"Nữ hoàng ảnh lịch" xuất hiện trên tờ vé số giải độc đắc 50 triệu là ai?

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 15:18 PM (GMT+7)

Đến nay, “nữ hoàng ảnh lịch” này vẫn là ngôi sao được công chúng hâm mộ cả về nhan sắc lẫn đời tư.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hiền Mai gây chú ý khi chia sẻ bức hình làm mẫu ảnh trên tờ vé số năm 2001 cùng dòng caption dí dỏm: "Tờ vé số ngày xưa in hình mình, mà trật lất. Đau lòng". Trong ảnh, Hiền Mai mặc chiếc áo dài màu đỏ, tay cầm giỏ hoa và đứng ở trung tâm bức hình. Nhan sắc một thời của "nữ hoàng ảnh lịch" gây thương nhớ với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt thanh tú, nền nã và nụ cười hiền.

Tờ vé số được cô đăng tải

Người đẹp chia sẻ, cô đã mua một tờ vé số in hình chính mình nhưng không trúng. Cụ thể, đó là tờ Xổ số kiến thiết khu vực Tiền Giang được phát hành vào ngày 7/10/2001, có giá trị giải thưởng đặc biệt lên tới 50 triệu đồng. Mỗi tờ vé số như vậy vào thời điểm đó có giá 2 nghìn đồng.

Dưới bài đăng, dân mạng bật cười trước chia sẻ hài hước của nữ diễn viên, đồng thời bức hình cũng khiến người hâm mộ nhớ về kỷ niệm gắn liền với Hiền Mai trên truyền hình, các bộ ảnh hơn 20 năm về trước: "Có mặt trên khắp nẻo đường đất nước", "Ôi, 20 năm rồi chị ơi, thời gian trôi qua nhiều như vậy mà chị vẫn trẻ đẹp như xưa", "Rất ấn tượng với các vai diễn của chị trên màn ảnh, thật hiền dịu và phúc hậu", "Năm 2001 mà 50 triệu là nhiều lắm rồi",....

Nhan sắc trong trẻo, gây thương nhớ của nữ hoàng ảnh lịch một thời

Vào thời điểm đó, vé số đã nở rộ và phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước, những mỹ nhân nổi tiếng, khiến công chúng yêu mến được lựa chọn xuất hiện ở vị trí trung tâm, hình ảnh đại diện cho vé số. Hiền Mai lúc này đang là ngôi sao đình đám của làng giải trí Việt, cô “phủ sóng” màn ảnh trong "Tuổi thần tiên", "Giao thời", "Dù gió có thổi", "Ráng chiều",... Nhờ vẻ đẹp nền nã, thuần khiết và đời tư sạch sẽ, Hiền Mai trở thành gương mặt đắt show chụp ảnh lịch, băng rôn, bìa sổ lưu bút, pano và vé số... cùng các tên tuổi khác như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Diễm My. Chính vì thế, nhiều người yêu mến gọi Hiền Mai với các danh xưng như "đệ nhất mỹ nhân", "nữ hoàng ảnh lịch",....

Hiền Mai bắt đầu được công chúng biết đến qua bộ phim Tuổi thần tiên

Hiền Mai lúc này là gương mặt trang bìa của nhiều tờ báo trong nước

Năm 2002, lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hiền Mai kết hôn với ông xã doanh nhân, từ đó cô ít hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Đến nay, Hiền Mai có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai tên Tony trong một căn biệt thự ven sông, phong cách châu Âu ở quận 2, TP. HCM.

Mới đây, chia sẻ về chuyện gia đình tại "Gõ cửa thăm nhà", nữ diễn viên "Đại náo học đường" cho biết sau kết hôn, vợ chồng cô gặp không ít khó khăn vì kẻ ở Mỹ, người ở Việt Nam: "Anh ấy cũng muốn cưới xong rồi đưa tôi sang đó. Nhưng tôi quyết ở Việt Nam với má. Vì bà từ đó giờ chỉ có mỗi mình tôi. Tôi nói thẳng tôi chỉ có thể sống ở Việt Nam với mẹ, còn lại thì tùy vào anh thôi". Ông xã Hiền Mai quyết định hi sinh, bỏ công việc rất tốt bên Mỹ để về Việt Nam sinh sống. Khi đó, vợ chồng Hiền Mai cũng có lần định ly hôn do áp lực cuộc sống và thông gia hai bên không hợp nhau. Nhưng sau khi ngồi lại nói chuyện để hiểu hơn, Hiền Mai vẫn luôn biết ơn chồng vì đã hi sinh để về Việt Nam với cô và tiếp tục cuộc sống hôn nhân.

Hiền Mai cùng chồng và con trai

Vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn của mỹ nhân

Cô không thường xuyên đóng phim mà chỉ nhận vai khi có lời mời hoặc kịch bản phù hợp. "Nếu bây giờ được đảm nhận một vai diễn mới, tôi muốn được vào kiểu vai đa tính cách, lúc đầu hiền lành nhưng vì một biến cố nào đó mà trở thành kẻ phản diện. Người ta cứ bảo mặt tôi hiền nhưng tôi vẫn đóng được vai ác. Mặt hiền mà vẫn đóng được vai phản diện thì mới hay chứ", Hiền Mai chia sẻ về dạng vai diễn mà mình muốn đảm nhận trong thời gian tới. Ngoài ra, cô vẫn giữ mối liên hệ với một số đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên tụ họp bạn bè,...

Cô thường xuyên đi du lịch cùng bạn bè, gia đình

Bước sang tuổi 53, Hiền Mai vẫn giữ nguyên phong cách thời trẻ với mái tóc dài, để mái bằng cùng khuôn mặt thanh tú, nền nã thách thức thời gian. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung, Hiền Mai khiêm tốn cho hay cô sống lạc quan, vui vẻ và luôn nghĩ tích cực, uống nhiều nước, ăn trái cây... mỗi ngày.

