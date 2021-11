Mỹ nhân Việt lộ "vết mực" dưới chân ngực: Ninh Dương Lan Ngọc có bạo nhất?

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 00:06 AM (GMT+7)

Mỹ nhân Mắt biếc hay ngọc nữ màn ảnh táo bạo với những hình xăm dưới chân ngực nhưng vẫn chưa gây sốc bằng "trùm cuối".

Mỹ nhân Việt lộ hình xăm nơi chân ngực luôn khiến dân tình tò mò.

Mỹ nhân “Trà Long của Mắt biếc” gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh trong ngày 10/11, để lộ vòng một gợi cảm cùng hình xăm dưới chân ngực. Nữ diễn viên Khánh Vân là một trong những sao nữ Việt sở hữu một số hình xăm trên cơ thể ở vị trí "hiểm hóc". Dưới vòng một, Khánh Vân xăm loạt con số, trong đó là 2 số cuối năm sinh các thành viên trong gia đình gồm ông bà nội, bà ngoại, ba mẹ và em trai.

Trước đó Khánh Vân từng chia sẻ loạt ảnh táo bạo để lộ hình xăm loạt con số đặc biệt ý nghĩa này. Sở hữu thân hình chuẩn, nữ diễn viên "Mắt biếc" tự tin khoe cơ thể khi diện nội y.

Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh "ngọc nữ màn ảnh Việt" cũng sở hữu hình xăm mang tên mình ở mạn sườn. Khi diện bikini hay những trang phục cắt xẻ hai bên mạn sườn, nữ diễn viên để lộ những nét mực xăm gây tò mò với công chúng.

Hình xăm thể hiện nét cá tính của Lan Ngọc bên cạnh sự nhí nhảnh, dễ thương những lúc tham gia game show.

Bảo Anh có 6 hình xăm trên cơ thể, trong đó đáng chú ý dọc mạn sườn phải, nữ ca sĩ xăm dòng chữ "We only live once. Be stronger" (tạm dịch: Chúng ta chỉ sống có một lần. Hãy mạnh mẽ hơn). Câu nói này được ví như động lực để bản thân không ngừng nỗ lực trong cuộc sống.

Phía dưới chân ngực của giọng ca "Anh muốn em sống sao" còn có hình xăm một cậu bé cuộn mình trong một nửa vầng trăng và kèm dòng chữ "Successful (Thành công)".

Hương Tràm sở hữu một hình xăm nhỏ với dòng chữ Latin "De Integro" phía dưới chân ngực theo phông chữ mềm mại rất bắt mắt. Dòng chữ này có nghĩa "Lại một sự khởi đầu mới", như một lời tự nhủ với bản thân luôn phấn đấu bước tiếp.

Sĩ Thanh gây chú ý với những hình xăm ở ngang ngực và dọc một bên hông. Những nét mực xăm được lộ rõ khi người đẹp diện bikini.

Thân hình gợi cảm của mỹ nhân V-biz thêm quyến rũ, cá tính với những hình xăm ở các vị trí hiểm hóc.

Nữ diễn viên Thu Quỳnh cũng không hề "thua chị kém em". Ngay dưới chân ngực trái, nữ diễn viên từng khoe hình bức vẽ chú cá voi xanh và hoàng tử bé.

Tóc Tiên chuộng những hình xăm trên cơ thể. Khi diện trang phục sexy, nữ ca sĩ khoe khéo hình xăm kéo dài từ dưới chân ngực sang mạn sườn với dòng chữ: "What doesn't kill me, makes me stronger" (tạm dịch: Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn).

MC Phương Mai thu hút ánh nhìn khi diện váy hở khoảng lưng trần làm lộ rõ hình xăm nghệ thuật kéo dài từ chân ngực trái tới gần bả vai. Ngoài ra là hình xăm dòng chữ chạy dọc sống lưng mang ý nghĩa: "Ngọc trong sen, Phật trong tâm”.

Người mẫu sexy nhất nhì làng giải trí Việt - Minh Triệu gây bất ngờ khi để lộ hình xăm phía mạn sườn. Khi diện bikini hay bán nude, người đẹp đều gây chú ý với người hâm mộ với nét cá tính đậm này.

