Mỹ Linh ngồi ghế nóng chương trình quy tụ toàn Quán quân, Á quân nhạc Việt

Chủ Nhật, ngày 06/03/2022 08:23 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cô sẽ cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phản biện với hội đồng giám khảo để bảo vệ các ca sĩ.

Mới đây, thông tin về chương trình âm nhạc mang tên The Only – 1 KHÔNG 2 – một format hoàn toàn mới chưa từng có tại thị trường âm nhạc Việt Nam sắp được ra mắt, đã thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

The Only là một trong những tâm huyết của tác giả J Tran – người đã cho ra đời “đứa con tinh thần” The Cover Show, gây được tiếng vang lớn trong thị trường âm nhạc Việt Nam và cả nước ngoài.

The Only quy tụ những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam, gồm 8 nhạc sĩ: Bảo Chấn, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu. Chương trình hứa hẹn đem lại những điều thú vị và bất ngờ mà khán giả không thể nào đoán trước được.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi ra mắt chương trình The Only

Về phần chấm điểm, nhạc sĩ sáng tác và 1 ca sĩ khách mời sẽ cùng chấm. “Hội đồng thiên thần” gồm diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ là người phản biện với hội đồng giám khảo để bảo vệ các ca sĩ.

Huấn luyện viên diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ bảo vệ ca sĩ, team producer mà mình dày công đầu tư và huấn luyện trước những nhận xét “bất công” của thành phần ban giám khảo, cũng như các nhạc sĩ của chương trình.

Do bận việc không thể tham gia sự kiện ra mắt, Mỹ Linh quay clip gửi lời chào đến khán giả

Cô sẽ cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phản biện với hội đồng giám khảo để bảo vệ các ca sĩ

Khách với tất cả các chương trình gameshow hoặc cuộc thi âm nhạc từ trước đến nay, The Only là một chương trình âm nhạc hoành tráng được đan xen bằng những mini talkshow, ở đó, các ứng viên không bị phán xét như kiểu “bề trên” đối với “thí sinh”, mà họ được tiếp đón như những ca sĩ chuyên nghiệp, được trò chuyện “bằng vai phải lứa” với những ngôi sao ca nhạc đẳng cấp, họ cùng chia sẻ kinh nghiệm sân khấu, buồn vui trong nghề cho nhau như những đồng nghiệp.

Chương trình quy tụ những giọng ca khủng hàng đầu Việt Nam, họ là những Quán quân, Á quân tại các cuộc thi âm nhạc. Đến với The Only, họ mang trong mình tâm thế là để tỏa sáng, để cháy hết mình với âm nhạc và bước trên con đường định danh DIVA. Điểm sáng chính là việc các ca sĩ của The Only sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình bởi format không loại, họ sẽ không bận tâm đến áp lực thi cử mà chỉ chuyên tâm để hát và tỏa sáng.

MC Nguyên Khang

Với 12 tập sẽ là vòng Ra Trận từ tập 1 đến tập 12. Mỗi tập sẽ có 2 nhạc sĩ, mỗi nhạc sĩ sáng tác riêng ca khúc hoàn toàn mới của chính mình. Mỗi nhạc sĩ sẽ được chứng kiến sự ra đời của đứa con tinh thần qua 3 màu sắc khác nhau: 1 nguyên bản (theo nhạc phổ) và 2 phiên bản khác từ các nhóm nhạc (mỗi nhóm bao gồm 1 producer, 1 hòa âm, hoặc chỉ là 1 solo với band nhạc). Và mỗi vòng Ra Trận sẽ có 6 tiết mục với 6 màu sắc hoàn toàn đặc biệt.

Vì đây là cuộc đua đường dài để các ca sĩ vẫn có cơ hội “lội ngược dòng”, nên không loại các ca sĩ, mà điểm được chấm sẽ cộng dồn từ đầu đến tập Chung kết, ai có tổng số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Nhạc sĩ Bảo Chấn cũng góp mặt trong chương trình lần này

Tập 13 và tập 14 sẽ là Bán kết 1 và 2. Nếu ở 2 tập này, có bất cứ một ca sĩ nào vẫn nắm được danh hiệu Bất Bại, thì sẽ được 2 huấn luyện viên hỗ trợ tối đa về việc huấn luyện thêm kỹ năng, nhằm tìm cho được DIVA cho chương trình.

Để tìm ra ca sĩ bất bại, tập 15 và 16 sẽ là Chung kết 1 và 2. Tập 17 sẽ là Gala chung cuộc, trải qua 16 tập đồng hành cùng chương trình, đây là tập cuối cùng khép lại chặng đường The Only mùa đầu tiên.

Về giải thưởng của The Only, quà tặng là con số khủng lên đến 2 tỷ đồng. The Only – 1 KHÔNG 2 sẽ lên sóng tập đầu tiên vào thứ Tư ngày 9/3/2022 lúc 20h30 trên VTV3.

Nguồn: http://danviet.vn/my-linh-ngoi-ghe-nong-chuong-trinh-quy-tu-toan-quan-quan-a-quan-nhac-viet-5020...Nguồn: http://danviet.vn/my-linh-ngoi-ghe-nong-chuong-trinh-quy-tu-toan-quan-quan-a-quan-nhac-viet-5020226382411628.htm