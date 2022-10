Mã Hiểu Đông "bỏ rơi" Oanh Kiều, chạy theo nhân tình giàu có

Nam diễn viên 9X cũng chia sẻ quan điểm: "Đồng tiền phải do sức lao động chân chính tạo nên".

Mã Hiểu Đông được biết đến qua nhiều bộ phim như: Trò chơi định mệnh, Mắt bão, Đời như tiệc, Thuyền giấy, Cạm bẫy thị thành, Giấc mơ xanh, Cầu vòng sau mưa, Hoàng tử ăn mày, Biệt thự Pensee, Nơi đó có tình yêu, Nữ hoàng cà phê, Bản sao nguy hiểm…

Ngôi sao 9X Mã Hiểu Đông

Nam diễn viên đã chinh phục khán giả bằng niềm đam mê, đa dạng trong các vai diễn và được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Năm 2021 vừa qua, anh được Hội Điện ảnh TP. HCM vinh danh giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại hạng mục phim truyền hình với bộ phim truyền hình Kẻ sát nhân cô độc của đạo diễn Trần Đức Long. Đây là một vai diễn mang tính đột phá độc đáo trong sự nghiệp nghệ thuật của chàng diễn viên 9X. Ngoài ra, Mã Hiểu Đông còn đảm nhận vai nam chính tên Minh, đóng cặp cùng diễn viên Oanh Kiều trong bộ phim Lụa của đạo diễn Trần Đức Long.

Đáng chú ý, bộ phim Lỗi đạo cang thường của đạo diễn Hồ Ngọc Xum đang được phát sóng cũng có sự góp mặt quan trọng của Mã Hiểu Đông trong vai nam thứ chính Như Bình.

Mã Hiểu Đồng đóng vai chồng của Oanh Kiều trong "Lỗi đạo cang thường"

Trong bối cảnh xã hội Nam Bộ xưa, Ba Huyền (Oanh Kiều) một mình kiếm tiền lo cho chồng là Như Bình (Mã Hiểu Đông) ăn học với mong muốn chồng làm quan đổi đời. Thế nhưng Như Bình lại không bằng lòng với cô vợ tần tảo chỉ vì Ba Huyền không được dịu dàng nết na như những tiểu thư có ăn có học, cô lại có tính tình cương trực, khá vụng về trong ăn nói làm Như Bình nhiều lần tức giận vì bị mang tiếng ở rể, ăn bám nhà vợ.

Sóng gió bắt đầu xảy ra khi Như Bình đỗ đạt làm quan, được phân công đi nhận việc ở Cần Thơ nhưng anh lại quyết định đi một mình mà không dẫn theo vợ con. Tại đây, Như Bình gặp gỡ và phải lòng Hai Hương (Phúc An) – người đàn bà góa chồng đã có hai con.

Hai Hương không những là mẫu người phụ nữ dịu dàng khuôn phép đúng như Như Bình mơ ước bấy lâu mà lại còn có trong tay sản nghiệp lớn. Chính vì thế, Như Bình nhanh chóng bí mật làm đám cưới với Hai Hương và phụ bạc người vợ tào khang Ba Huyền. Khi nghe những lời bàn tán, Ba Huyền chạy lên Cần Thơ tìm chồng thì mới phát hiện sự thật bẽ bàng…

Mã Hiểu Đông cho biết, anh rất thích nhân vật Như Bình vì trong con người này có hai tính cách. Trong đó có một tính hiền lành, hiếu thảo, cố gắng thoát nghèo. Tính cách còn lại là sự hiện hữu của cái ác, mà suy cho cùng cái ác ở đây cũng bởi vì nghèo, vì thiếu thốn rồi đam mê danh vọng bất chấp, lỗi đạo với vợ con và bị đồng tiền chiếm hữu lương tâm. Đến giây phút cuối cùng Như Bình ân hận, giác ngộ ra cuộc đời này không có gì quý giá hơn tình nghĩa tào khang thì cũng là lúc anh phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Bỏ rơi vợ, chạy theo nhân tình giàu có, Như Bình (Mã Hiểu Đông) cuối cùng phải trả giá đắt

“Bộ phim muốn mượn những câu chuyện gia đình xưa như một lời nhắn nhủ đến khán giả ngày nay, mong rằng ai cũng có thể sống tốt hơn, sống cho trọn tình trọn nghĩa vợ chồng, sống cho tròn hiếu thảo với cha mẹ, sống sao cho giữ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín." – Mã Hiểu Đông chia sẻ.

Nói về việc chuẩn bị cho vai diễn Như Bình, Mã Hiểu Đông tâm sự: “Ngay khi nhận được kịch bản, tôi đã tìm hiểu khá kỹ về thời kỳ nhân vật sống, nơi câu chuyện diễn ra. Đồng thời tôi tìm hiểu về phục trang thời đó, cách đi đứng, ăn mặc, cử chỉ của người xưa như thế nào. Để đưa nhân vật của mình về đúng bối cảnh thời ấy, tôi đã khá mất thời gian tìm kiếm những nhà may có khả năng may đồ theo phong cách xưa và đặt may riêng rất nhiều bộ trang phục phù hợp. Bên cạnh đó, tôi còn nhận được sự tài trợ trang phục của thương hiệu lớn giúp tôi có những bộ trang phục theo đúng hình tượng của nhân vật Như Bình. Có thể nói, đây là vai diễn giúp tôi làm mới bản thân mình, hy vọng sẽ mang lại giây phút thư giãn cho khán giả”.

Nam diễn viên bên hai bạn diễn nữ

Bật mí về quan điểm cuộc sống đời thường và nhân vật Như Bình trong phim, Mã Hiểu Đông nói: “Tiền là thứ rất quan trọng và cũng là phương tiện đưa con người ta đi đến tương lai, địa vị và danh vọng. Nhưng đối với tôi, đồng tiền phải do sức lao động chân chính của mình tạo nên chứ không phải là đánh đổi bất chấp... Ở bên cạnh một người mình thương, cảm giác đó ấm áp, hạnh phúc. Và không có bất cứ cái giá nào của đồng tiền có thể mua được. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn ăn bữa cơm đạm bạc với người con gái tôi thương, còn hơn là ăn sơn hào mỹ vị trong nhà hàng với một người mình muốn trao đổi vật chất”.

"Đối với tôi, đồng tiền phải do sức lao động chân chính của mình tạo nên chứ không phải là đánh đổi bất chấp", nam diễn viên 9X chia sẻ

“Mã Hiểu Đông là một diễn viên làm việc rất nghiêm túc. Anh chịu khó nghiên cứu kịch bản, vai diễn và đầu tư cho nhân vật của mình. Tôi rất hài lòng về cách làm việc của anh và sẽ còn cộng tác tiếp tục với nam thần trong những phim tiếp theo nếu có vai diễn phù hợp” - đạo diễn Hồ Ngọc Xum nhận xét về Mã Hiểu Đông sau khi hoàn thành bộ phim Lỗi đạo cang thường.

Trong phim, Mã Hiểu Đông tương tác nhiều nhất với diễn viên Oanh Kiều (vai Ba Huyền) ở giai đoạn đầu và sau này là Phúc An (vai Hai Hương) ở giai đoạn sau. Nam diễn viên cho biết mình may mắn vì cả hai bạn diễn đều rất giỏi nghề, thông minh, dễ thương, luôn hoà đồng với tất cả mọi người, đặc biệt là luôn tạo cảm giác thoải mái khi diễn chung. Phim hiện được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 hàng ngày trên SCTV14.

