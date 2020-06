Mỹ nhân có nhà 7 tầng mặc váy xuyên thấu, đi xe 5 tỷ gây náo loạn

Mỗi lần dự sự kiện, Khánh My lại trở thành tâm điểm.

Khánh My vừa trở thành giám khảo khách mời bên cạnh đàn chị Lâm Khánh Chi tại một cuộc thi người mẫu.

Trong lần tái xuất này, Khánh My gây chú ý khi di chuyển trên xe sang 5 tỷ đến dự sự kiện. Cô vẫn giữ vững thần thái mỹ nhân vạn người mê với nét yêu kiều khó cưỡng. Người đẹp diện đầm dạ hội xuyên thấu, khoe ngoại hình gợi cảm. Điểm nhấn là kiểu tóc vừa được cô cắt ngắn, nhấn nhá thêm pha lê tôn thêm sự sang trọng.

Khánh My đi xe 5 tỷ dự sự kiện

Ít xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí, Khánh My cho biết, cô chọn hướng kinh doanh bất động sản nối nghiệp gia đình. Chỉ mỗi khi có lời mời phù hợp và không quá bận rộn với các dự án, mỹ nhân sinh năm 1991 mới nhận lời tham dự.

Khánh My chia sẻ, nhiều người tiếc nuối vì cô không hoạt động sôi nổi như trước. Tuy nhiên, bản thân cô cảm thấy hài lòng bởi ở mỗi thời điểm khác nhau, con người sẽ có những lựa chọn tốt cho bản thân và làm hài lòng chính mình.

“Tôi chứng kiến nhiều người trong làng giải trí sống ảo với nhà sang xe đẹp thực chất nợ nần ngầm không ai biết, hay khoe kiếm tiền trăm triệu, tiền tỷ từ kinh doanh nhưng tiền thiên hạ liệu có dễ “hốt” thế không?”, cô thẳng thắn.

Mỹ nhân sinh năm 1991 diện váy xuyên thấu, khoe body gợi cảm

Khánh My cho hay, cô muốn trải nghiệm, tận hưởng giá trị thật của cuộc sống hơn là những thứ phù phiếm. Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng rèn luyện sức khoẻ vì bản thân khoẻ mạnh mới chăm sóc tốt cho gia đình và người yêu thương.

Tháng 3.2020, Khánh My tiết lộ cô vừa hoàn thành căn nhà 7 tầng, hơn 40 phòng, nằm tại mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cơ ngơi của chân dài sinh năm 1991 mất 2 năm xây dựng. Vì nhà quá nhiều phòng nên cô kết hợp ở và cho khách nước ngoài thuê lại.

Cơ ngơi 7 tầng của Khánh My

Khánh My cho biết căn nhà mang tên cô, có tổng diện tích khoảng 400 m2. Người đẹp từ chối tiết lộ giá trị căn nhà. “Đây là tâm huyết của tôi đã chú tâm, chăm chút từng ly từng tí từ khâu mua đất đến dựng nhà”, Khánh My nói.

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm như Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba, Tình xuyên biên giới... Năm 2016 Khánh My thi Bước nhảy Hoàn vũ và giành ngôi á quân. Cô từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc với MV Be Strong.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-co-nha-7-tang-mac-vay-xuyen-thau-di-xe-5-ty-gay-nao-loan-5020201742155...