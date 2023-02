MC nổi tiếng trên sóng VTV: Anh Tuấn có "công chúa", Diệp Chi lui về hậu trường

1. MC Anh Tuấn – Đón con gái đầu lòng ở tuổi U50, mở công ty riêng

Vũ Anh Tuấn được biết đến với vai trò người dẫn chương trình truyền hình quen thuộc của đài VTV như Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt, MTV,... Khán giả hâm mộ anh bởi ngoại hình điển trai và lối dẫn điềm tĩnh nhưng không kém phần hóm hỉnh. Bên cạnh công việc chính tại Đài truyền hình Việt Nam, anh đã mở một công ty riêng về truyền thông và hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Hiện tại, dù đã U50 nhưng chàng MC “ruột” của Đài truyền hình Việt Nam vẫn giữ được nét phong độ ngày nào. Được biết, anh đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh người vợ xinh đẹp, từng là hoa khôi của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Lý Hồng Nhung.

MC Anh Tuấn và vợ Lê Thị Hồng Nhung

Bà xã của Anh Tuấn dù kém chồng 14 tuổi, nhưng cả hai không hề có sự cách biệt về tuổi tác. Ngược lại, Hồng Nhung còn chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương và luôn ủng hộ chồng trên con đường sự nghiệp. Trên trang cá nhân, Anh Tuấn chia sẻ mình và vợ vừa đón con gái đầu lòng sau 8 năm chung sống vào Mùng 2 Tết năm Quý Mão.

MC Anh Tuấn chia sẻ khoảnh khắc đón con gái đầu lòng vào mùng 2 tết

Đôi lời tâm sự của nam MC về con gái đầu lòng trên trang cá nhân: "Chào mừng công chúa của bố mẹ, của các anh, các ông bà và cả gia đình. Đặc biệt cảm ơn cậu em Quang, cô em Hoa cùng êkip đỉnh cao của bệnh viện phụ sản Trung Ương đã chào đón con một cách tự nhiên đến với đời bằng một không khí gần gũi, tưng bừng, hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp tuyệt vời vào đúng ngày Mùng 2 Tết Quý Mão. Xin cảm ơn lời chúc phúc của nhiều anh em bạn bè thân trong suốt thời gian qua cho mẹ và bé ạ. Con cất tiếng khóc chào đời trong tiếng cười của mọi người thật là quá xúc động. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả bằng lời... Welcome to our world my princess!"

2. MC Diệp Chi – BTV quyền lực phía sau nhiều chương trình của VTV

Dù không còn xuất hiện trước công chúng thường xuyên, nhưng khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến nữ MC hay cười của sóng VTV. Sau gần 2 năm MC Diệp Chi rời Đường Lên Đỉnh Olympia, cô rất thường xuyên cập nhật về tình hình cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Theo như những chia sẻ của Diệp Chi, cô đã lui về hậu trường làm biên tập và là người đứng đằng sau chắp bút nên các chương trình nổi tiếng như: Hát Ca Bềnh Bồng, Hoa Xuân Ca, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,…

Những hình ảnh của Diệp Chi ở hậu trường

Nữ MC cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái Sumo. Có thể thấy dù lịch trình làm việc dày đặc, nhưng Diệp Chi vẫn cố gắng dành tất cả những thời gian rảnh mà mình có cho gia đình và cô con gái nhỏ. Sumo dù từ nhỏ ít được gần gũi mẹ, nhưng cô bé vấn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con được Diệp Chi chia sẻ trên trang cá nhân

3. MC Trần Ngọc – Hot TikToker không thua gen Z

Nhắc tới MC ấn tượng của Đài truyền hình Việt Nam thì không thể không nói đến Trần Ngọc. “MC mát tay của VTV” hay “MC mát miệng” là những cái tên thân mật được khán giả ưu ái đặt cho Trần Ngọc bởi lối dẫn hài hước, cởi mở và trẻ trung của anh chàng.

Trần Ngọc được khán giả biết đến ở vị trí người dẫn chương trình cho Hãy chọn giá đúng, Hòa ca, Trường teen, Ô cửa bí mật,… Cuộc sống hiện tại của Trần Ngọc vẫn gắn liền với VTV ở vị trí MC và nhà sản xuất. Được biết nam MC rất chăm chỉ hoạt động trên TikTok. Anh chàng thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và nhận được hàng chục ngàn lượt xem. Hiện tại, Trần Ngọc đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con trai đầu lòng. Cộng đồng mạng nhận xét anh là một người…cuồng gia đình vì trang cá nhân của nam MC lúc nào cũng tràn ngập ảnh của vợ và con trai nhỏ.

Trần Ngọc luôn chia sẻ về gia đình nhỏ của mình trên trang cá nhân

Tre già măng mọc là lẽ thường tình của cuộc sống, nhưng ấn tượng mà những MC của sóng VTV để lại cho khán giả thật khó có thể phai nhòa. Ấn tượng đó không chỉ đến từ ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ấm áp mà còn là sự tận tâm và gắn bó của họ với nghề truyền hình.

