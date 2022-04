"Mỹ nhân An Giang kiếm vài chục tỷ/tháng" hé lộ cách lấy lòng mẹ chồng

Thứ Ba, ngày 26/04/2022 00:06 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phương Trinh Jolie nói gì về một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Trong một lần chia sẻ với truyền thông vài năm trước, Phương Trinh Jolie từng tuyên bố "chỉ lấy người có thu nhập 100 triệu/tháng". Cách đây không lâu, người đẹp 8X thẳng thắn cho biết yêu cầu hiện tại của cô không hề giảm đi mà còn tăng lên: "Số tiền 100 triệu không là gì so với một tháng tôi kiếm được vài chục tỷ". Tuy nhiên cô cũng cho biết thêm hiện tại cô và Lý Bình đã cùng nhau quản lý công ty nên kinh tế đang được cải thiện.

Sau quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, hôn lễ hoành tráng của hai người đã diễn ra vào ngày 25/4. Kể từ khi công khai hẹn hò, cả hai đã nhanh chóng trở thành cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích và ngưỡng mộ.

Cô dâu Phương Trinh Jolie trong ngày trọng đại

Phương Trinh Jolie đặt tổng cộng 11 chiếc váy cưới từ 3 NTK nổi tiếng với chi phí nửa tỷ đồng. Bên cạnh đó, nữ đội trưởng “Đấu Trường Ngôi Sao 2022” còn tiết lộ đầu tư thêm bộ ảnh cưới nửa tỷ đồng và cùng hôn phu chuẩn bị tất cả các khâu quan trọng để buổi lễ diễn ra trọn vẹn nhất. Phương Trinh Jolie cho biết cả hai vợ chồng thống nhất không cần đám cưới xa hoa mà chỉ cần nằm trong khoản tài chính có thể. “Chúng tôi không ganh đua hay tranh vị trí cao thấp với ai. Tôi tự hào vì tự tổ chức bằng số tiền gắn kết của cả hai cùng nhau xây dựng”, nữ ca sĩ tự tin nói.

Theo Phương Trinh Jolie, quan niệm về một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là chỉ người chồng đi kiếm tiền nuôi gia đình, còn vợ lo ở nhà chăm chút nhan sắc cho bản thân. Với nữ ca sĩ, hôn nhân hạnh phúc nhất đơn giản là cả hai cùng vì nhau mà phấn đấu. “Anh rất giỏi nhưng em cũng không kém. Em sẽ hiểu rõ nỗi khổ của anh và anh cũng cần hiểu được nỗi cực nhọc của em. Hôn nhân để vững bền thì cần học thêm chữ nhẫn”, Phương Trinh Jolie khẳng định.

Phương Trinh Jolie là đội trưởng “Đấu Trường Ngôi Sao 2022”

Nữ đội trưởng “Đấu Trường Ngôi Sao 2022” tâm sự để xây dựng được một gia đình không nằm ở việc ai hơn ai hay mỗi người chỉ làm công việc của riêng mình mà tất cả đều phải cùng nhau xây nên tổ ấm. “Trong cuộc hôn nhân này không phải là sự sớm nắng chiều mưa, thích thì lấy không thích thì chia tay mà đó là cả một quá trình trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm, công việc. Những lúc khó khăn nhất của tôi lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh, dìu tôi đi qua những chông gai”, Phương Trinh Jolie nghẹn ngào nhớ lại.

Bước vào cánh cửa hôn nhân chắc chắn sẽ đối diện với “cửa ải” mẹ chồng mà nàng dâu nào cũng cảm thấy có chút e ngại. Đối với Phương Trinh Jolie qua nhiều lần tiếp xúc, cô nhận thấy mẹ chồng mình là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ bởi một tay bà lo toan cho cả gia đình. Ở điểm này, Phương Trinh Jolie và mẹ chồng rất giống nhau. Chính vì thế để có thể gần gũi và hiểu được mẹ chồng, Phương Trinh Jolie có mời bà lên ở chung với cô và Lý Bình. “Tuy mỗi người một cá tính và cách sống khác nhau nhưng chung quy lại để gắn kết giữa người với người đều xuất phát từ cái tâm tốt. Tôi và mẹ đều nghĩ giống nhau, chính vì những cái tôi nghĩ cho mẹ và ngược lại nên cả hai dần dần hòa hợp”, Phương Trinh Jolie kể về cách cô “lấy lòng” mẹ chồng.

Nữ ca sĩ 8X hòa hợp với mẹ chồng

Chia sẻ thêm về điều này, Phương Trinh Jolie còn tiết lộ cô từng cùng với mẹ chồng hợp tác làm kinh doanh. Nữ đội trưởng nhớ lại trong lần đi du lịch Bali, cô có thực hiện một bộ ảnh rất đẹp và hot, trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Thế nhưng những kiểu váy giống với thiết kế cô mặc trong bộ ảnh ấy bán ở Việt Nam không hợp gu nên phải gửi mẫu cho mẹ chồng may vì bà là một thợ may rất giỏi. “Sau đó tôi mặc chụp hình, có nhiều người hỏi mua ở đâu. Tôi chợt nghĩ đến tại sao không may để bán, nhiều người hỏi quá nên tôi mở cửa hàng bán đồ đi biển. Và thế là hai mẹ con làm việc với nhau”, Phương Trinh Jolie kể.

Về kế hoạch sinh con sau đám cưới, Phương Trinh Jolie không giấu giếm mà thẳng thắn cho hay cô và chồng để tự nhiên từ giữa năm ngoái đến nay nhưng chưa may mắn cho tin vui. “Cả hai đều thích con nít nên không quan trọng chuyện có con trước hay sau hôn nhân, có trước đẻ xong cưới vẫn được. Phải ráng năm nay xem như thế nào bởi cơ thể phụ nữ càng lớn tuổi càng bị hao mòn, chất lượng trứng không còn cao như thời trẻ”, Phương Trinh Jolie bày tỏ với giọng điệu có chút lo lắng.

Phương Trinh Jolie rất tâm huyết với “Đấu Trường Ngôi Sao 2022”

Tuy bận rộn với việc tổ chức đám cưới nhưng Phương Trinh Jolie vẫn cố gắng sắp xếp để hoàn thành tốt vị trí đội trưởng tại “Đấu Trường Ngôi Sao 2022”. Chương trình đã trải qua gần hết các vòng thử thách và tiến tới bán kết. Phương Trinh Jolie đang cho thấy mình là một đội trưởng nhiệt huyết với định hướng và kế hoạch rõ ràng, trở thành đối thủ đáng gờm cho hai đội Nam Cường và Lâm Vũ.

“Đấu Trường Ngôi Sao 2022” được phát sóng vào 21h thứ Tư ngày 27/4.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-an-giang-kiem-vai-chuc-ty-thang-he-lo-cach-lay-long-me-chong-502022264...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-an-giang-kiem-vai-chuc-ty-thang-he-lo-cach-lay-long-me-chong-5020222640517939.htm