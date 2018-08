Quá khứ khó ngờ của MC Café sáng VTV3 được hé lộ sau 2 năm "mất tích"

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 10:30 AM (GMT+7)

Những BTV truyền hình ấn tượng nhất Sự kiện:

MC Quốc Duy gây xúc động bởi câu chuyện thuở cơ hàn cùng quãng thời gian bị trầm cảm.

Dừng lại tại Café sáng với VTV3 vào năm 2015, MC Quốc Duy khiến nhiều khán giả yêu mến anh cảm thấy tò mò. Mới đây, nam MC sinh năm 1991 trở lại cương vị cũ và có những chia sẻ bất ngờ về quãng thời gian 2 năm "mất tích".

2 năm, 7 vòng thử thách với quyết tâm chinh phục "Café sáng"

Năm 2013, Quốc Duy lần đầu bén duyên truyền hình với chương trình VzPlaylist của VTVcab với vai trò MC, sau đó là chương trình Trò chuyện với người nổi tiếng.

Cuối năm 2013, khi công việc đang vào guồng quay và những cơ hội mới đang đến, thì bất ngờ anh gặp phải tai nạn nặng, gẫy 1 tay 1 chân, nằm ở nhà 3 tháng và mọi cơ hội đều trôi qua.

Năm 2015, lần đầu Quốc Duy đến với công việc MC của Cafe sáng với VTV3. Đến tận bây giờ, anh vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi nhận tin trúng tuyển:

"Thật sự rất vui mừng, hạnh phúc và có cả một chút ngỡ ngàng. Hôm đó đi thi về lo lắng đến mức khi đi ăn với bạn bè, Duy chẳng ăn được và nói rằng đang chờ kết quả. Nhưng khi nhận được kết quả trúng tuyển thì lại vui đến nỗi không ăn được".

Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng lên sóng quốc gia, anh không còn xuất hiện vào 7h sáng trên chương trình quen thuộc nữa. Niềm vui, tự hào bỗng chốc trở thành điều thầm kín và điều muốn giấu đi nhất của chàng trai trẻ.

Lý do của việc đột ngột dừng lại được Quốc Duy thổ lộ: "Có rất nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ là do mình chưa đủ năng lực, chưa đủ bình tĩnh, chưa đủ cái độ sâu, để có thể dẫn được chương trình đó một cách hay. Do vậy, bị loại là một chuyện bình thường".

Nhận được thông báo dừng công việc này chỉ sau đêm VTV Awards 2015, anh có cảm giác mình như nàng công chúa Cinderella và sau 12h đã thành Lọ Lem. Suốt 1 năm rưỡi sau đó, Quốc Duy lâm vào trạng thái trầm cảm, không có hứng thú với bất kỳ điều gì. Con số 7h sáng ám ảnh anh, như một vết dao cứa vào lòng.

Tuy nhiên, với tinh thần mạnh mẽ vượt khó từng học được trong thời gian đảm nhận vai trò MC của chương trình "Chúng tôi là chiến sỹ", Quốc Duy quyết tâm không thể gục ngã, tiếp tục trau dồi kiến thức để chứng minh bản thân khi có cơ hội.

Cuối năm 2016, anh lại nộp hồ sơ thi tuyển MC của Cafe sáng với VTV3 nhưng bị từ chối. Không nản lòng, Quốc Duy tiếp tục chờ đợi và đến cuối năm 2017, một lần nữa nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí MC chương trình. May mắn thay, trải qua 7 vòng thử thách, anh đã thành công với điểm số cao nhất của đợt tuyển chọn.

Nói về bí quyết có được thành công này, Quốc Duy bật mí, trong thời gian qua, anh có dịp đi thiện nguyện nhiều nơi và gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chính sự quyết tâm và ý chí vượt lên số phận của họ đã truyền cảm hứng cho anh rất nhiều.

Sau hai năm đứng trước ống kính máy quay của Cafe sáng với VTV3, Quốc Duy thấy được sự thay đổi đáng kể của bản thân:

"Tôi nghĩ là mình điềm tĩnh hơn rất nhiều trong công việc, chững chạc hơn, không còn bồng bột, hấp tấp như cái hồi 3, 4 năm trước đây. Lúc mới dẫn Cà phê sáng với VTV3, tôi thường gặp khá nhiều trục trặc trước giờ ghi hình. Tôi luôn học thuộc mọi thứ và bắt đầu run cầm cập khi đạo diễn hô '3, 2, 1 ghi hình'.

Còn bây giờ có khi bắt đầu ghi hình, trong đầu chẳng có gì nhưng đạo diễn vừa hô 'Quay' một cái là biết nói gì ngay. Có thể nói đó là thành quả cho nhiều năm kinh nghiệm, đi nhiều nơi, làm nhiều chương trình và gặp gỡ nhiều người. Khi đã có một cái nền kiến thức vững chắc, tôi không còn thấy run khi lên sóng nữa mà thậm chí còn cảm thấy có một sự điềm tĩnh nhất định".

Quá khứ vất vả ít biết của chàng MC 9X

Ngoài vai trò MC cho nhiều chương trình như Café sáng với VTV3, Chúng tôi là chiến sĩ, Trái tim cho em, Vì cộng đồng, Quốc Duy còn tham gia diễn xuất một số vai diễn nhỏ trong các phim: Thầu Chín ở Xiêm, Gia phả của đất...Tuy nhiên, ít người biết hình ảnh phía sau màn ảnh nhỏ của nam MC phong trần, mạnh mẽ này.

Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, bố và anh trai Quốc Duy làm kỹ thuật, cơ khí còn mẹ ở nhà nội trợ. Ít người biết, chàng MC này thi đỗ khoa Ngân hàng, từng làm đủ nghề để kiếm sống từ bưng bê phục vụ quán café, nhân viên bán quần áo, đặc biệt là có kinh nghiệm 3 năm đi phục vụ âm thanh ánh sáng.

Kể về quãng thời gian này, Quốc Duy bộc bạch: “Bê vác loa từ sáng đến tối, tôi chỉ kiếm được 200 nghìn đồng. Nhưng đó là quãng thời gian giúp bản thân tôi có được nhiều trải nghiệm, biết thêm nhiều điều và dạn dày hơn trong cuộc sống”.