai trò đạo diễn.

Điều đó có thể chứng minh qua hàng loạt các gameshow do anh làm tổng đạo diễn mang lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả như Người ấy là ai, Gương mặt thân quen 2018, Ký ức vui vẻ mùa 2, Thần tượng tương lai, Phiên bản hoàn hảo, Gương mặt thân quen Allstar 2019 … hay các tiết mục của The Voice (team Đàm Vĩnh Hưng – Mỹ Tâm), Bước nhảy Hoàn vũ Nhí (team Yến Trang, Minh Hằng) và Bước nhảy Hoàn vũ do anh làm cố vấn - đạo diễn.

Trong liveshow sắp tới Lệ Quyên tin tưởng vào tài năng của đạo diễn trẻ.

Không chỉ vậy, anh cũng là cố vấn nghệ thuật và đạo diễn MV của nhiều nghệ sĩ Lam Trường, Lệ Quyên, Bảo Thy, Ưng Hoàng Phúc, Yến Trang, Khánh Thi, Mây Trắng, Nguyễn Phi Hùng,...và có duyên với các chuỗi liveshow, Festival concert của các nghệ sĩ cùng nhãn hàng ở nhiều tỉnh thành.Một số đêm nhạc của các nghệ sĩ, anh để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc trong lòng khán giả khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn phải kể đến như Liveshow 25 năm Nữ hoàng Khiêu vũ Khánh Thi, Liveshow Gọi đò của ca sĩ Dương Ngọc Thái ở Hà Nội, Liveshow xuyên Việt của ca sĩ Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng “Đêm Tâm Sự” và đặc biệt Liveshow “Hẹn nhau ngày đó” của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên ở Tp. HCM và Đà Nẵng.