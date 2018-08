Mr. Đàm lại gây sốc, chi tiền tỉ sắm hàng hiệu "cưa sừng làm nghé"

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 14:54 PM (GMT+7)

Ở tuổi U50, nam ca sĩ chọn toàn trang phục 'hầm hố', có màu sắc sặc sỡ để thoát khỏi hình tượng "quý ông lịch lãm" mà khán giả thường gọi.

Vừa ra mắt MV “Hello” có giá tiền tỉ không lâu, mới đây, Mr. Đàm lại tiếp tục giới thiệu phiên bản Dance của ca khúc này và khiến nhiều người bất ngờ với độ chịu chi của nam ca sĩ.

"Ông hoàng nhạc Việt" cho biết, thứ khiến anh tốn bộn tiền nhất trong lần trở lại này là lựa chọn quần áo hàng hiệu. “Lần này, tôi chỉ chọn toàn áo hoodie, quần short, các loại trang phục hầm hố, có màu sắc sặc sỡ đậm chất underground. Tôi muốn thoát khỏi hình tượng ‘quý ông lịch lãm’ mà mọi người thường gọi”.

Vừa tung MV "Hello" giá tiền tỉ, Mr. Đàm lại chuẩn bị gây sốc với MV phiên bản Dance có độ đầu tư hoành tráng không kém.

Không chỉ sắm sửa đồ hiệu cho riêng mình, ngay cả trang phục dành cho dàn vũ công góp mặt trong MV cũng do Mr. Đàm đặt mua từ những thương hiệu nổi tiếng.

"Trong suốt mấy mươi năm ca hát, chưa có sản phẩm nào khiến tôi tốn nhiều tiền quần áo như dự án này. Nếu bạn ra phim trường để xem thì sẽ thấy các xe đẩy đồ của tôi không khác gì những ngôi sao quốc tế. Quần áo nhiều đến nỗi tôi không nhớ chính xác mình đã chuẩn bị bao nhiêu bộ trang phục", Đàm Vĩnh Hưng cho hay.

Liên tiếp gây chú ý về gu thời trang có phần “trẻ hoá” dù đã U50, nhiều ý kiến cho rằng Mr. Đàm đang cố tình “cưa sừng làm nghé”. Thậm chí trước đó không lâu, một vài YouTuber còn nhận xét phong cách ăn diện của "ông hoàng nhạc Việt" trông có phần "dị hợm", "xa rời công chúng".

Dù đã U50, nam ca sĩ không ngại diện những trang phục hầm hố, màu sắc sặc sỡ để cạnh tranh đàn em.

Trước những nhận xét trái chiều, giọng ca “Góc khuất” giải thích: “Tôi nghĩ người nghệ sĩ được tự cho mình rất nhiều quyền, đó là quyền được trẻ, quyền được không có tuổi, quyền được làm việc và cống hiến. Ai cũng cũng có lý do để giải thích cho việc họ làm, còn tôi vốn là kẻ ‘quỷ quái’ của showbiz Việt nên càng có nhiều lý do hơn. Vì vậy, tôi chẳng có lý do gì để sợ người ta nói Đàm Vĩnh Hưng cưa sừng làm nghé”.

Mr. Đàm nói thêm, với những khán giả thực sự yêu thương anh thì họ sẽ luôn hiểu và ủng hộ những điều anh đang làm: “Còn với những kẻ vốn đã ghét tôi rồi thì tôi làm gì cũng bị chửi, không thể thay đổi họ được. Tôi cũng chẳng có nhu cầu ăn mày tình cảm từ những kẻ ghen ăn tức ở với mình”.

Dù đã U50, Mr. Đàm vẫn không sợ bị dư luận chỉ trích là "cưa sừng làm nghé".