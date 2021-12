Mỹ nhân khiến Châu Tinh Trì yêu say đắm bị lừa đóng phim cấp ba

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 20:02 PM (GMT+7)

Sau nhiều năm, Chu Nhân mới dám lên tiếng và thừa nhận bị lừa đóng phim 18+ đầy rẫy cảnh nóng.

Chu Nhân (Athena Chu) là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Hong Kong thập niên những năm 90. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, nữ diễn viên sinh năm 1971 được xếp vào hàng những mỹ nhân TVB nổi tiếng nhất thập niên 90 cùng thời với Lê Tư, Hồng Hân, Trần Pháp Dung, Thái Thiếu Phân...

Nhan sắc ngọt ngào của Chu Nhân thời trẻ.

Cô ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như Đại thoại Tây Du, Anh hùng xạ điêu 1994, Tiểu Bảo và Khang Hy 2000, Tiêu Thập Nhất Lang 2002, Tuyết Sơn Phi Hồ 2006…

Trong số các bộ phim Chu Nhân đóng, vai diễn Tử Hà tiên tử trong Đại thoại Tây Du trở thành hình tượng kinh điển nhất màn ảnh. Dù sau này có nhiều diễn viên trẻ tái hiện lại hình ảnh của Tử Hà tiên tử đều không thể vượt qua được Chu Nhân.

Tạo hình kinh điển vai Tử Hà tiên tử của Chu Nhân.

Mới đây, tờ Sohu bất ngờ đăng tải hình ảnh nóng bỏng của Chu Nhân khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Đây thực chất là hình ảnh trong bộ phim 18+ Thiên thần sa đọa 2: Thích đồng phục (Raped by an angel 2: The uniform fan) mà cô từng tham gia năm 1998, được phát hành vào năm 1999. Bộ phim dán mác 18+ như một vết nhơ trong sự nghiệp của Chu Nhân. Mãi sau này, nữ diễn viên mới thừa nhận cô bị lừa đóng phim cấp ba.

Năm 1995, Chu Nhân nổi đình đám nhờ vai diễn Tử Hà tiên tử trong Đại thoại Tây Du đóng cặp với Châu Tinh Trì. Sau 4 năm, nữ diễn viên 7X khiến làng giải trí Hong Kong và người hâm mộ bị sốc khi xuất hiện trong bộ phim dán mác 18+ đầy cảnh khỏa thân táo bạo. Thiên thần sa đọa 2 do Aman Chang làm đạo diễn, Vương Tinh viết kịch bản, Mã Đức Chung, Ngô Trấn Vũ và Chu Nhân đóng chính.

Chu Nhân bị lừa đóng phim dán mác 18+.

Chia sẻ trên tờ HK01, Chu Nhân cho biết, khi đó Vương Tinh mời cô tham gia một bộ phim "tình cảm gay cấn", vai diễn của cô là một nữ cảnh sát. Nghe thấy vậy, Chu Nhân liền đồng ý đóng phim. Tuy nhiên, khi cầm kịch bản và đến phim trường, cô mới tá hỏa nhận ra đây là phim dán mác 18+, đầy cảnh khỏa thân, tra tấn biến thái. Không những thế, tên phim tiếng Anh cũng bị đổi để phù hợp với nội dung. Biết bị lừa nhưng Chu Nhân đành bất lực vì đã ký hợp đồng, không thể làm khác.

Thiên thần sa đọa 2 kể về một Philip (Mã Đức Chung) - một bác sĩ nha khoa có sở thích đặc biệt muốn chinh phục tất cả phụ nữ mặc đồng phục như cảnh sát, y tá... Nếu nạn nhân không nghe lời, hắn ngay lập tức giết hại. Bảo Trân (Chung Trân) - em gái của nữ cảnh sát Bảo Văn (Chu Nhân) cùng bạn học là Peter tới gặp nha sĩ Philip.

Một cảnh gợi cảm của Chu Nhân trong phim.

Lọt vào mắt xanh kẻ biến thái, Bảo Trân bị giết hại vì dám chống cự hắn. Nghi ngờ về cái chết của em gái, Bảo Văn quyết tâm tìm ra hung thủ. Biết địa điểm em gái xuất hiện lần cuối là ở phòng khám của Philip, Bảo Văn liều mình quyết định dùng chính cơ thể làm mồi nhử để dụ kẻ tình nghi ra ánh sáng.Trong phim, Chu Nhân chỉ có một vài cảnh quay gợi cảm nhưng vô tình khiến cô bị so sánh với nữ hoàng phim 18+ Khâu Thục Trinh.

Sau khi phim ra mắt vào năm 1999, Chu Nhân bị nhiều người chỉ trích vì đóng phim cấp ba. Điều này khiến cô rơi vào trầm cảm một thời gian. Sau nhiều năm, Chu Nhân mới thẳng thắn thừa nhận bản thân bị lừa đóng phim 18+ trong một bài phỏng vấn.

Bộ phim từng khiến Chu Nhân bị trầm cảm một thời gian.

Hiện tại, Chu Nhân ít tham gia đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài chương trình truyền hình. Ở tuổi 50, nữ diễn viên trông vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Nữ diễn viên 7X từng có thời gian hẹn hò Châu Tinh Trì.

Năm Chu Nhân 21 tuổi, cô lần đầu tiên gặp Châu Tinh Trì khi hợp tác trong Học viện Uy Long. Bén duyên nhờ phim ảnh, chuyện tình của Chu Ân và Châu Tinh Trì được xem là chuyện tình đẹp nhất của điện ảnh Hồng Kông thời bấy giờ. Cả hai còn từng tính đến chuyện kết hôn trong sự ủng hộ và ngưỡng mộ của khán giả. Tuy nhiên, năm 1995, sau 3 năm yêu nhau, cả hai tuyên bố chia tay.

Chu Nhân từng có thời gian hẹn hò Châu Tinh Trì.

Ở tuổi 50, Chu Nhân vẫn rất trẻ trung, quyến rũ.

Năm 2012, Chu Nhân kết hôn với ca sĩ Hoàng Quán Trung. Cặp đôi có một cô con gái xinh xắn. Thời điểm mới hẹn hò, Hoàng Quán Trung bị chê xấu trai, không xứng với Chu Nhân. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, cặp đôi đã thay đổi cái nhìn của người hâm mộ.

