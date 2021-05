MC VTV “kêu oan” vì bị nhầm là nữ chính “clip nóng 8 phút” gây xôn xao MXH

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 17:23 PM (GMT+7)

Bỗng dưng bị vạ lây vì bị nghi là nữ chính “clip nóng” trên mạng xã hội, nữ MC xinh đẹp lên tiếng đính chính.

Chiều tối 28.5, trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram và Twitter bất ngờ đăng bài viết bàn tán về việc xuất hiện của một đoạn “clip nóng”. Nhân vật nữ chính trong video được cho là có ngoại hình khá tương đồng với V.T.A.T - người đẹp từng tham gia đóng nhiều phim truyền hình.

Ngay khi thông tin trên rộ lên, V.T.A.T đã khoá Facebook và đến thời điểm hiện tại thì số điện thoại được công khai trên trang cá nhân của nữ diễn viên cũng không còn liên lạc được nữa. Nhiều người đi tìm Facebook của V.T.A.T để tìm hiểu tình hình, và vô tình lại nhầm lẫn nữ diễn viên sang MC Vũ Hà Anh Thư vì cùng tên và cùng làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam. Do đó, dân mạng liên tục “tấn công” vào trang cá nhân của cô để chỉ trích.

Do tên gần giống, MC Anh Thư bị vạ lây vì bị nhầm là nữ chính trong clip

Ngay lập tức, nữ MC VTV phải lên tiếng đính chính. Cụ thể, trên trang cá nhân, Anh Thư chia sẻ: “Xin chào mọi người, có lẽ ngày hôm nay mọi người đều biết đến vụ clip 8 phút siêu hot, và không may mắn mình bỗng dưng bị liên quan. Mình nhận được rất nhiều lời mời kết bạn Facebook, theo dõi Instagram... Cùng với đó là rất nhiều tin nhắn với nhiều kiểu nội dung khác nhau. Mình không có thời gian và cũng không muốn tốn thời gian giải thích cho những người lạ đó nên mình xin phép đăng bài viết này để đính chính là mình không phải là bạn gái kia. Và đang có nhiều thành phần lấy ảnh mình để mạo danh nên nhờ mọi người báo cáo giúp mình ạ”.

Dưới bài viết, không ít bạn bè và người hâm mộ đã lên tiếng an ủi MC 9X: “Sợ cộng đồng mạng thật sự”, “Cùng tên cùng họ cùng làm MC, khổ thân em”, “Đúng là tai bay vạ gió”... Có một tài khoản than thở về việc cũng bị nhầm với nữ chính “clip nóng” trên mạng xã hội, Anh Thư bất lực cho biết bản thân đang bị nhận nhiều tin nhắn gạ “đi khách” vì hiểu lầm tai hại này. Khi có bình luận nói biết đâu nhờ vậy nổi tiếng hơn, người đẹp sinh năm 1996 trả lời: “Mang tiếng chứ may gì đâu. Ai muốn nổi kiểu này chứ em thì không”.

Nhan sắc xinh đẹp của MC Anh Thư

Được biết, Anh Thư là MC của nhiều chương trình nổi tiếng như “Vì sức khoẻ người Việt” tại VTV2, “S Việt Nam” trên VTV1, “Ẩm thực đường phố” trên VTV3, “Nghệ sĩ đường phố” trên VTVCab... Bên cạnh đó, Anh Thư còn là giáo viên dạy nghề dẫn chương trình cho một trung tâm đào tạo tài năng nhí.

