Minh Thu phim "Lỡ hẹn với ngày xanh": "Ở ngoài tôi nghèo, lên phim lại toàn được vào vai giàu"

Diễn viên Minh Thu là một trong những nữ diễn viên trẻ đang được yêu mến hiện nay. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ xung quanh cuộc sống và các vai diễn gần đây của chị.

Sự trở lại sau vai diễn nhận nhiều ý kiến chưa thực sự tích cực của khán giả ở “Nơi bình yên tìm về”, liệu đây có phải là động lực giúp chị nỗ lực nhiều hơn?

Thực ra vai diễn Mai Anh trong phim do được xây dựng theo những nét tính cách giống như một nhân vật phản diện. Và bị khán giả ghét do tính cách đó, chứ tôi nghĩ mình đã diễn đúng nhân vật rồi.

Tuy nhiên đó cũng là căn cứ để với vai diễn trong Lỡ hẹn với ngày xanh, tôi tập trung nghiên cứu thật kỹ về nhân vật, đặt nhân vật trong mối quan hệ với những nhân vật khác trong phim, để mang đến sự mới mẻ. Tôi nghĩ khán giả sẽ thấy những nét khác biệt ở nhân vật này so với các vai diễn trước đó của tôi!

Ở nhân vật Giang có thể nhận thấy rõ các nét tính cách như sự thẳng thắn, tốt bụng và cũng dám thể hiện tình cảm. Đó là những điểm tôi thấy rất gần với mình ở ngoài đời.

Sau vai Hải “quạt”, gần đây các vai diễn của Minh Thu thường kiểu thiên kim tiểu thư, gia đình có điều kiện, chị thấy sao về điều này? Có phải do ngoại hình sáng, thần thái đã toát lên sự giàu có?

Thực ra đây cũng là điều mà tôi được nghe nhiều phết đó (cười). Bạn bè thân thiết của tôi vẫn bảo rằng ở ngoài nghèo khổ vậy mà vào phim toàn được đóng vai tiểu thư. Đến vai này là vai thứ 3 rồi. Ngay cả Hải 'quạt' ở Phố trong làng, so với hoàn cảnh ở phim, đó cũng là cô gái được lớn lên trong gia đình có điều kiện ở một vùng quê. Thậm chí có ý kiến còn bảo nhân vật của tôi sành điệu quá so với nhân vật được xây. Ban đầu tôi cũng thắc mắc lắm, do mặt mình hợp vai hay là do mình chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh điệu đà vậy nên các nhà sản xuất và đạo diễn đã chọn như vậy. Có điều là dù đóng vai nào thì tôi cũng sẽ cố gắng hết mình.

Vai diễn mà Minh Thu mong muốn được thể hiện nhất?

Bản thân mỗi người diễn viên đều mong muốn được sống cuộc đời của nhiều nhân vật khác nhau. Chúng tôi luôn muốn được thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, không đóng đinh ở một dạng vai nào.

Với tôi, tôi cũng tự tin mình có khả năng đóng được nhiều dạng vai. Ví dụ bộ phim này vào vai sang chảnh, là tiểu thư nhà giàu nhưng có thể ở phim sau sẽ là cô gái có xuất thân bình thường hơn, giản dị hơn, vẫn cá tính và sâu sắc.

Ngoài đóng phim chị còn kinh doanh, vậy chị sắp xếp quỹ thời gian như thế nào để có thể hoàn thành nhiều vai trò cùng lúc?

Ngoài đóng phim tôi còn kinh doanh và công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam nữa. Tôi cũng mới đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Tài năng Sân khấu Toàn quốc 2023 .

Dự định của tôi trong năm nay là tham gia vài bộ phim và có dự án mới ở Nhà hát cũng như kinh doanh thêm các mặt hàng mới phục vụ cho các khách hàng của mình, phát triển rộng hơn mảng kinh doanh online hiện tại.

Xét về khía cạnh là mẹ, chị nhận thấy mình là phiên bản hợp hay xung khắc với con trai?

Tôi cảm thấy mình khá hợp với con trai, nhất là trong nhiều nét tính cách, ăn nói và ứng xử nữa. Hai mẹ con rất hiểu và tình cảm với nhau. Cả tôi và bố của bé đều uốn nắn con trong cách ứng xử với các bạn bằng tuổi hay những người lớn hơn mình.

Thế hệ diễn viên VFC ngày càng trẻ và sở hữu nhiều năng lượng cũng như nét diễn, diễn viên Minh Thu đã làm gì để không bị nhạt màu mà trái lại, ngày càng tiến bộ?

Có rất nhiều bạn nhỏ tuổi hơn tôi nhưng đã tham gia nhiều phim truyền hình từ khi còn học trong trường, nhiều bạn trái ngành nhưng diễn xuất vẫn rất ấn tượng. Bản thân tôi nhiều khi cũng nhận thấy mình còn kém hơn so với các em đó nhiều.

Mỗi ngày mình luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi và không ngừng cố gắng. Ở ngoài tôi cũng là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối. Vậy nên tôi có thể đảm nhiệm được các vai có thể là tiểu thư, cá tính mà cũng có thể mộc mạc, chân chất... Và bản thân mỗi người diễn viên đều cần biết tạo nên màu sắc của riêng mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]