Mai Thu Huyền tổ chức cuộc thi tìm kiếm "Streamer Siêu đẳng" với giải thưởng “khủng”

Cuộc thi giúp tạo bệ đỡ cho tất cả mọi đối tượng mong muốn trở thành streamer chuyên nghiệp một cách nghiêm túc.

Giữa cơn lốc livestream đang lan rộng với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội và đang trở thành xu thế của thương mại điện tử thế giới, nền tảng mua sắm trực tuyến dành cho người Việt trên toàn cầu sẽ tổ chức cuộc thi STREAMER SIÊU ĐẲNG (THE BEST OF STREAMER) để tìm kiếm và tạo bệ đỡ cho tất cả mọi đối tượng mong muốn trở thành streamer chuyên nghiệp và phát triển công việc livestream bán hàng một cách nghiêm túc.

Dù sinh sau đẻ muộn nhưng hình thức bán hàng trực tuyến bằng công cụ Livestream trên nền tảng thương mại điện tử (gọi tắt là Live Commerce) đang là xu hướng mua sắm trên toàn cầu mang về doanh thu khổng lồ cho doanh nghiệp. Việt Nam là một trong 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử dẫn đầu trong năm 2022 với khoảng 60 triệu người tiêu dùng mua sắm trực tuyến (Nguồn: Tổng hợp bởi ONE-VALUE từ Statista, We are social. Hootsuite).

Nhận thấy được tiềm năng của xu thế Livestream bán hàng, nền tảng mua sắm trực tuyến dành cho người Việt trên toàn cầu đã tổ chức cuộc thi "Streamer Siêu Đẳng" (The Best Of Streamer) với mục đích xây dựng cộng đồng streamer bán hàng online chuyên nghiệp. Đồng thời, ban tổ chức cuộc thi cũng mong muốn trao đi giá trị tốt đẹp cho xã hội, định hướng cho những người đã, đang và sắp có ý định kiếm sống bằng việc bán hàng online có định hướng rõ ràng, tạo thu nhập ổn định.

Ban tổ chức cuộc thi “Streamer Siêu Đẳng”.

Trong vai trò Trưởng Ban tổ chức, Thạc sĩ, Đạo diễn, Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi: “Thông qua Streamer Siêu Đẳng (The Best Of Streamer), ban tổ chức mong muốn mở ra cái nhìn rõ nét hơn về công việc streamer bán hàng online, tạo cơ hội nghề nghiệp và tăng thu nhập cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người có phần yếu thế về ngoại hình”.

Cuộc thi có sự quy tụ của ban cố vấn, huấn luyện viên đều là những doanh nhân tài năng và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing và Livecomerce. Họ đã rất thành công trong việc xây dựng nhân hiệu và thương hiệu, có bề dày kinh nghiệm về nắm bắt tâm lý khách hàng – chìa khóa vàng để chốt sale, luôn bắt kịp xu hướng công nghệ để phát triển công việc.

Ban cố vấn cuộc thi.

Thành phần ban giám khảo của Streamer Siêu Đẳng (The Best Of Streamer) cũng là những nhân vật có sức ảnh hưởng công chúng và rất thành công khi lấn sân từ nghệ thuật sang lĩnh vực kinh doanh như: Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, MC Diễn viên Ốc Thanh Vân, MC Thanh Thảo... Trong vai trò thành viên ban giám khảo, Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ: “Đây là cuộc thi mang nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, giúp người bán hàng online tiếp cận công cụ livestream hiệu quả, được đào tạo kĩ năng bán hàng miễn phí. Các doanh nghiệp lớn cũng đưa được sản phẩm của mình đến gần người tiêu dùng qua các phần thi bán hàng thực tế của thí sinh”.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, MC Diễn viên Ốc Thanh Vân, MC Thanh Thảo ngồi ghế giám khảo.

Với 7 ngành hàng tiêu biểu gồm: Thời trang, phụ kiện; Sức khỏe và thực phẩm chức năng; Mỹ phẩm, làm đẹp, Sản phẩm mẹ và bé, Các dịch vụ bất động sản; Sản phẩm số; Đặc sản vùng miền, ban tổ chức "Streamer Siêu Đẳng" (The Best Of Streamer) mở ra giải pháp giúp doanh nghiệp quảng bá hiệu quả thương hiệu và sản phẩm thông qua các phần thi của thí sinh với sự hỗ trợ từ thành viên ban huấn luyện. Những kịch bản bán hàng xuất sắc, sự dẫn dắt chuyên nghiệp, ban cố vấn, huấn luyện và giám khảo tài năng, giàu kinh nghiệm, tất cả sẽ liên kết tạo thành bước đệm truyền thông hoàn hảo cho tất cả các nhãn hàng xuất hiện trên sóng "Streamer Siêu Đẳng" bằng công cụ Livestream rất tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp đang bỏ lỡ.

Các thi sinh lọt vào vòng chung khảo sau khi được đào tạo, huấn luyện sẽ trải qua 4 vòng thi tương ứng với các định dạng chương trình gồm: Vòng 1 - Let Me Talk (thí sinh tự chọn sản phẩm trong danh mục ban tổ chức cung cấp và live đơn), Vòng 2 - Đối Đầu Đồng Đội (thí sinh được huấn luyện viên chia thành các cặp đôi để thực hiện livestream với cùng 1 sản phẩm/dịch vụ thuộc danh mục ban tổ chức cung cấp) và Vòng 3 - Style With Me (Top 15 thí sinh vào vòng 3 sẽ thực hiện livestream chung với đại diện thương hiệu hoặc chủ doanh nghiệp tại showroom, nhà máy,…của các đơn vị đồng hành). Top 10 thí sinh sẽ được ban tổ chức sắp xếp tranh tài tại Vòng Gala - Let Me Show, dự kiến tổ chức vào 07/01/2023. Lần lượt Top 10 và Top 3 sẽ được bốc thăm và livestream ngay tại gian hàng trưng bày tại sự kiện để tìm ra ngôi vị Quán quân, Á quân và các giải phụ.

Huấn luyện viên bao gồm: Á hậu Dương Yến Ngọc, Diễn giả Danny Võ Thành Đăng, Doanh nhân Tô Quỳnh Mai, Founder Tô Quỳnh Mai, Thạc sĩ Lê Thị Lan Anh.

Đến với cuộc thi Streamer Siêu Đẳng (The Best Of Streamer), các thí sinh không chỉ được giao lưu, học hỏi, phát triển kĩ năng mà còn có cơ hội sở hữu các giải thưởng giá trị. Tổng trị giá giải thưởng cuộc thi lên tới gần 1 tỷ đồng cùng nhiều đặc quyền hấp dẫn dành cho các thí sinh như được hưởng 10% doanh thu bán hàng qua từng vòng thi, top 10 được ký hợp đồng hợp tác với công ty trong 1 năm, có cơ hội trở thành gương mặt đại diện nhiều thương hiệu uy tín, được huấn luyện đào tạo miễn phí về chuyên môn của streamer bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực live commerce.

Thí sinh đăng kí tham gia vòng casting từ nay đến hết ngày 10/11/2022.

