Học trò Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV đầu tay, tiết lộ chi phí đầu tư hàng tỷ đồng

Sau 9 năm rời The Voice 2013, MYMY bất ngờ cho ra mắt MV debut mang tên "Chẳng là ai".

Vốn sở hữu giọng hát tốt, từng được 3 huấn luyện viên nhấn nút lựa chọn, MYMY (Nguyễn Trà My) từng khiến khán giả tiếc nuối khi không hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ như các đồng nghiệp cùng mùa thi. Sau 9 năm rời The Voice 2013, MYMY bất ngờ cho ra mắt MV debut mang tên "Chẳng là ai".

Với MV đầu tay, nữ ca sĩ quyết định đầu tư hẳn 2 tỷ đồng để giới thiệu đến khán giả dự án ấp ủ suốt 2 năm. Chia sẻ về chi phí sản xuất, MYMY bày tỏ: “My đã mất nhiều thời gian chuẩn bị, thực hiện sản phẩm âm nhạc này, dồn nhiều tâm huyết lẫn chi phí đầu tư chỉ với mong muốn tạo ra dự án chỉn chu, chuyên nghiệp nhất”.

Nội dung MV "Chẳng là ai" nói về chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ nổi tiếng: Ca sĩ thần tượng Rima Thanh Vy và diễn viên Trần Nghĩa. Cả hai được giới truyền thông ưu ái hơn khi có chuyện tình đẹp và visual nổi bật khi sánh đôi ở thảm đỏ. Trần Nghĩa thu hút fan girl một phần nhờ vào vẻ điển trai, lãng tử. Trong khi đó, Rima Thanh Vy khiến khán giả trầm trồ khi gác tạo hình ghê rợn ở “Mười”, trở thành cô gái cuốn hút, vẻ ngoài đậm nét cổ điển với màn xuất hiện đầu tiên ở MV.

Tưởng chừng như nội dung MV khá quen thuộc khi cô quản lý của Rima Thanh Vy (Bùi Linh Chi The Face thủ vai) lại là “tuesday”, những cảnh ghen tuông, đau khổ diễn ra xoay quanh mối tình ba người. Nhưng nào ngờ cú twist ở những phút cuối. Cô ca sĩ thần tượng gây ngỡ ngàng khi có nụ hôn bách hợp với quản lý.

Đầu tư số tiền lớn nhưng chỉ dừng lại ở vai trò người kể chuyện trong MV, nhiều người thắc mắc vì sao MYMY lại không xuất hiện nhiều hơn, tạo dấu ấn cho mình ở lần debut. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ tâm sự: “My sẽ có hai MV về ca khúc: MV đầu tiên ra mắt chính thức sẽ có nội dung kể về câu chuyện xảy ra giữa các nhân vật và sẽ có thêm MV "Chẳng là ai" lyrics ra mắt sau đó, hình ảnh chỉ xuất hiện mình My ở phần MV này.

Có thể mọi người sẽ thấy MV debut mà My xuất hiện khá ít. Khi ê-kíp bảo rằng My sẽ vào vai một trong các nhân vật đó, nhưng trong khoảng thời gian lên kế hoạch chuẩn bị và quay MV, sức khỏe của My không được tốt. My lo sẽ ảnh hưởng đến ê-kíp và sản phẩm, nên quyết định chỉ là người kể chuyện.

Sau khi xem MV, khán giả mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau, cách cảm nhận nỗi đau của nhân vật cũng khác. Nếu ai rơi vào trường hợp tương tự lại càng thấu hiểu hơn. MY cũng như ê-kíp đã rất cố gắng làm sao để lồng ghép, truyền tải được thông điệp rằng: Tất cả mọi người đều có quyền yêu và được yêu. Không ai trên trái đất này có quyền được phán xét người khác rằng tình yêu họ dành cho một người đồng giới là trái luân lý” - MYMY bày tỏ.

Với sản phẩm đầu tay, nữ ca sĩ hi vọng sẽ nhận được sự yêu thương, đón nhận từ phía khán giả. Nhiều năm qua tuy không xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng MYMY vẫn luôn trau dồi kĩ năng, cải thiện giọng hát để tự tin hơn cho sự nghiệp ca hát.

