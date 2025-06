Miley Cyrus bóng gió 'đá đểu' chồng cũ

Một người hâm mộ tên Liam xin Miley Cyrus chữ ký trên bản đĩa than album mới của cô, Something Beautiful. Theo E!News, Miley đã không bỏ lỡ cơ hội chế giễu chồng cũ, tài tử Liam Hemsworth, với lời đề tặng đặc biệt dành cho fan nam. Cô đề tặng chàng trai này ở góc đĩa than: "Liam tuyệt vời nhất".

Fan nam tên là Liam Hemsworth khoe ảnh được Miley Cyrus ký tặng.

Fan nam khoe ảnh được Miley Cyrus ký tặng trên X hôm 4/6. Anh cũng đăng ảnh chụp cùng Miley Cyrus, trong đó cả hai cùng nở nụ cười tươi. Anh hóm hỉnh viết: "Tôi khi là Liam tuyệt vời nhất".

Dưới phần bình luận, nhiều fan chỉ ra rằng Miley đang châm chọc Liam Hemsworth.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth khi còn bên nhau. Ảnh: AFP

Miley Cyrus và Liam Hemsworth từng có gần 10 năm gắn bó sâu sắc trước khi chia tay năm 2019. Khi đó, Miley từng ví nỗi đau ly hôn còn kinh khủng hơn cả cái chết. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People tháng trước, ca sĩ 32 tuổi chiêm nghiệm lại khoảng thời gian đau buồn 6 năm trước. "Khi ngôi nhà của tôi bị cháy, rất nhiều mối quan hệ cũng tan vỡ", Miley bày tỏ. "Tôi nghĩ điều tôi muốn nói với bản thân mình khi còn trẻ là hãy trân trọng những khoảng thời gian đen tối đó. Bởi vì, như tôi đã nói, chúng chỉ dẫn bạn tới ánh sáng mà thôi".

Miley trải qua nhiều mối quan hệ sau ly hôn và hiện hẹn hò Maxx Morando, 26 tuổi, tay trống của nhóm Liily. Maxx - người đã gắn bó với Miley từ năm 2021 - là một trong 8 nhà sản xuất cho album mới của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, Liam Hemsworth chuyển về quê hương Australia định cư từ năm 2019. Anh hẹn hò người mẫu Gabriella Brooks, quê Sydney, 6 năm nay. Tài tử The Hunger Games và bạn gái từng vài lần dự sự kiện cùng nhau, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới với gia đình anh.