Miko Lan Trinh say đắm bên tình trẻ, 2 thành viên của Amigo G giờ ra sao?

Vào tháng 7/2011, nhóm nhạc Amigo G gồm 3 thành viên Ngân Khánh, Phương Trinh Jolie và Miko Lan Trinh được thành lập và được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ cho làng nhạc Việt. Tuy nhiên, nhóm chỉ tồn tại 1 năm sau khi lần lượt các thành viên tuyên bố rời nhóm và đều có hướng đi mới cho riêng mình. Cuộc sống của bộ 3 sau hơn 10 năm khiến khán giả bất ngờ…

Miko Lan Trinh

Là trưởng nhóm của Amigo G, Miko Lan Trinh đột ngột rút lui sau 1 năm thành lập nhóm vì bản thân cảm thấy không phù hợp với mô hình này và cô có nhiều dự định để phát triển sự nghiệp solo.

Trước đó, cô nàng sinh năm 1987 được nhiều người biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2008, sau đó là Sao mai điểm hẹn 2010 và xuất sắc đều vào top 6 chung cuộc. Không những thế, nữ ca sĩ gốc Sài thành còn lấn sân sang lĩnh vực MC, diễn xuất và tham gia các gameshow, gây ấn tượng với nhiều khán giả lúc bấy giờ.

Vào cuối năm 2020, nữ MC bất ngờ công khai bạn trai chuyển giới kiêm quản lý Kenji, Miko tâm sự: “Anh ấy hoàn toàn là người xứng đáng cho Trinh cố gắng thay đổi bản thân để tốt lên mỗi ngày”. Sau một năm yêu nhau, cặp đôi trở thành tâm điểm của sự chú ý khi một cô gái xưng là bạn gái cũ của Kenji lên tiếng bóc phốt anh chàng “bắt cá 2 tay”. Dù sự nghiệp lao dốc, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau hàng loạt sự cố, giọng ca “Lỗi do em” vẫn bất chấp tất cả bên cạnh người yêu khiến anh cảm động chia sẻ trên trang cá nhân: “Vì thế mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi lại cưng vợ tôi, chiều chuộng cô ấy và cả fan cô ấy hết lòng đến như vậy. Cứ trao hết yêu thương và cho đúng người rồi bạn sẽ nhận lại được điều xứng đáng. Cảm ơn em”.

Nữ ca sĩ tham gia các gameshow sau thời gian dài vắng bóng

Dù gặp nhiều ý kiến trái chiều, cặp đôi Miko Lan Trinh - Kenji vẫn đồng hành với nhau hơn 3 năm qua

Ngân Khánh

Ngân Khánh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2005 nhưng phải đến năm 2007, cô mới tỏa sáng khi nhận được vai Vy – một cô gái ác tâm, tìm mọi cách để đạt được những điều mình muốn trong bộ phim khá ăn khách Gọi giấc mơ về. Từ đây đã khẳng định tên tuổi của cô diễn viên trẻ trong làng điện ảnh phía Nam. Ngoài ra nữ diễn viên còn được khán giả biết đến qua các bộ phim khác như: Nghề báo, Ghen, Khi yêu đừng quay đầu lại, Cô dâu đại chiến...

Bên cạnh diễn xuất, Ngân Khánh còn là một ca sĩ, người mẫu đạt nhiều thành tựu trong showbiz Việt lúc bấy giờ. Với gương mặt khả ái, thân hình cân đối, cô nàng gốc Bình Định luôn được nhiều tạp chí, nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Không những thế, Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2014 thường xuyên nhận lời xuất hiện trong các MV của nhiều ca sĩ, có thể kể đến như: Đàm Vĩnh Hưng, Lương Gia Huy,…

Sau khi tham gia nhóm Amigo G cùng Miko Lan Trinh và Phương Trinh Jolie hơn nửa năm, nàng ca sĩ 8x là thành viên đầu tiên quyết định rời nhóm để tập trung cho những dự án cá nhân khác.

