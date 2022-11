Phương Trinh Jolie: “Tôi và chồng kiếm hơn 100 triệu/tháng”

- Anh chị sống thử bao lâu trước khi tổ chức đám cưới?

- Phương Trinh Jolie: Chúng tôi quen nhau hơn 4 năm. Tôi ở TP.HCM với con gái Mia. Lúc quen Bình, tôi đóng phim, đi hát, không có thời gian để tìm hiểu một người đàn ông thật kỹ. Thật sự thì bản tôi đã trải qua nhiều va vấp trong tình cảm, khi yêu người đàn ông nào đó, tôi phải hiểu rõ sâu bên trong để cảm thấy yên bình, yên tâm khi tiến đến hôn nhân.

Thời gian cả hai bên nhau không quá nhiều, tôi mới đề nghị anh qua ở chung cho vui vì ngoài thời gian quay phim, khi về nhà chỉ còn thời gian ngủ. Hoặc tôi hát thì Bình sẽ đi theo, vừa đi chơi vừa đi làm. Tôi diễn ở Phú Quốc, anh Bình bấm nhạc. Khi vũ đoàn về TP.HCM, chúng tôi ở lại thêm vài ngày để đi chơi. Mỗi tỉnh đi diễn, chúng tôi đều tiết kiệm thời gian, dành thời gian cho nhau. Nên dù thời gian bên nhau không quá lâu, nhưng cảm giác như hơn chục năm rồi.

Để thời gian bên nhau nhiều như vậy mà cả hai không chán là thử thách lớn và cả hai cùng vượt qua để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tôi thấy khi cả hai hoàn toàn tin tưởng, không còn bất kỳ lo lắng về tình cảm người đàn ông này dành cho mình, thì đám cưới cũng được diễn ra.

- Sau hôn nhân, cảm xúc của anh chị có khác so với lúc sống thử?

- Lý Bình: Tôi thấy cũng bình thường. Tâm lý lúc sống thử cũng là tâm lý đời sống hôn nhân nên tôi đã quen với nếp sống.

- Phương Trinh Jolie: Đám cưới xảy ra để tôi khẳng định mối quan hệ với người thân, bạn bè, đối tác, quan trọng nhất là gia đình hai bên như là lời tuyên bố chính thức để khẳng định đây là cặp vợ chồng.

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào tháng một, tháng tư làm đám cưới, thời gian khá nhanh. Như nhiều cặp thường chuẩn bị ít nhất là 6 tháng cho đến 1 năm, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu và ê-kíp rất chuyên nghiệp, nên tôi cũng không quá căng thẳng về vấn đề tổ chức. May mắn là có những người bạn, anh em hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình đám cưới.

Tôi cảm giác an cư lạc nghiệp. An cư về nhà ở và gia đình. Khi có một gia đình, một người chồng ổn định, tôi thấy bản thân an toàn, được bảo vệ thì sẽ phát triển rất nhiều về công việc kinh doanh.