Mẫu nhí Việt khiến cộng đồng fan BlackPink thích thú với màn cover idol giống đến bất ngờ

Mẫu nhí Việt khiến cộng đồng fan BlackPink thích thú với màn cover idol giống đến bất ngờ

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 16:17 PM (GMT+7)

Bộ ảnh lấy cảm hứng từ Jennie - BlackPink của cô bé nhận được rất nhiều sự khen ngợi bởi gu thời trang sành điệu như người lớn.

Mới đây, cộng đồng fan BlackPink vô cùng thích thú trước bộ ảnh của mẫu nhí Thảo My đến từ Hà Nội ăn diện cover idol giống Jennie từ thần thái đến trang phục. Bộ ảnh lấy cảm hứng từ Jennie của cô bé 6 tuổi nhận được rất nhiều sự khen ngợi bởi gu thời trang sành điệu.

Thần thái cực "đỉnh' của mẫu nhí Thảo My

Dù còn nhỏ nhưng cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn này đã có cách tạo dáng và thần thái như người mẫu chuyên nghiệp. Được biết, Bùi Thảo My (tên ở nhà: Cua) đã được ba mẹ cho tham gia lớp mẫu nhí từ khi 4 tuổi. Sau 2 năm theo đuổi, hiện giờ Thảo My đang theo học mẫu nhí, đàn piano, ca hát.

Mẫu nhí đáng yêu nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng

Thảo My hâm mộ nhan sắc và tài năng của Jennie – BlackPink nên từ lâu đã theo dõi, xem nhiều video trình diễn của nghệ sĩ này. Sau khi tham gia các lớp mẫu nhí, Thảo My càng có thêm tự tin. Mới đây con đã đề xuất với mẹ để được chụp hình theo phong cách của nữ thần tượng người Hàn.

Bộ ảnh được thực hiện đúng dịp sinh nhật mừng tuổi lên 6 của cô bé

Mẹ Thảo My tiết lộ, ngay từ khi còn nhỏ, Thảo My đã khẳng định sở thích cá nhân rõ nét: catwalk, nhảy, nghe nhạc, đặc biệt rất thích nhóm nhạc nữ BlackPink. Gia đình muốn con gái có được sự tự tin ngay từ khi còn nhỏ nên quyết định cho bé theo học lớp người mẫu. Ở đây, Thảo My được sửa dáng để có thể phát triển hình thể khỏe đẹp, tạo nên phong cách tự tin khi thể hiện bản thân trước đám đông. Đặc biệt, việc tiếp xúc sớm với môi trường giáo dục năng khiếu sẽ rất có lợi cho cô bé có định hướng theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật.

Thảo My từng tham gia một số chương trình nghệ thuật và thời trang như: W fashion show, Tri ân mẹ thiên nhiên của Nghệ nhân Ưu tú – NTK áo dài Lan Hương, Lễ hội áo dài/di sản văn hóa, Dance of the clouds – NTK Hà Duy, Chương trình Cung đàn xuân của truyền hình thông tấn xã Việt Nam, Chương trình Đẹp cùng phong cách của truyền hình Hà Nội. Ước mơ của Thảo My là thi đỗ trường Nhạc viện và theo học nghệ thuật để chinh phục con đường nghệ thuật.

