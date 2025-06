Một đạo diễn bị loại sốc khỏi đoàn phim, nói Trần Bảo Sơn vi phạm

Sau hơn 5 năm 6 tháng chờ đợi, đạo diễn Bá Vũ cho biết anh từng được giao thực hiện bộ phim Con đường vô tận, nhưng bị loại khỏi dự án mà không nhận được bất kỳ thông báo hay lý do chính thức nào từ phía nhà sản xuất Trần Bảo Sơn và công ty TBS Entertainment.

Trong bài đăng dài, đạo diễn Bá Vũ bày tỏ sự bức xúc trước cách làm việc thiếu minh bạch và không tôn trọng hợp đồng từ phía đối tác cũ. Anh cho biết ngày 15/11/2019, đã ký hợp đồng chính thức với TBS Entertainment do Trần Bảo Sơn làm đại diện pháp lý, để làm đạo diễn bộ phim Con đường vô tận (tên tiếng Anh là Endless Road), dựa trên kịch bản của Sơn Phạm (Phạm Hồ Sơn) và Nguyễn Thị Như Khanh.

Đạo diễn Bá Vũ nói anh bị loại sốc khỏi phim của Trần Bảo Sơn. Dự án Con đường vô tận từng được quay dưới cái tên Bá Vũ.

Ngay sau đợt thanh toán đầu tiên theo đúng tiến độ, cả đoàn phim từ Việt Nam đã sang New York vào dịp Giáng sinh năm 2019 để thực hiện giai đoạn tiền kỳ. Tuy nhiên, dự án buộc phải tạm hoãn khi đại dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020.

Suốt năm 2020 và đầu 2021, anh cùng Trần Bảo Sơn vẫn tiếp tục casting diễn viên, hoàn thiện storyboard (kịch bản hình) với hoạ sĩ Võ Anh Vũ để chuẩn bị cho quá trình quay tại Việt Nam. Đến đầu năm 2021, mọi hoạt động dừng lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Từ sau dịch COVID-19, đạo diễn Bá Vũ vẫn tiếp tục chờ đợi vì tin tưởng dự án được khởi động trở lại theo đúng cam kết. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, truyền thông đồng loạt đưa tin bộ phim Con đường vô tận được tái khởi động với đạo diễn mới, chính là Trần Bảo Sơn. Điều khiến đạo diễn Bá Vũ bức xúc là trong thời gian từ năm 2021 đến thời điểm báo chí đưa tin, anh không hề được phía TBS Entertainment liên hệ, bàn bạc hay thông báo gì về việc thay đổi này.

“Tôi xin khẳng định 100%, công ty TBS Entertainment mà anh Trần Bảo Sơn làm đại diện pháp luật, chưa từng có bất kỳ động thái nào liên lạc với tôi. Họ đã có dấu hiệu vi phạm hợp đồng đã ký, không đưa ra lý do hay lời giải thích nào”, đạo diễn Bá Vũ nhấn mạnh.

Theo lời chia sẻ, trong suốt thời gian dài từ 2023 đến nay, anh không nhận lời làm bất kỳ dự án nào khác để giữ toàn tâm toàn ý cho Con đường vô tận. Anh cho biết hợp đồng có điều khoản ràng buộc chặt chẽ, khiến anh không thể đơn phương huỷ bỏ, vì điều đó sẽ vi phạm pháp luật. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và kinh tế gia đình.

“Làm bất kỳ ngành nghề nào cũng cần xét đến hai chữ tình và lý. Nhưng trong trường hợp này, cả tình lẫn lý, tôi đều không thấy được sự tôn trọng tối thiểu”, anh cho hay.

Theo đạo diễn Bá Vũ, teaser phim từng quay tại New York năm 2019 do chính anh thực hiện được Trần Bảo Sơn chiếu cho các đối tác xem. Anh cũng cho biết bộ phim hiện đã bấm máy trở lại từ ngày 14/6, với tên mới là Trên con đường mới (On a New Road), không có sự tham gia của anh.

“Tôi không hối hận vì đã giữ đúng hợp đồng đến phút cuối cùng, ít nhất đó là sự tôn trọng của tôi với nghề nghiệp. Nhưng tôi sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc này bằng các biện pháp pháp lý”, đạo diễn khẳng định.

Đạo diễn Bá Vũ cho biết tiếp tục công bố những diễn biến pháp lý liên quan đến vụ việc trong thời gian tới và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều mình công bố.

Nhà sản xuất, đạo diễn Trần Bảo Sơn giữ im lặng nhưng vẫn cập nhật mạng xã hội.

Tiền Phong liên lạc với đạo diễn Trần Bảo Sơn nhưng không nhận được câu trả lời. Cập nhật cách đây 2 tiếng của Trần Bảo Sơn, anh đăng tải hình ảnh bấm máy ghi hình cùng dòng chia sẻ: “Mỗi ngày là một niềm vui”.

Trần Bảo Sơn khai máy phim điện ảnh Trên con đường mới vào ngày 14/6. Tháng 11/2024, anh đăng tải casting tìm kiếm dàn diễn viên, thông tin nêu rõ anh ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất là Timothy Linh Bùi, thể loại tình cảm - hành động, sản xuất bởi TBS Entertainment.

Hà Trang