Mỹ nhân "Trộm Long Tráo Phụng" bị đóng băng tài sản 2.000 tỷ chỉ vì điều này

Thứ Tư, ngày 12/01/2022 13:32 PM (GMT+7)

Công ty của nữ diễn viên đang bị 400 nhân viên pháp lý điều tra hoạt động kinh doanh.

Trang China Times ngày 11/1 đưa tin, một cặp đôi đình đám của làng giải trí xứ Trung bị chính quyền tuyên bố đóng băng tài sản trị giá 600 triệu NDT (tương đương 2.000 tỷ đồng). Người hâm mộ đều bất ngờ khi biết danh tính của 2 nhân vật này chính là nữ diễn viên Trương Đình và ông xã Lâm Thụy Dương.

Cặp vợ chồng đình đám của làng giải trí Hoa ngữ.

Trên thực tế, vụ việc của cặp vợ chồng này đã bị điều tra từ tháng 6/2021. Tới ngày 29/12, Cục Quản lý và Giám sát thị trường Thạch Gia Trang xác nhận mở một cuộc điều tra đối với công ty TNHH Thương mại Dowell Thượng Hải (tên gọi tắt là TST) vì hoạt động đa cấp đáng ngờ. Hiện tại, vụ việc đã bước vào giai đoạn kiểm toán tài chính, 600 triệu tệ (bao gồm 300 triệu NDT - tương đương 1.000 tỷ đồng của TST và 300 triệu NDT của 1 nhóm đại lý khác) đã bị "đóng băng" hoàn toàn.

Trước đó, trên trang cá nhân sáng 29/12, Lâm Thụy Dương cho biết công ty của anh kinh doanh hợp pháp, hiện vận hành bình thường. Anh sẽ tích cực phối hợp điều tra với cơ quan chức năng.

Cặp vợ chồng bị tình nghi kinh doanh đa cấp.

Vợ chồng nữ diễn viên nắm giữ 62 công ty nhưng từ tháng 8 đến nay, cặp đôi giải thể ít nhất 9 công ty. Nhiều người đặt nghi vấn họ liên quan vấn đề trốn thuế. Trước việc đột ngột hủy bỏ một số công ty do nữ diễn viên đứng tên, đại diện pháp lý của Trương Đình đã lên tiếng giải thích: "Do sự điều chỉnh về cơ cấu và hoạt động kinh doanh của tập đoàn, nhiều công ty dưới tên Trương Đình chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nên chúng tôi đã quyết định dẹp bỏ. Đây là lý do khiến chúng tôi nộp đơn xin đóng cửa công ty".

Cặp vợ chồng thường tự livestream bán các mặt hàng của công ty. Theo trang Cbndata, năm 2020, Trương Đình livestream 5 tiếng, bán được số hàng trị giá 256 triệu NDT (39,6 triệu USD). Cô thuộc nhóm sao nữ gốc Hoa livestream bán hàng thành công nhất và được mệnh danh "Chị đại làng kinh doanh thương mại điện tử".

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình trước khi bị "đóng băng" tài sản.

Nhờ kinh doanh mỹ phẩm, Trương Đình và Lâm Thụy Dương sở hữu các bất động sản đắt đỏ. Năm 2017, vào dịp sinh nhật nữ diễn viên, Lâm Thụy Dương chi 1,7 tỷ NDT (hơn 6.000 tỷ đồng) mua tòa nhà 19 tầng ở quận Từ Hối, Thượng Hải. Hiện tòa nhà được dùng làm văn phòng công ty của gia đình. Cặp đôi còn có căn biệt thự gần sông Hoàng Phố, giá thị trường không dưới 30,9 triệu USD.

Theo luật sư Trương Kiến An, 40 nghệ sĩ từng làm người đại diện, đầu tư vào công ty của cặp sao Đài Loan như Minh Đạo, Đào Hồng, Lâm Chí Linh... đối mặt với án phạt nếu Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị phát hiện gian dối trong kinh doanh. Căn cứ vào Luật quảng cáo với người nổi tiếng, họ sẽ bị tịch thu tiền thù lao và đóng phạt gấp đôi giá trị hợp đồng

Trương Đình vào vai công chúa Thiên Thiên đóng cùng nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn.

Trương Đình là nữ diễn viên đình đám của làng giải trí xứ Trung. Cô từng tham gia "Võ Mị Nương Truyền Kỳ", "Trộm Long Tráo Phụng", "Phú Hộ Thẩm Vạn Tam",... Đặc biệt, vai diễn Thiên Thiên trong "Trộm Long Tráo Phụng" giúp sự nghiệp của người đẹp bước sang trang mới. Với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, Trương Đình thành công khắc họa nàng công chúa Thiên Thiên từ nhỏ lưu lạc nhân gian, tính tình hoạt bát, hóm hỉnh, có tinh thần trượng nghĩa. Từ đó, cô cũng trở thành diễn viên sáng giá được nhiều đạo diễn săn đón.

Năm 1998, Trương Đình công khai hẹn hò với diễn viên kiêm nhà sản xuất Lâm Thoại Dương. Tuy nhiên, tại thời điểm đó mỹ nhân họ Trương bị mang danh "tiểu tam", phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của Lâm Thụy Dương và bà xã Tăng Triết Trinh. Theo QQ, hiện tại vợ chồng Trương Đình cùng hai con sống trong căn biệt thự rộng 1.650 m2 trị giá 200 triệu NDT (713 tỷ đồng) với nội thất sang trọng tại Thượng Hải, Trung Quốc.

