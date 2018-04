Lý do Trương Thị May không vấp phải những đề nghị khiếm nhã của đại gia

Mẹ Trương Thị May: Trời ban cho tôi đứa con gái ngoan Tôi quá hạnh phúc khi có đứa con gái ngoan ngoãn như Trương Thị May. Tôi nghĩ trời ban cho mình vì tôi cũng có hiếu với mẹ nên May noi theo. Tôi không khó như người ta vẫn hay nói. Có lẽ, họ chưa tiếp xúc, chỉ nhìn mặt thôi đã nghĩ tôi khó, tôi cũng buồn vì điều đó. Vì tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ nên tôi đã quên đi việc mình là đàn bà. Mẹ tôi năm nay hơn 80 tuổi nhưng vẫn lo cho tôi. Với tôi, May cũng vậy. Nếu May cần, tôi không thể nào từ chối được vì con cần mẹ hỗ trợ trong công việc. Tôi không nghĩ con tôi thiệt thòi so với nhiều đồng nghiệp. Việc nổi tiếng hay giàu có, cái đó là phúc của ai người nấy hưởng. May sống trước như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không chút thay đổi.