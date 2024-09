Luật sư giải thích việc Diddy trữ 1.000 chai dầu bôi trơn trong nhà

Luật sư Marc Agnifilo nói với TMZ: "Tôi không biết con số 1.000 xuất phát từ đâu. Tôi không thể tưởng tượng được có đến hàng nghìn".

Khi người phỏng vấn cho biết con số này lấy từ tài liệu của các công tố viên liên bang, luật sư của Diddy nhanh chóng nói ông không chắc dầu em bé có liên quan gì. Sau khi được cho biết loại dầu này thường dùng trong các buổi tiệc thác loạn, luật sư nói: "Tôi đoán vậy. Tôi không biết cần tới 1.000 chai để làm gì. Một chai dầu có thể dùng được rất lâu".

Sau đó, luật sư cho rằng Diddy mua hàng với số lượng lớn từ công ty bán buôn vì anh "có một ngôi nhà lớn".

Marc Agnifilo - luật sư của Diddy. Ảnh: TMZ

Marc Agnifilo được mời phỏng vấn cho bộ phim tài liệu sắp ra mắt của TMZ mang tên The Downfall of Diddy: The Indictment, ra mắt ngày 25/9. Khi đề cập đến các bữa tiệc thác loạn của Diddy mang tên Freak Offs, luật sư tin rằng đó là quan hệ tay ba giữa rapper với bạn gái cũ và một người khác, không phải là tiệc quan hệ tập thể.

Trong cáo trạng của cảnh sát liên bang công bố ngày 17/9, chi tiết cuộc đột kích vào hai biệt thự của Diddy lần đầu được công khai. Cáo trạng ghi: "Vào khoảng tháng 3/2024, trong quá trình khám xét nơi ở của Sean Combs tại Miami (Florida) và Los Angeles (California), cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ nhiều đồ phục vụ cho Freak Off, bao gồm ma túy và hơn 1.000 chai dầu em bé, chất bôi trơn".

Rapper Diddy. Ảnh: AFP

Tài liệu mô tả Freak Offs là "những buổi trình diễn tình dục dàn dựng công phu mà rapper đã sắp xếp, chỉ đạo trong suốt quá trình, thường được ghi hình lại bằng các thiết bị điện tử". Cáo trạng cũng ghi ông trùm nhạc Rap đã ép buộc, đe dọa và dùng vũ lực để khiến các nạn nhân phải quan hệ tình dục kéo dài với những người hành nghề mại dâm. Những màn trình diễn tình dục này đã làm kiệt quệ về mặt thể chất đến mức "Combs và các nạn nhân thường được truyền dịch tĩnh mạch để phục hồi sau khi chơi hết sức và sử dụng ma túy".

Ông chủ hãng thu âm Bad Boy Records đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc trong hàng thập kỷ qua. Cáo trạng phác họa Sean Combs là một kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt đã biến "đế chế kinh doanh đa ngành" của mình thành một "doanh nghiệp tội phạm".

Diddy (tên thật là Sean Combs) bị bắt vào ngày 16/9 tại New York. Ngôi sao 54 tuổi bị cáo buộc ba tội danh: âm mưu tống tiền; buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc; vận chuyển để tham gia mại dâm. Diddy hiện không nhận tội và bị tạm giam tại nhà tù ở Brooklyn, New York.

