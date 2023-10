MC nhí Minh Thư kết hợp ăn ý, duyên dáng cùng MC VTV Mỹ Lan

Tại lễ hội Trung thu thu hút đến 10 ngàn trẻ em và người lớn vừa qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, MC nhí 15 tuổi Minh Thư gây ấn tượng mạnh bởi sự chững chạc và khả năng “biến hóa” linh hoạt khi cầm mic đứng sánh vai với bậc “tiền bối” đến từ VTV là MC Mỹ Lan.

Chương trình với 3 suất diễn từ sáng tới tối và có sự tham dự của nhiều đại diện lãnh đạo cấp cao nhưng cô bé 15 tuổi đến từ lớp Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tại Thành phố Đà Nẵng vẫn rất tự tin và bản lĩnh.

MC nhí 15 tuổi Minh Thư (phải) nổi bật với gương mặt xinh xắn và tà áo dài cách tân duyên dáng.

Nhằm tái hiện Tết Trung thu truyền thống của người Việt, kết nối thế hệ trẻ hiện đại với những giá trị văn hóa dân tộc, thông qua “Trẩy hội trăng rằm” Ban tổ chức đã tạo nên không gian cổ tích kỳ ảo và những câu chuyện đầy yếu tố dân gian.

“Trẩy hội trăng rằm” được hơn 10 ngàn khán giả ủng hộ nhiệt tình bởi ý nghĩa văn hóa sâu sắc và mục đích thiện nguyện nhân văn

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, MC Minh Thư đã được Tổng đạo diễn trẻ Nguyễn Như Khôi, NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng NSND Lệ Ngọc – Chủ tịch sân khấu Lệ Ngọc trao trọng trách làm MC. Cô bé 15 đã thể hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, gây ấn tượng với hàng chục ngàn khán giả tham dự chương trình.

Là sân chơi cho trẻ nhỏ dịp Tết Trung thu, “Trẩy hội trăng rằm” cũng là cơ hội với trẻ em nghèo khi dùng kinh phí thu được lập quỹ xây dựng trường học

Đứng trên sân khấu lớn mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cô gái nhỏ Minh Thư tâm sự: “Em rất biết ơn Tổng đạo diễn Như Khôi, NSND Thúy Mùi và NSND Lệ Ngọc – những người điều hành và chỉ đạo về nội dung và tổ chức chương trình đã cho em cơ hội thể hiện và góp sức mình vào sự kiện lớn này. Hòa vào niềm vui chung của hàng ngàn bạn nhỏ, thật sự em cảm thấy mình như được sống lại với tuổi thơ, không còn thấy mệt và không thấy “khớp” điều gì từ kịch bản đến các nhân vật trong sự kiện…

Em mới 15 tuổi, vừa bước vào cổng trường trung học, có vô vàn điều mới mẻ và vô vàn điều cần học hỏi đang ở phía trước, rất khát khao và mong chờ. Một lần nữa, em cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia “Trẩy hội trăng rằm”, được “dẫn chuyện” với các tiền bối với hàng ngàn em nhỏ và được lắng nghe các bác lãnh đạo lớn của nhà nước phát biểu… Em mong rằng thời gian tới em cũng như nhiều bạn trẻ khác sẽ có được nhiều cơ hội như này nữa…”

MC nhí Minh Thư (áo dài đỏ - thứ 2 từ phải qua) được đánh giá cao bởi sự hoạt ngôn và tinh thần làm việc chuyên nghiệp

Chia sẻ với phóng viên, Tổng đạo diễn trẻ Nguyễn Như Khôi nói: “Nguyễn Minh Thư rất có năng khiếu trong việc trở thành MC hoạt ngôn, đồng thời có thể trình diễn ca hát, đàn piano, guita, nhảy dancesport. Ngoài khả năng thuyết trình lưu loát, cô bé có biểu cảm đa dạng cùng năng lực diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Giao một chương trình lớn như “Trẩy hội trăng rằm” cho Thư mình rất an tâm. Và thực tế, cô bé đã làm được, làm rất tốt”.

MC nhí Minh Thư (trái) kết hợp ăn ý, duyên dáng cùng MC VTV Mỹ Lan

Nguyễn Minh Thư hiện đang là 1 trong 7 thành viên nòng cốt của Nhóm cố vấn Thanh thiếu niên (AYAG), trực thuộc dự án xây dựng thành phố thân thiện an toàn lành mạnh cho thanh thiếu niên HCA Đà Nẵng của UNICEF tại Đà Nẵng. Cô bé đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Trẻ em thành phố Đà nẵng giai đoạn 2022-2023.

“Trẩy hội trăng rằm”là chương trình nghệ thuật chào mừng Trung thu quy tụ gần một trăm các nghệ sĩ và tài năng nhí trong nước tham dự

Xuyên suốt các năm học cấp Tiểu học và THCS, Minh Thư liên tục đảm nhiệm vị trí Liên đội trưởng xuất sắc. Cô cũng khiến bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ khi đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia, cấp thành phố, cấp quận. Một số thành tích tiêu biểu có thể kể đến như: Giải Nhì Tin học trẻ cấp quốc gia năm 2022, Quán quân cuộc thi Solve for Tomorrow 2022 do Samsung tổ chức tại Hà Nội, Giải Nhì Cuộc thi Ngôi sao MC học đường cấp TP năm 2022, Giải thưởng Kim Đồng do Trung Ương Đoàn Thanh Niên CSHCM tặng bằng khen năm 2022, Giải Nhất Giải Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng do Hội Khuyến học TP Đà Nẵng khen tặng, Giải Nhất cuộc thi Tranh biện cấp thành phố về chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng xây dựng thành phố thân thiện”, Giải Thưởng “Dũng Sĩ Nghìn Việc Tốt” do Hội đồng đội Trung Ương trao tặng…

“Trẩy hội trăng rằm” do Tổng đạo diễn trẻ Nguyễn Như Khôi chỉ đạo sản xuất,

Từ những thành tích kể trên, không ngạc nhiên về khả năng trò chuyện, dẫn dắt sân khấu lưu loát mà không hề nao núng của MC nhí Minh Thư. Sự tự tin của cô bé và nét duyên ngầm không hòa lẫn khiến Minh Thư được bạn bè và khán giả vô cùng yêu mến.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]