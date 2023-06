MONO nghẹn ngào nhắc đến ông ngoại và tọa độ đặc biệt của Việt Nam

Mới đây, MONO đã tổ chức buổi triển lãm bộ sưu tập hợp tác cùng một nhãn hàng thời trang, đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của thương hiệu này và Việt Nam.

Ca sĩ MONO

Trong họp báo, giọng ca Gen Z bày tỏ sự xúc động xen lẫn tự hào khi nói về dòng chữ “Xin chào” trong bộ sưu tập. “Khi đến một quốc gia nào mới, chúng ta đều sẽ hỏi rằng: “Xin chào” ở ngôn ngữ này nói ra sao? MONO tự hào khi mang hai chữ “xin chào” của Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngoài ra, MONO đã in tọa độ 14°05'N và 108°27'E trên thiết kế. Đó là vị trí tọa độ của đèo Mang Yang, nằm ở vùng giáp ranh huyện Mang Yang và huyện Đăk Pơ thuộc tỉnh Gia Lai. Giọng ca “Waiting for you” giải thích, đây là nơi diễn ra trận đánh cuối cùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp vào ngày 26/4/1954.

MONO xúc động khi kể về ông ngoại

Đáng chú ý, sao nam đã không kìm được xúc động khi nhắc đến ông ngoại của mình. Theo giọng ca quê Thái Bình, ông của anh là một chiến sĩ từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

“Ông ngoại của tôi cũng là một chiến sĩ. Khi nhìn những hình ảnh về tọa độ Việt Nam, tôi lại nhớ đến ông ngoại của mình. Bản thân tôi luôn luôn ám ảnh về những cuộc chiến của các anh hùng đã hi sinh để cho chúng ta có được ngày tự do như hôm nay. Những anh hùng này đã hi sinh anh dũng, mang đến sự hòa bình cho nhân dân, cho tôi và cả những thế hệ sau. Hôm nay chúng ta đứng ở đây trong khán phòng tràn ngập màu xanh, và đó cũng là màu xanh của sự hòa bình”, MONO trải lòng.

Khi mới ra mắt, MONO (tên thật Nguyễn Việt Hoàng) đã từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều với cái mác “em trai Sơn Tùng”. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, bản hit “Waiting for you” đã giúp nam ca sĩ chinh phục khán giả, phá kỷ lục bài hát có nhiều tuần quán quân nhất trên Billboard Vietnam Hot 100, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng cuối năm, trở thành một trong những bài hát thành công nhất năm 2022.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ đắt show và là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/mono-nghen-ngao-nhac-den-ong-ngoai-va-toa-d...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/mono-nghen-ngao-nhac-den-ong-ngoai-va-toa-do-dac-biet-cua-viet-nam-175521.html