Nữ diễn viên luôn giữ sự tươi trẻ, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 38

Đầu năm 2015, nữ diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã Đỗ Thiếu Quân – một doanh nhân Hà Lan gốc Việt tại một nhà hàng sang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đám cưới, Ngân Khánh ít xuất hiện trước truyền thông mà dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn tại Singapore. Chia sẻ về quyết định du học sau khi lấy chồng, người đẹp cho biết: “Cả hai đã xác định đây là quyết định lâu dài và ổn định cho tương lai nên chồng là người hỗ trợ tôi tuyệt đối trong lựa chọn đi học này. Tôi đã mong muốn được đi học từ năm 19 tuổi và đến khi lấy chồng tôi mới có thể thực hiện được dự định đó. Đây là thời điểm tôi có thể chuyển hướng trong niềm đam mê, cũng là điều tôi muốn định hướng lâu hơn và xa hơn cho sự nghiệp của mình. Mọi thứ thay đổi rất phù hợp”.

Hiện tại, Ngân Khánh có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng Việt kiều tâm lý, luôn yêu thương, bảo vệ vợ. Dù đã kết hôn 8 năm nhưng chưa có con, nữ ca sĩ tâm sự: “Chúng tôi hiểu được con cái là lộc trời cho. Khi nào trời cho thì mình đón nhận. Vợ chồng tôi đều không muốn đối phương bị áp lực. Khi cuộc sống nhẹ nhàng thì những điều gì mình mong muốn sẽ đến thôi”.

Ông xã Thiếu Quân (áo đỏ) luôn đồng hành cùng Ngân Khánh trong sự nghiệp lẫn cuộc sống

Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi đạt giải đặc biệt tại Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2006, sau đó người đẹp tham gia nhóm nhạc Amigo G rồi lấn sân sang diễn xuất. Ở mỗi lĩnh vực, nữ ca sĩ luôn để lại nhiều dấu ấn đặc biệt cho khán giả hâm mộ như những ca khúc: Nobody like you, Nếu yêu thương là chuyện một người… hay những vai diễn trong Sắc đẹp ngàn cân, Ông ngoại tuổi 30, Mẹ chồng nàng dâu…

Nữ ca sĩ sở hữu ngoại hình gợi cảm thu hút mọi ánh nhìn

Chuyện tình chị - em đã kết thúc bằng một đám cưới viên mãn gây xúc động với khách mời tới dự

Vào ngày 8/3/2021, nàng ca sĩ 8x chính thức xác nhận hẹn hò với diễn viên kém 3 tuổi Lý Bình, cô chia sẻ: “Bình là chàng trai tốt. Trinh và Bình đã có thời gian quen biết đủ lâu để hiểu tính cách cũng như con người thật của nhau. Trước đây, Trinh chưa công khai là vì còn vướng bận một số việc cá nhân. Bây giờ, khi mọi thứ đều vui vẻ, Trinh nghĩ cũng nên cho khán giả của mình biết điều này. Trong quá khứ, Trinh từng gặp nhiều chuyện không vui. Đến giờ thì Trinh đã có thể cất hết mọi u buồn để hướng đến một tương lai tươi sáng. Trinh cho rằng tất cả phụ nữ đều xứng đáng được hạnh phúc, chỉ cần mình sống tử tế, đàng hoàng và biết trân trọng những người bên cạnh”.

Sau 3 năm yêu đương, chuyện tình của người đẹp gốc An Giang và bạn trai đã kết thúc bằng một đám cưới đẹp như mơ bên cạnh người thân và bạn bè thân thiết của cả hai. Trong buổi lễ, Phương Trinh lần đầu công khai con gái xinh xắn Mia (tên thật là Nam Phương) khiến cả hội trường xúc động khi bé chia sẻ về mẹ và ba Bình. Vừa qua, cặp đôi hạnh phúc đón thêm thành viên mới nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Quán quân Hãy nghe tôi hát 2017 hiện có cuộc sống viên mãn cùng gia đình nhỏ và mẹ chồng luôn yêu thương cô, Phương Trinh Jolie tâm sự: “Tôi không áp lực chuyện phải sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng. Với tôi, sự hiếu thảo, tôn trọng đấng sinh thành là tiền đề cho tất cả. Tôi sẽ đáp lại bà bằng tình yêu thương như dành cho mẹ ruột”.

Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm mỗi lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]